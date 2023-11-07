Происшествия

сегодня, 12:45

17-летний липчанин погиб при падении с крыши «заброшки»

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#падение с высоты #труп
5
17-летний липчанин погиб при падении с крыши «заброшки»

Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Сегодня в два часа ночи при падении с крыши дома №33б по улице 50 лет НЛМК в Липецке погиб 17-летний парень.

Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Дом №33б, он же ЖК «Наполеон» — один из самых известных липецких неостроев. Его крышу давно облюбовали подростки. Полицейские даже проводили профилактический рейд, чтобы предотвратить опасные развлечения молодых людей.

В августе этого года стало известно, что «Наполеон» все же достоят: здание, возведение которого началось 17 лет назад, купило с торгов ООО «СМУ-3». Как рассказал GOROD48 директор компании Александр Бунцев, строительные работы начнутся в феврале следующего года, а закончатся к декабрю 2024-го.


4 2325
#падение с высоты #труп
5

Комментарии (4)

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Игорь Михайлович

6 минут назад
Раз это ООО СМУ 3 купило, так и пусть несет ответственность, за забор, охрану, посторонних и все сто с этой постройкой связано.
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Никита

57 минут назад
Территория давно не охраняется, вокруг периметра забор хлюпенький и отрывы листов валяются. Внутри бросшие собаки бродят.Доступ к заброшке есть. И интерес есть у молодых безбашенных людей.
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Отмыв денег

58 минут назад
Когда его достроят - его уже сносить надо будет из-за аварийного состояния
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Андрей Павлович

59 минут назад
Это уже не новость, мы давно наблюдаем с балкона, как забираются маленькие дети и подростки на крышу, то паркуристы, то романтики встречать рассветы и провожать закаты. В сентябре рано утром была на крыше частная фотосессия, на краю обрушения где торчат арматурные прутья! Жизни не боятся.
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