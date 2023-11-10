В Данкове избили 16-летнего подростка: у мальчика перелом костей черепа

Полиция проводит проверку.

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Вечером 4 ноября в Данкове избили 16-летнего подростка. Парня били несколько раз: сначала на улице возле бара «Бирмир», потом в самом баре, потом снова на улице. Сейчас мальчик находится в областной детской больнице с диагнозами: «Перелом двух лицевых костей и закрытый перелом костей черепа, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга». Также же у подростка сколоты два зуба и один смещён. Мальчик уже побывал у челюстно-лицевого хирурга, ему сделали рентгеновскую компьютерную томографию. Он жалуется на боли, потерю памяти, головокружение.С просьбой придать огласке дело об избиении подростка и его друга в редакцию GOROD48 обратились родственники подростка.Они рассказали, что мальчика избила группа из восьми ребят в возрасте от 14 до 17 лет. Избиение началось из-за пустяка. Около года назад приятель подростка поинтересовался у знакомого значением его татуировки. 4 ноября 16-летний парень с этим приятелем и еще двумя подростками шел мимо пивбара, и к ним начала придираться компания молодых людей. Один из этой компании, тот самый с татуировкой, подозвал друга юноши со словами: «Иди, объясним», после чего началась драка. Двое друзей юноши убежали, а его с приятелем побили.«Наш мальчик — абсолютно неконфликтный, тихий ребёнок, закончил девятый класс без троек, занимается спортом, до этого момента он ни разу не участвовал ни в одной драке. За день до этого происшествия он стоял в почётном карауле на открытии мемориальной доски погибшему на СВО земляку», — рассказали родные подростка.Друга 16-летнего парня били трое, он вступился за товарища, и ему начали наносить удары пятеро. После уличной потасовки окровавленного подростка завели в бар вытереть кровь — но туда же забежали четверо его оппонентов и снова напали на парня — избиение записала камера наблюдения. Продавщица как могла пыталась угомонить ребят, но они вывели подростка из бара и продолжили избиение.«Ребёнку нанесены серьёзные травмы. Он несколько раз пытался убежать, но его догоняли. При этом кричали: «Беги, пока не убили». Когда он убегал в последний раз, у него закружилась голова, потемнело в глазах, он добежал до подъезда сел на лавочку, его снова начали бить. При этом он даже уже не мог сопротивляться, не мог как-то закрыться от ударов. Потом с балкона закричала женщина, чтобы прекратить это безобразие. У лавочки всё было залито кровью. В общей сложности парня били пять раз. Мы просим придать огласке это, так как боимся, что в полиции всё спустят на тормоза и никто не будет наказан», — просят родные парня.Пятерых участников избиения родные называют по фамилиям — остальные им не известны.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, МО МВД России «Данковский» зарегистрирован материал по факту получения телесных повреждений подростком, который сейчас находится на лечении в больнице. Проводится проверка, по делу будет назначена судебно-медицинская экспертиза.