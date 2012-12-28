В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Происшествия
1121
сегодня, 08:34
Четыре дома эвакуированы в Ельце из-за упавшего беспилотника
Существует опасность детонации боевой части БПЛА.
«Сегодня ночью в Ельце БПЛА упал рядом с многоквартирным жилым домом.
Погибших и пострадавших нет. Однако осталась боевая часть беспилотника, сохраняется угроза взрыва. Для обеспечения безопасности жителей организована эвакуация жильцов четырёх домов в пункт временного размещения — лицей № 5 по адресу: ул. Спутников, д. 9», — написал губернатор в Telegram.
В пункте временного пребывания ельчане будут находится до завершения работы взрывотехников — они обезвреживают боевую часть беспилотника.
В Липецкой области сегодня ночью перехвачены три БПЛА.
