Общество

50 минут назад

Жители 15-го микрорайона пожаловались на новый треснувший тротуар

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#ремонт дорог
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Жители 15-го микрорайона пожаловались на новый треснувший тротуар

В управлении главного смотрителя пообещали заплатить подрядчику за работу только после исправления брака.

В редакцию GOROD48 обратилась группа жителей 15-го микрорайона с жалобой на качество работы компании «Вектор», ремонтирующей на улицах Папина и Водопьянова дорожное покрытие и тротуары.

«17 августа между МУ «Управление главного смотрителя Липецка» и ООО «Вектор» был заключен муниципальный контракт на ремонт ряда автомобильных дорог и обустройство искусственных дорожных неровностей. Из Единой информационной системы в сфере закупок мы узнали, что 31 октября заказчик подписал документ о приемке №1 на сумму 26 148 818,08 рублей, из которых 22 078 927,68 рублей пришлось на улицу Водопьянова (местный проезд и тротуар от дома №6а по улице Папина до дома №39 по улице 15 микрорайон, а также тротуар в районе дома №17 по улице Водопьянова). По состоянию на 8 ноября весь тротуар по всей его протяженности имеет трещины и провалы. Возникает вопрос о качестве используемых материалов и, соответственно, о качестве выполненных работ? Также интересно, каким образом эти работы были приняты и оплачены в столь короткие сроки?»

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Мы переадресовали это письмо с приложенными к нему фотографиями в УГС Липецка.

- К этому тротуару есть вопросы и у инвалидов: во время его приемки колясочница Екатерина Зверева также обратила внимание на дефекты покрытия. Мы заявили руководству компании «Вектор», что тротуар с браком не примем. Подрядчик пообещал устранить дефекты за свой счет, - сообщил GOROD48 руководитель управления Виталий Лесных.
4 414
#ремонт дорог
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Комментарии (4)

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смотритель зоопарка

3 минуты назад
Это вам жители, новость повнимательней почитайте, или вы сторонники подрядчика?)
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Это вам жители

14 минут назад
Эво как, 15го сказали?
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смотритель зоопарка

31 минуту назад
как можно не принять, если он уже принят и оплачен??? что за бредни) и да, они * , для виду налепят, сделают фотки и ничего в итоге не поменяется
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Эво как

44 минуты назад
Не примем, но акт приемки уже подписан и 26 миллионов уплыли в неизвестном направлении
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