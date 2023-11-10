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сегодня, 20:44

Тренер чаплыгинского ФОК «Лазурный» получила год заключения за чуть не утонувшего воспитанника

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#дети #бассейн
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Вину женщина не признала.

Вынесен приговор по делу тренера ФОК «Лазурный», обвиненной в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью школьника вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ). Как сообщает прокуратура области, тренеру назначен года лишения свободы с лишением права заниматься педагогической деятельностью на тот же срок. Ни на следствии, ни в суде женщина вины не признала. 

Напомним, в апреле этого года во время занятий по плаванию она оставила детей в бассейне без присмотра.  

«Будучи занятой просмотром документов, она самоустранилась от контроля над детьми, плавающими в бассейне. В результате не обладающий достаточными навыками 12-летний школьник, проплывая в глубокой части бассейна, не справился с критической ситуацией и погрузился под воду, где на глубине более двух метров находился длительное время», — говорилось в обвинительном заключении.

Мальчика заметили тренировавшиеся вместе с ним подростки. Они подняли его на поверхность, затем ребенку начала оказывать первую помощь медсестра. Школьника, который провел под водой почти две минуты, доставили в чаплыгинскую больницу, а на следующий день перевезли в ЛОКДБ. Несколько дней ребенок провел в медицинской коме, затем врачам областной детской больницы удалось стабилизировать его состояние.

Из-за продолжительного нахождения в состоянии асфиксии здоровью мальчика был причинен тяжкий вред.

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#дети #бассейн
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Комментарии (2)

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Гость

11 минут назад
Господи, ну если при троих взрослых людях стоящих слева, которые для этого собственно там стоят чтобы следить за детьми, тонут дети, то тогда сколько ещё надо людей поставить чтобы дети получали спасение и помощь??? Смотреть на это просто жутко, бедные родители
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Липчанин

сегодня, 21:05
За убийство меньше дают. Да здравствует наш суд!
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