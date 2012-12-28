Все новости
«Положил за пазуху и ушел»: задержан подозреваемый в краже из гипермаркета
Происшествия
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Хитрая работа в ПВЗ принесла 21-летней девушке 607 тысяч рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Общество
«Металлург» открыл счёт голам на сборе, футболист-блогер обматерил судью
Спорт
Общество
795
сегодня, 07:00
5

Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта

Представляем вам программу первого рабочего дня короткой недели.

Запахло весной

В Липецк приходит потепление, температура днём составит от +4 до +6 градусов, обойдётся без осадков.

DSC_658812.jpg

Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. М.И. Неделина, 3а, 10:
- ул. Фрунзе, 32, 34.

167.jpg

Отключение света

С 12:00 до 17:00 обесточат дом по улице Космонавтов, 16а.

c2h6akg0cct5kx33sf2f0ugn2i0dbssa.jpeg

Пробки

После длинных выходных движение в городе заметно оживится, что увеличивает риск пробок. Вот ссылка на приложение, которое поможет в них не угодить.


После 8 марта

В 10:00 в областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) пройдёт очередное занятие для женщин «Нескучное материнство» из цикла «Мама в ресурсе» (16+).

f6a0q5inlzqrprkhp3020f6b2ird6ovw.jpg

Фото vk.com/lib48ru

Участницы поговорят о женской красоте, разберут, какие косметические средства стоит держать в арсенале, устроят весенний мастер-класс и поиграют с малышами в увлекательные развивающие игры, которые легко повторить дома.

Казаки научат

В 15:00 в театре танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) пройдут два мастер-класса: урок по хореографии для старшего поколения (18+) и занятие по вокалу (18+).

a4db9a5f2213e662bdb0c406f479f9cf.JPG

Всё это в рамках проекта «Творческий вкус жизни с «Казаками России». Когда-то «Казаки» были всемирно известным ансамблем, выступали в качестве экзотики перед английской королевой Елизаветой II. Теперь им вновь приходится иметь дело с пенсионерами, но уже немного другими.

Джаз

В 19:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) начнётся концертная программа «Дивы» в исполнении Липецкого духового оркестра и солистки Маргариты Петрухиной (12+).

DSC_0050.jpg

Посвязено творчеству выдающихся исполнительниц джаза, соула и поп-музыки XX–XXI веков, оказавших значительное влияние на развитие мировой музыкальной культуры. Прозвучат произведения из репертуара Джули Лондон, Эллы Фицджеральд, Нины Симон, Этты Джеймс, Ареты Франклин, Кристины Агилеры, Леди Гаги, Адель, Мэрайи Кэри, Селин Дион, Тины Тернер и других «звезд» направления.

Думбек, глюкофон, сяо…

В 19:00 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится необычный концерт-погружение от Efir-театра из Таганрога (16+).

Два музыканта Андрей Ясинский и Андрей «Амрис» Пономаренко сыграют на 50 (!)ханг-драм, диджериду, думбек, бузуки, калимба, варганы, флейты бансури и сяо, глюкофон, пимак, окарины… Каждый инструмент — голос далёких культур, а вместе они создают музыку мира.

Проекту Efir уже более 11 лет. За это время музыканты исколесили полстраны, выступали в самых неожиданных местах, но каждый концерт уникален потому что рождается здесь и сейчас, из дыхания и настроения зала.

oqH9Wkqn6UKcbmTpW6wXS_IxfckkhV0AX-vQa7zqzhaurl60pJfPxfAKab4Xr--THi1ve47a05l4ftYkJyY2IhQq.jpg

Фото vk.com/natahondra

Не букетом единым

Самым распространённым подарком для женщина на 8 марта были и остаются цветы, но SuperJob выяснил, что 5% липецких женщин хотя бы раз получали необычные букеты. Речь шла о бумажных, восковых и прочих оригинальных видах цветов.

5% женщин дарили съедобные подарки, а именно - маринованные огурцы, торты с портретами, мороженую рыбу, шоколадные яйца с сюрпризами. 5% неожиданно получили в Международный день декор для интерьера и средства для уборки. Нашлось место в рейтинге и домашним животным: котятам, щенкам, кроликам и даже, их обладательницами становились 4% дам.

Без имени.jpg

3% женщин радовались, получив сертификаты, оплаченные абонементы или билеты в музей, кино, театр и проч. По 2% необычным подарком назвали путешествия или украшения. Еще 2% удивились сувенирам и канцтоварам. По 1% голосов набрали такие варианты подарков как деньги, бытовая или электронная техника, одежда.

Дорогие липчане! Вот и остался позади длинный мартовский отдых, зато наступившая рабочая неделя станет короткой – всего 4 трудовых дня. Но новостей будет много. Достаточно время от времени заходить на GOROD48, чтобы держать руку на пульсе событий. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
Сегодня в Липецке
1
0
0
1
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нн
15 минут назад
А почему " Казаки России" Были известным коллективом? они по моему и сейчас не забыты,их и сейчас на месте не найдёшь,по миру выступают. А насчёт подарков,то мне тоже не повезло,я так хотела аккомуляторную пилу,а мне не подарили...обидно.
Ответить
А
17 минут назад
Одна моя знакомая сказала, что предпочла бы набор инструментов на 8 марта.
Ответить
Эх
20 минут назад
Не угадаете, что один раз подарил мне один бывший... Детский пинг - понг. Чтобы... с ним в него играть. И очень удивился, что его подарок мне не понравился.
Ответить
Электорат
сегодня, 08:12
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
ТОП
сегодня, 07:58
Это что такое?
Ответить
