Военный городок дембельнулся с нагрузкой

Из-за межевания территории дворы и проезды стали собственностью жильцов многоквартирных домов, их содержание и ремонт ляжет тяжким грузом на плечи липчан.

О состоянии Военного городка GOROD48 рассказывал не раз: депутат горсовета Андрей Захаров надеялся, что как только его район перейдет от Минобороны РФ в муниципальную собственность, мэрия тут же включит городок во все программы благоустройства. Это как бы и случилось, и нет.Формально Военный городок передан Липецку в конце прошлого декабря. Прошёл уже почти год, а муниципалитет сделал для улучшения быта жителей нового района немного.Весной мэрия выделила 2,4 млн рублей на ямочный ремонт дороги по улице Игнатьева, ее очистку силами МБУ «Управление благоустройства Липецка» от многолетних залежей грязи. Также мэрия снесла заброшенный КПП со стороны улицы Терешковой и засыпала его место щебнем. Потом развалила забор со стороны здания «Ростелекома».Подрядчик мэрии, ООО «Техцентр», взялся было построить пешеходную дорожку от входа в Военный городок вдоль торца дома № 29а по улице Терешковой, но в силу каких-то причин, непонятных заказчику, сдулся, выполнив всего лишь часть работы. В управлении главного смотрителя надеются, что новый подрядчик завершит начатое и уложит асфальт на готовое основание дорожки еще в этом году.УГС Липецка подписало договор на ремонт пешеходных зон у домов № 31 и 31а по улице Терешковой и у дома № 12 по улице Военный городок. Подрядчик, ИП Мур С. А., единственный участник торгов, взялся за 1 762 170 рублей к 30 ноября сделать дорожки от заезда в Военный городок от торца 31-го дома к трансформаторной подстанции, соединить асфальтированной тропой подход к существующему тротуару от дома № 31а, заасфальтировать народные тропы у дома №12.— Для нас ИП Мур — новый подрядчик. Мы пока ничего о нем не знаем, — сказали GOROD48 в УГС Липецка.Что ж, мы подскажем. Светлана Александровна Мур учредитель и директор ООО «Строй Групп», ликвидированной в 2019 году. Основным видом деятельности ее компании был снос зданий. Теперь основным видом деятельности ИП является ресторанный бизнес и услуги по доставке продуктов питания. Светлана Мур была подрядчиком мэрии Данкова и администрации Никольского Сельсовета Усманского района. Общая сумма исполненных ИП Мур С. А. госконтрактов — 5,3 млн рублей. По этим же контрактам ИП МУР С. А., как сообщают бизнес-агрегаторы, участвует в четырех разбирательствах в Арбитражном суде (общая сумма претензий по гражданским делам — 2,7 млн рублей).Ведущий перманентную борьбу за интересы жителей Военного городка депутат горсовета Андрей Захаров признает, что в этом году увидел хоть какой-то позитив. Например, состоялось первое совещание с участием всех ресурсных компаний и УК под эгидой вице-мэра Шамаевой, на которой выясняли, кто за что в ответе. Результатов, конечно, мало, но это же только первая ласточка. Наконец-то в Военном городке начали косить бурьян, сносить сухостой и обрезать старые деревья. «Впервые за 30 лет!»— К концу ноября мне пообещали сделать четыре искусственных неровности на дорогах в Военном городке. Это тоже хорошо, — говорит депутат.Бальзамом на душу Захаров называет ремонт по программе «Мой двор» территории между домами № 19 и № 163 по улице Военный городок. Еще летом там был «лес Бабы Яги» — огромные засохшие ясени, погубленные насекомыми-вредителями, а сейчас — чистое поле с пнями. Выделенных на благоустройство пяти миллионов хватило еще и на новый асфальт у этих домов.Правда, не обошлось без косяков: новая автомобильная дорога вдоль 163-го дома делает зигзаг и превращается в пешеходную тропу. Оказалось, против нормального проезда выступили жильцы этого подъезда, пригрозившие вбить металлические колья в новую дорогу, если по ней будут ездить машины.Но у жителей Военного городка проблем еще пруд пруди. Стоят за заборами три новостройки —заброшки, которые начали возводить по заказу Минобороны да и бросили, не достроив. Территория банно-прачечного комбината куплена под строительство еще двух высоток, и люди сомневаются, потянут ли дополнительную нагрузку и без того на ладан дышащие коммунальные коммуникации. Главные проблемы — ужасные дороги во дворах домов и внутриквартальные проезды. Но дело в том, что при переходе Военного городка от военных мэрии вся его территория была размежевана так, что все дороги оказались на балансе многоэтажек. Поэтому ремонтировать их за счет бюджета мэрия не в праве.— Мы не можем нарушать российское законодательство, тратить бюджетные средства на ремонт территорий, находящихся в собственности жильцов многоквартирных домов. Но мы нашли выход: новая муниципальная программа «Ремонт двора» предполагает компенсацию 90% расходов частному бизнесу, вложившемуся в благоустройство. Уверен, управляющим компаниям эта программа будет интересна, — прокомментировал фотографии разбитых дворов и проездов вице-мэр Николай Дергунов.