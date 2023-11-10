Происшествия
сегодня, 20:44
Тренер чаплыгинского ФОК «Лазурный» получила год заключения за чуть не утонувшего воспитанника
Вину женщина не признала.
Вынесен приговор по делу тренера ФОК «Лазурный», обвиненной в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью школьника вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ). Как сообщает прокуратура области, тренеру назначен года лишения свободы с лишением права заниматься педагогической деятельностью на тот же срок. Ни на следствии, ни в суде женщина вины не признала.
Напомним, в апреле этого года во время занятий по плаванию она оставила детей в бассейне без присмотра.
«Будучи занятой просмотром документов, она самоустранилась от контроля над детьми, плавающими в бассейне. В результате не обладающий достаточными навыками 12-летний школьник, проплывая в глубокой части бассейна, не справился с критической ситуацией и погрузился под воду, где на глубине более двух метров находился длительное время», — говорилось в обвинительном заключении.
Мальчика заметили тренировавшиеся вместе с ним подростки. Они подняли его на поверхность, затем ребенку начала оказывать первую помощь медсестра. Школьника, который провел под водой почти две минуты, доставили в чаплыгинскую больницу, а на следующий день перевезли в ЛОКДБ. Несколько дней ребенок провел в медицинской коме, затем врачам областной детской больницы удалось стабилизировать его состояние.
Из-за продолжительного нахождения в состоянии асфиксии здоровью мальчика был причинен тяжкий вред.
Напомним, в апреле этого года во время занятий по плаванию она оставила детей в бассейне без присмотра.
«Будучи занятой просмотром документов, она самоустранилась от контроля над детьми, плавающими в бассейне. В результате не обладающий достаточными навыками 12-летний школьник, проплывая в глубокой части бассейна, не справился с критической ситуацией и погрузился под воду, где на глубине более двух метров находился длительное время», — говорилось в обвинительном заключении.
Мальчика заметили тренировавшиеся вместе с ним подростки. Они подняли его на поверхность, затем ребенку начала оказывать первую помощь медсестра. Школьника, который провел под водой почти две минуты, доставили в чаплыгинскую больницу, а на следующий день перевезли в ЛОКДБ. Несколько дней ребенок провел в медицинской коме, затем врачам областной детской больницы удалось стабилизировать его состояние.
Из-за продолжительного нахождения в состоянии асфиксии здоровью мальчика был причинен тяжкий вред.
Гость
Липчанин