17-летний липчанин погиб при падении с крыши «заброшки»

Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Дом №33б, он же ЖК «Наполеон» — один из самых известных липецких неостроев. Его крышу давно облюбовали подростки . Полицейские даже проводили профилактический рейд , чтобы предотвратить опасные развлечения молодых людей.

В августе этого года стало известно, что «Наполеон» все же достоят : здание, возведение которого началось 17 лет назад, купило с торгов ООО «СМУ-3». Как рассказал GOROD48 директор компании Александр Бунцев, строительные работы начнутся в феврале следующего года, а закончатся к декабрю 2024-го.



Сегодня в два часа ночи при падении с крыши дома №33б по улице 50 лет НЛМК в Липецке погиб 17-летний парень.Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия.