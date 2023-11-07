Общество

28 минут назад

Управление главного смотрителя Липецка объявило заново торги на ремонт ям во дворах

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#ремонт дворов
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Управление главного смотрителя Липецка объявило заново торги на ремонт ям во дворах

Срок выполнения работ — с момента заключения контракта по 31 июля 2024 года.

Итак, случилось то, о чем в октябре говорил депутатам Липецкого горсовета вице-мэр Николай Дергунов: городская администрация объявило новые торги на ремонт ям во дворах. В техническом задании к закупке указаны сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 июля 2024 года.

Начальная цена контракта равна сумме субсидии, которую правительство области выделило мэрии еще летом, - 27 610 000 рублей. В списке работ: удаление фрезой изношенных слоев дорожного покрытия внутриквартальных и дворовых проездов, выравнивание дождеприемных решеток и люков колодцев инженерных сетей, отсыпка основания ремонтируемой поверхности известняковым щебнем, демонтаж разрушенных бордюров с заменой на новые, укладка нового асфальта. В техзадании сказано, что объем, вид работ и сроки их выполнения устанавливаются индивидуально на основании решения комиссии мэрии, оформленного соответствующим актом. Кстати, помимо применения обычного асфальта подрядчик должен иметь возможность ремонтировать ямы литой асфальтобетонной смесью. А это значит, что работы будут вестись даже зимой.

— Мы выходим заново на торги и делаем этот контракт переходящим, с завершением в следующем году. Зимой, если будут обращения жителей по какому-то адресу, где совсем беда, где такая яма, что полколеса машины проваливается, ремонт выполнят литой асфальтобетонной смесью. Но мы планируем основной объем работ завершить при наступлении положительных температур. Да, немного с отсрочкой, с казусом недобросовестного подрядчика, но мы эти работы планируем не останавливать и выполнить, — сказал депутатам вице-мэр, отвечая на вопрос депутатов о сорванной программе ремонтов дворов предыдущим победителем торгов на эти виды работ.

Напомним, что торги на латание дворов и внутриквартальных проездов в июле выиграло ООО «СМУ-5». Компания сбила цену до 15,3 миллионов и на этом остановилась. Мэрия разорвала с подрядчиком контракт в одностороннем порядке, а УФАС по Липецкой области по представлению городской администрации внес нарушителя в реестр недобросовестных поставщиков.
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#ремонт дворов
4

Комментарии (2)

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Гость.

20 минут назад
Космонавтов 106 сделайте дорогу ,весь двор в глубоких ямах.
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коля

21 минуту назад
а тот асфальт куда делся))))))
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