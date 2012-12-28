Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
В Ельце выявили фальшивую тысячную купюру
В праздничные дни количество выявляемых фальшивок традиционно растёт.
Эксперты-криминалисты подтвердили наличие признаков подделки. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег».
Напомним, за прошлый год в Липецкой области обнаружили 39 поддельных купюр, в том числе 25 — номиналом 5000 рублей. Также эксперты банков нашли 12 поддельных тысячерублевых, одну двухтысячную и одну сторублевую банкноту.
В праздничные дни количество выявляемых фальшивок традиционно растёт. Правоохранители напоминают, как самим проверить деньги на подлинность: на ощупь можно выявить элементы с повышенным рельефом, на просвет — увидеть водяные знаки и защитную нить, под разным углом зрения — обнаружить скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры.
