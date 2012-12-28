Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта

Представляем вам программу первого рабочего дня короткой недели.

В Липецк приходит потепление, температура днём составит от +4 до +6 градусов, обойдётся без осадков.









- ул. Фрунзе, 32, 34.









Отключение света





С 12:00 до 17:00 обесточат дом по улице Космонавтов, 16а.









В 10:00 в областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) пройдёт очередное занятие для женщин «Нескучное материнство» из цикла «Мама в ресурсе» (16+).













В 15:00 в театре танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) пройдут два мастер-класса: урок по хореографии для старшего поколения (18+) и занятие по вокалу (18+).









В 19:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) начнётся концертная программа «Дивы» в исполнении Липецкого духового оркестра и солистки Маргариты Петрухиной (12+).













Проекту Efir уже более 11 лет. За это время музыканты исколесили полстраны, выступали в самых неожиданных местах, но каждый концерт уникален потому что рождается здесь и сейчас, из дыхания и настроения зала.









5% женщин дарили съедобные подарки, а именно - маринованные огурцы, торты с портретами, мороженую рыбу, шоколадные яйца с сюрпризами. 5% неожиданно получили в Международный день декор для интерьера и средства для уборки. Нашлось место в рейтинге и домашним животным: котятам, щенкам, кроликам и даже, их обладательницами становились 4% дам.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. М.И. Неделина, 3а, 10:После длинных выходных движение в городе заметно оживится, что увеличивает риск пробок. Вот ссылка на приложение, которое поможет в них не угодить.Участницы поговорят о женской красоте, разберут, какие косметические средства стоит держать в арсенале, устроят весенний мастер-класс и поиграют с малышами в увлекательные развивающие игры, которые легко повторить дома.Всё это в рамках проекта «Творческий вкус жизни с «Казаками России». Когда-то «Казаки» были всемирно известным ансамблем, выступали в качестве экзотики перед английской королевой Елизаветой II. Теперь им вновь приходится иметь дело с пенсионерами, но уже немного другими.Посвязено творчеству выдающихся исполнительниц джаза, соула и поп-музыки XX–XXI веков, оказавших значительное влияние на развитие мировой музыкальной культуры. Прозвучат произведения из репертуара Джули Лондон, Эллы Фицджеральд, Нины Симон, Этты Джеймс, Ареты Франклин, Кристины Агилеры, Леди Гаги, Адель, Мэрайи Кэри, Селин Дион, Тины Тернер и других «звезд» направления.В 19:00 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится необычный концерт-погружение от Efir-театра из ТаганрогаДва музыканта Андрей Ясинский и Андрей «Амрис» Пономаренко сыграют на 50 (!)ханг-драм, диджериду, думбек, бузуки, калимба, варганы, флейты бансури и сяо, глюкофон, пимак, окарины… Каждый инструмент — голос далёких культур, а вместе они создают музыку мира.Самым распространённым подарком для женщина на 8 марта были и остаются цветы, но SuperJob выяснил, что 5% липецких женщин хотя бы раз получали необычные букеты. Речь шла о бумажных, восковых и прочих оригинальных видах цветов.3% женщин радовались, получив сертификаты, оплаченные абонементы или билеты в музей, кино, театр и проч. По 2% необычным подарком назвали путешествия или украшения. Еще 2% удивились сувенирам и канцтоварам. По 1% голосов набрали такие варианты подарков как деньги, бытовая или электронная техника, одежда.