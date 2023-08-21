Самый известный долгострой Липецка станет жилым домом к концу следующего года

Строительная экспертиза пришла к выводу о возможности использования каркаса здания, простоявшего без консервации 17 лет.

Самый скандальный липецкий долгострой, ЖК «Наполеон» на Манеже, купило с торгов ООО «СМУ-3».



— Будем достраивать, — сказал GOROD48 собственник и директор компании Александр Бунцев.



По словам Александра Бунцева, простоявшее без консервации 17 лет здания можно достроить. К такому выводу пришла строительная экспертиза, выводы которой «СМУ-3» вскоре получит: «возможно, придется демонтировать пару верхних этажей, переложить заново кирпичную кладку и плиты».



На днях компания, зарегистрированная в 2019 году, начнет проектирование жилого дома, а уже в феврале следующего года — само строительство и продажу квартир. Александр Бунцев настроен оптимистически и собирается закончить строительные работы к концу 2024 года.



На вопрос о том, участвовало ли СМУ-3 в подобных проектах и вообще имеет ли опыт гражданского строительства, Александр Бунеев не ответил. Но заявил, что этот долгострой станет памятником российским строителям.



ООО «СМУ-3» было единственным участником торгов, которые провел ППК «Фонд развития территорий». Начальная цена лота составила 58,6 млн рублей (с учетом земельного участка площадью чуть меньше гектара). Компания купила долгострой на 300 тысяч рублей дороже. Строительной экспертизой готовность здания оценена в 28%: это коробка на 25,9 тысяч квадратных метров жилья.



… ЖК «Наполеон» начали строить 17 лет назад. Дом на Манеже последовательно возводили несколько компаний с аффилированными между собой собственниками — «Граунд», «Борсалино» и «СУ-10 треста «Липецкстрой». В 2015 году в отношении руководителей компаний были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, превышении должностных полномочий, выразившихся в многократной перепродаже одного и того же жилого фонда.



В 2019 году в Октябрьском районном суде Липецка начались слушания уголовного дела по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере директора ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой» Андрея Шевелева. По версии следствия, Андрей Шевелев вопреки разрешению на строительство двухподъездной высотки построил третий подъезд, а также довел количество этажей до 17-ти. Одновременно по указанию Андрея Шевелева, представители компании-застройщика в 2014-2015 годах продавали квартиры в подъезде, не предусмотренном первоначальной проектно-разрешительной документации. При этом обвиняемому было достоверно известно об отсутствии у возглавляемого им юридического лица возможности исполнения принятых обязательств.



Суд вернул это дело для дополнительного расследования. УМВД РФ по Липецку дело Шевелева переквалифицировало на часть вторую п. «б» статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере) и прекратило за истечением срока давности. Летом 2020 года Генпрокуратура РФ отменила постановление о прекращении дела. Весной прошлого года оно было передано в СУ СК РФ по Липецкой области, где его объединили еще с четырьмя уголовными делами. В итоге фигурантами нового расследования стали руководители ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой» Андрей Шевелев и ООО «Борсалино» Владимир Сидельник. Им предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Владимир Сидельник и Андрей Шевелев без какой-либо разрешительной документации на строительство дополнительной секции и увеличение этажности «проблемной» новостройки продали более сотни несуществующих де-факто квартир. Потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве признаны 120 липчан.



Федеральная ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» получила права на долгострой и выплатила дольщикам 730,9 млн рублей за не полученное жилье. Но некоторых из них размер компенсации не устроил. Обманутые дольщики намерены добиться перерасчета полученных выплат.