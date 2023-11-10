Происшествия
сегодня, 17:51
По делу об ограблении ребенка на улице Звездной осуждены мужчина и женщина с уголовным прошлым
Женщина уговорила 11-летнего мальчика показать купюры, а мужчина вырвал их из его рук.
Советским районным судом Липецка за ограбление 11-летнего ребенка осуждены 42-летний мужчина и 32-летняя женщина. Муж чине назначены три с половиной года колонии строгого режима, а женщине — четыре года и десять месяцев общего режима. Оба подсудимых ранее уже были судимы.
Как сообщает прокуратура Липецкой области, летом прошлого года на улице Звездной пара обратила внимание на 11-летнего мальчика, державшего в руках деньги. Они проследовали за ним в подъезд, где женщина убедила мальчика пересчитать деньги, а мужчина вырвал купюры из его рук.
Преступление, напомним, было совершено 3 июня 2022 года. По просьбе матери мальчик спустился к подъезду, чтобы забрать у ее знакомого 7,5 тысячи рублей. Там ребенка и приметила криминальная пара.
Подозреваемых в ограблении полицейские отыскали уже через несколько дней.
Как сообщает прокуратура Липецкой области, летом прошлого года на улице Звездной пара обратила внимание на 11-летнего мальчика, державшего в руках деньги. Они проследовали за ним в подъезд, где женщина убедила мальчика пересчитать деньги, а мужчина вырвал купюры из его рук.
Преступление, напомним, было совершено 3 июня 2022 года. По просьбе матери мальчик спустился к подъезду, чтобы забрать у ее знакомого 7,5 тысячи рублей. Там ребенка и приметила криминальная пара.
Подозреваемых в ограблении полицейские отыскали уже через несколько дней.
indesit