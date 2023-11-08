За пьяную езду у липчанки конфисковали гараж

К моменту рассмотрения дела в суде автомобиль «Ланд Ровер», которым управляла пьяная женщина, она успела продать.

Правобережный районный суд вынес решение о конфискации гаража у женщины-водителя за управление автомобилем в состоянии опьянения. На пьяной езде женщина попалась повторно: ранее липчанка уже была привлечена к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.



Но к моменту рассмотрения дела в суде женщина успела продать автомобиль «Ленд Ровер», на при управлении которого ее остановили пьяной. Суд вынес решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета. В результате у женщины в пользу государства конфискован гараж, средняя рыночная стоимость которого не превышала стоимость проданного «Ленд Ровера».

