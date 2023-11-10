Происшествия

сегодня, 17:51

По делу об ограблении ребенка на улице Звездной осуждены мужчина и женщина с уголовным прошлым

1 521
#грабеж

Женщина уговорила 11-летнего мальчика показать купюры, а мужчина вырвал их из его рук.

Советским районным судом Липецка за ограбление 11-летнего ребенка осуждены 42-летний мужчина и 32-летняя женщина. Муж чине назначены три с половиной года колонии строгого режима, а женщине —  четыре года и десять месяцев  общего режима. Оба подсудимых ранее уже были судимы. 

Как сообщает прокуратура Липецкой области, летом прошлого года на улице Звездной пара обратила внимание на  11-летнего мальчика, державшего в руках деньги. Они проследовали за ним в подъезд, где  женщина убедила мальчика пересчитать деньги, а мужчина вырвал купюры из его рук.

Преступление, напомним, было совершено 3 июня 2022 года. По просьбе матери мальчик спустился к подъезду, чтобы забрать у ее знакомого 7,5 тысячи рублей.  Там ребенка и приметила криминальная пара

Подозреваемых в ограблении полицейские отыскали уже через несколько дней

1 521
#грабеж

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

indesit

29 минут назад
А казнокрады так и не сядут.
ответить
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
22
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

Ремонт повреждённого падением дерева «Фольксвагена» оценили в 175 700 рублей
#дерево #ветер
Ремонт повреждённого падением дерева «Фольксвагена» оценили в 175 700 рублей

22 минуты назад

Происшествия
Вышедшая из автомобиля на ходу липчанка взыскала 100 000 рублей с таксиста
#ДТП #такси
11
Вышедшая из автомобиля на ходу липчанка взыскала 100 000 рублей с таксиста

сегодня, 17:16

Происшествия
В Данкове избили 16-летнего подростка: у мальчика перелом костей черепа
#конфликт #побои
24
В Данкове избили 16-летнего подростка: у мальчика перелом костей черепа

сегодня, 16:26

Происшествия
Елецкая пенсионерка поджигала военкомат дважды
#поджог #мошенничество
11
Елецкая пенсионерка поджигала военкомат дважды

сегодня, 14:34

Происшествия
Силовики установили личности издевавшихся над школьником подростков
#издевательства #травля #подростки
42
Силовики установили личности издевавшихся над школьником подростков

сегодня, 14:31

Происшествия
В липецкую колонию пытались перебросить три телефона, а в елецкую — сразу пять
#УФСИН
3
В липецкую колонию пытались перебросить три телефона, а в елецкую — сразу пять

сегодня, 11:58

Происшествия