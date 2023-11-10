Жители 15-го микрорайона пожаловались на новый треснувший тротуар

В управлении главного смотрителя пообещали заплатить подрядчику за работу только после исправления брака.

В редакцию GOROD48 обратилась группа жителей 15-го микрорайона с жалобой на качество работы компании «Вектор», ремонтирующей на улицах Папина и Водопьянова дорожное покрытие и тротуары.«17 августа между МУ «Управление главного смотрителя Липецка» и ООО «Вектор» был заключен муниципальный контракт на ремонт ряда автомобильных дорог и обустройство искусственных дорожных неровностей. Из Единой информационной системы в сфере закупок мы узнали, что 31 октября заказчик подписал документ о приемке №1 на сумму 26 148 818,08 рублей, из которых 22 078 927,68 рублей пришлось на улицу Водопьянова (местный проезд и тротуар от дома №6а по улице Папина до дома №39 по улице 15 микрорайон, а также тротуар в районе дома №17 по улице Водопьянова). По состоянию на 8 ноября весь тротуар по всей его протяженности имеет трещины и провалы. Возникает вопрос о качестве используемых материалов и, соответственно, о качестве выполненных работ? Также интересно, каким образом эти работы были приняты и оплачены в столь короткие сроки?»Мы переадресовали это письмо с приложенными к нему фотографиями в УГС Липецка.- К этому тротуару есть вопросы и у инвалидов: во время его приемки колясочница Екатерина Зверева также обратила внимание на дефекты покрытия. Мы заявили руководству компании «Вектор», что тротуар с браком не примем. Подрядчик пообещал устранить дефекты за свой счет, - сообщил GOROD48 руководитель управления Виталий Лесных.