Происшествия

22 минуты назад

За пьяную езду у липчанки конфисковали гараж

230
#пьяная езда #ПДД #нарушение
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За пьяную езду у липчанки конфисковали гараж

К моменту рассмотрения дела в суде автомобиль «Ланд Ровер», которым управляла пьяная женщина, она успела продать.

Правобережный районный суд вынес решение о конфискации гаража у женщины-водителя за управление автомобилем в состоянии опьянения. На пьяной езде женщина попалась повторно: ранее липчанка уже была привлечена к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Но к моменту рассмотрения дела в суде женщина успела продать автомобиль «Ленд Ровер», на при управлении которого ее остановили пьяной. Суд вынес решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета. В результате у женщины в пользу государства конфискован гараж, средняя рыночная стоимость которого не превышала стоимость проданного «Ленд Ровера».
230
#пьяная езда #ПДД #нарушение
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