46-летняя женщина пырнула ножом односельчанку

Уголовное дело направлено в суд.

В Воловском районе направлен в суд уголовное дело в отношении 46-летней ранее неоднократно судимой жительницы села Небережное, которая обвиняется сразу по двум статьям уголовного кодекса — по части 1 статьи 119 УК РФ в угрозе убийством и по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, вечером 27 сентября этого года в помещении магазина «Ксюша» в селе Набережное женщина решила запугать односельчанку, достала из кармана куртки складной нож и начала стучать по прилавку, после чего разложила нож и держа его в раскрытом виде за рукоятку высказала слова угрозы убийством: «Я тебя предупреждаю, что все равно зарежу!». Женщина восприняла слова и действия обвиняемой как реальную угрозу для своей жизни, тем более, что ранее между ними уже был конфликт.



А днём 29 сентября пьяная обвиняемая на улице Колхозной в селе Набережное всё же частично претворила свои угрозы в жизнь: она достала из рукава куртки кухонный нож и нанесла им один удар в левый бок потерпевшей. В больнице женщине диагностировали рану в левом подреберье с отходящим от нее раневым каналом, слепо оканчивающимся в мягких тканях брюшной стенки.





