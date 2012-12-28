Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Общество
795
сегодня, 07:00
5
Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Представляем вам программу первого рабочего дня короткой недели.
В Липецк приходит потепление, температура днём составит от +4 до +6 градусов, обойдётся без осадков.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. М.И. Неделина, 3а, 10:
- ул. Фрунзе, 32, 34.
Отключение света
С 12:00 до 17:00 обесточат дом по улице Космонавтов, 16а.
Пробки
После длинных выходных движение в городе заметно оживится, что увеличивает риск пробок. Вот ссылка на приложение, которое поможет в них не угодить.
После 8 марта
В 10:00 в областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) пройдёт очередное занятие для женщин «Нескучное материнство» из цикла «Мама в ресурсе» (16+).
Фото vk.com/lib48ru
Участницы поговорят о женской красоте, разберут, какие косметические средства стоит держать в арсенале, устроят весенний мастер-класс и поиграют с малышами в увлекательные развивающие игры, которые легко повторить дома.
Казаки научат
В 15:00 в театре танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) пройдут два мастер-класса: урок по хореографии для старшего поколения (18+) и занятие по вокалу (18+).
Всё это в рамках проекта «Творческий вкус жизни с «Казаками России». Когда-то «Казаки» были всемирно известным ансамблем, выступали в качестве экзотики перед английской королевой Елизаветой II. Теперь им вновь приходится иметь дело с пенсионерами, но уже немного другими.
Джаз
В 19:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) начнётся концертная программа «Дивы» в исполнении Липецкого духового оркестра и солистки Маргариты Петрухиной (12+).
Думбек, глюкофон, сяо…
В 19:00 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится необычный концерт-погружение от Efir-театра из Таганрога (16+).
Два музыканта Андрей Ясинский и Андрей «Амрис» Пономаренко сыграют на 50 (!)ханг-драм, диджериду, думбек, бузуки, калимба, варганы, флейты бансури и сяо, глюкофон, пимак, окарины… Каждый инструмент — голос далёких культур, а вместе они создают музыку мира.
Проекту Efir уже более 11 лет. За это время музыканты исколесили полстраны, выступали в самых неожиданных местах, но каждый концерт уникален потому что рождается здесь и сейчас, из дыхания и настроения зала.
Фото vk.com/natahondra
Не букетом единым
Самым распространённым подарком для женщина на 8 марта были и остаются цветы, но SuperJob выяснил, что 5% липецких женщин хотя бы раз получали необычные букеты. Речь шла о бумажных, восковых и прочих оригинальных видах цветов.
5% женщин дарили съедобные подарки, а именно - маринованные огурцы, торты с портретами, мороженую рыбу, шоколадные яйца с сюрпризами. 5% неожиданно получили в Международный день декор для интерьера и средства для уборки. Нашлось место в рейтинге и домашним животным: котятам, щенкам, кроликам и даже, их обладательницами становились 4% дам.
3% женщин радовались, получив сертификаты, оплаченные абонементы или билеты в музей, кино, театр и проч. По 2% необычным подарком назвали путешествия или украшения. Еще 2% удивились сувенирам и канцтоварам. По 1% голосов набрали такие варианты подарков как деньги, бытовая или электронная техника, одежда.
Дорогие липчане! Вот и остался позади длинный мартовский отдых, зато наступившая рабочая неделя станет короткой – всего 4 трудовых дня. Но новостей будет много. Достаточно время от времени заходить на GOROD48, чтобы держать руку на пульсе событий. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
1
0
0
1
1
Комментарии (5)