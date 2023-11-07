сегодня, 12:45
17-летний липчанин погиб при падении с крыши «заброшки»
Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия.
Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия.
Дом №33б, он же ЖК «Наполеон» — один из самых известных липецких неостроев. Его крышу давно облюбовали подростки. Полицейские даже проводили профилактический рейд, чтобы предотвратить опасные развлечения молодых людей.
В августе этого года стало известно, что «Наполеон» все же достоят: здание, возведение которого началось 17 лет назад, купило с торгов ООО «СМУ-3». Как рассказал GOROD48 директор компании Александр Бунцев, строительные работы начнутся в феврале следующего года, а закончатся к декабрю 2024-го.
Игорь Михайлович
Никита
Отмыв денег
Андрей Павлович