Происшествия

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В Данкове избили 16-летнего подростка: у мальчика перелом костей черепа

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#конфликт #побои
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Полиция проводит проверку.

Вечером 4 ноября в Данкове избили 16-летнего подростка. Парня били несколько раз: сначала на улице возле бара «Бирмир», потом в самом баре, потом снова на улице. Сейчас мальчик находится в областной детской больнице с диагнозами: «Перелом двух лицевых костей и закрытый перелом костей черепа, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга». Также же у подростка сколоты два зуба и один смещён. Мальчик уже побывал у челюстно-лицевого хирурга, ему сделали рентгеновскую компьютерную томографию. Он жалуется на боли, потерю памяти, головокружение.

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С просьбой придать огласке дело об избиении подростка и его друга в редакцию GOROD48 обратились родственники подростка.

Они рассказали, что мальчика избила группа из восьми ребят в возрасте от 14 до 17 лет. Избиение началось из-за пустяка. Около года назад приятель подростка поинтересовался у знакомого значением его татуировки. 4 ноября 16-летний парень с  этим приятелем и еще двумя подростками шел мимо пивбара, и к ним начала придираться компания молодых людей. Один из этой компании, тот самый с татуировкой, подозвал друга юноши со словами: «Иди, объясним», после чего началась драка. Двое друзей юноши убежали, а его с приятелем побили.

«Наш мальчик — абсолютно неконфликтный, тихий ребёнок, закончил девятый класс без троек, занимается спортом, до этого момента он ни разу не участвовал ни в одной драке. За день до этого происшествия он стоял в почётном карауле на открытии мемориальной доски погибшему на СВО земляку», — рассказали родные подростка.

Друга 16-летнего парня били трое, он вступился за товарища, и ему начали наносить удары пятеро. После уличной потасовки окровавленного подростка завели в бар вытереть кровь — но туда же забежали четверо его оппонентов и снова напали на парня — избиение записала камера наблюдения. Продавщица как могла пыталась угомонить ребят, но они вывели подростка из бара и продолжили избиение.

«Ребёнку нанесены серьёзные травмы. Он несколько раз пытался убежать, но его догоняли. При этом кричали: «Беги, пока не убили». Когда он убегал в последний раз, у него закружилась голова, потемнело в глазах, он добежал до подъезда сел на лавочку, его снова начали бить. При этом он даже уже не мог сопротивляться, не мог как-то закрыться от ударов. Потом с балкона закричала женщина, чтобы прекратить это безобразие. У лавочки всё было залито кровью. В общей сложности парня били пять раз. Мы просим придать огласке это, так как боимся, что в полиции всё спустят на тормоза и никто не будет наказан», — просят родные парня. 

Пятерых участников избиения родные называют по фамилиям — остальные им не известны.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, МО МВД России «Данковский» зарегистрирован материал по факту получения телесных повреждений подростком, который сейчас находится на лечении в больнице. Проводится проверка, по делу будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
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#конфликт #побои
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Комментарии (8)

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Гостья

14 минут назад
Обязательно предавайте огласке! И решение суда тоже публикуйте, и фамилии преступников. Камеры наблюдения никого не останавливают. Полицейских на улице редко встретишь
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Гость

24 минуты назад
Пенсионерка, полностью согласна.
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ха

32 минуты назад
очередные шакалята, в колонию всех, да пусть платят парню всю жизнь, если он конечно поправиться после такого.
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Викторм

33 минуты назад
Перелом лобной кости... Это же как бить надо было...
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Гарри

35 минут назад
Серьёзные травмы. Это на всю оставшуюся жизнь. Сочувствую парню.
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Гость

39 минут назад
Фамилии отморозков и принятые меры должны быть обнародованы. Иначе скоро по улице не пройдешь!
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Пенсионерка

39 минут назад
А всё начиналось с издевательства в гаражах. Нельзя спуска давать этим "зверям"
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Лиза

46 минут назад
Это просто ужас какой-то! Они не должны жить на этой земле!
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