В детской областной больнице начали строить новый хирургический корпус

В нем будет 180 коек.

На территории областной детской больницы началась большая стройка. Генподрядчик, калужская компания «Каскад-Энерго», обязан построить к 1 января 2025 года новый хирургический корпус и соединить его с существующим зданием 1983 года постройки надземным переходом. Цена госконтракта — порядка 3,8 млрд рублей.В кабинете главврача клиники лежат толстые кипы технической документации. Сергей Голобурдин говорит, что новый хирургический корпус — вовсе не типовой проект в плане оснащения новостройки оборудованием. «Наши врачи сами писали техзадание, которое учли проектировщики».Новый корпус станет лучшим в своем роде в Центральном Черноземье. Он будет четырехэтажным. В двух крыльях первого этажа разместятся хирургическое и гнойное отделения на 50 коек. Между ними — особенный, невиданный в Липецке приемный покой, о котором Сергей Голобурдин говорит с придыханием. И есть отчего.Приемный покой будет включать в себя отапливаемые подъездные группы для машин скорой помощи. Это значит, что маленьких пациентов будут осматривать сразу по прибытии.— К нам попадают разные больные. Часто — с инфекционными заболеваниями. В новом корпусе будут мильцеровские боксы, что позволит избежать перемешивания потоков пациентов, — говорит Сергей Голобурдин.В новом корпусе будут просторные залы ожидания для больных и сопровождающих их родителей.Сейчас в травмпункте всего три кабинета и 25 квадратных метров на все случаи жизни. В новом будет 12 специализированных кабинетов, отдельные помещения для МРТ, КТ, двух рентгеновских аппаратов, УЗИ-диагностики, экспресс-лаборатория. У тяжелых больных в одном, по сути месте, возьмут и анализы, и проведут все необходимые исследования. Такие пациенты смогут скоротать время при проведении процедур в отдельных палатах, где будут находиться с сопровождающими их родственниками.На втором этаже корпуса разместятся отделения нейрохирургии и травматологии, а также реанимация на 12 коек, оснащенная современным оборудованием. На третьем этаже будут лор-отделение и челюстно-лицевое, часть четвертого этажа займет урология и технологические помещения.На каждом этаже оборудуют кабинет УЗИ-диагностики и малые операционные, где будут делать сложные перевязки, проводить малоинвазивные операции. «У нас в жизни такого не было!» — восхищается главврач.Если сейчас в областной детской больнице всего три операционных, из которых одна — для экстренных больных, то в новом корпусе будет семь. Каждая — со своей специализацией. Тогда хирургам не нужно будет, как сегодня, свозить к хирургическому столу нужное оборудование. Резко вырастут показатели плановой помощи, так как исчезнет очередь на операции. В каждом отделении нового корпуса также появятся так называемые комбайны: рабочее место, оборудованное компьютером и микроскопом, позволяющее проводить обследования и делать даже сложные операции. Кстати, коллектив больницы уже набил себе руку на самых сложных оперативных вмешательствах, обучаясь у ведущих российских хирургов делать то, что ранее было возможно лишь в федеральных медицинских центрах.— Благодаря полученному опыту от сотрудничества с хирургами ведущих федеральных медицинских центров, нейрохирургов, травматологов, ортопедов, урологов, наши специалисты уже делают операции, которые не доступны в Белгороде, Воронеже, Тамбове, Курске. Построим новый корпус и заберем себе пациентов со всего Центрального Черноземья, — говорит главврач.Уникальность новостройке придадут и комфортные палаты для малолетних пациентов. Проект нынешней больницы от 1968 года предусматривал палаты на четыре, пять и шесть мест. В новом корпусе будут одно- и двухместные палаты с туалетами, душем и шкафами. В смогут круглосуточного находится родственники больных детей. В отделениях будет лишь по одной трехместной палате. Каждую койку оборудуют консолью с кнопкой вызова медицинской сестры. Палаты для инфекционных больных будут боксированными, со шлюзом, обеспечивающим безопасность других пациентов. В каждом отделении будет комната отдыха для детей и их родителей — с телевизором, игрушками и настольными играми.— Роль губернатора в этом проекте трудно переоценить. Благодаря вниманию Игоря Артамонова, больница вначале пополнилась современным медицинским инструментарием, а в этом году началось строительство нового корпуса на 180 коек. С учетом старого корпуса одновременно мы сможем лечить 480 детей и подростков. Уже в 2025 году здесь смогут сделать до шести тысяч плановых и экстренных операций, пролечить до 17 тысяч детей.В клинике побеспокоились и о новых врачах: 13 выпускников медицинских вузов сейчас проходят обучение в ординатуре, а еще 42 студента 1-6 курсов учатся на врачей по целевым направлениям в Рязанском, Воронежском, Курском и иных медицинских университетах.Компания «Каскад-Энерго» специализируется на производстве и монтаже электрооборудования, проектировании и строительстве зданий и сооружений различного назначения. В числе построенных «Каскад-энерго» зданий — крупнейшие объекты недвижимости и инфраструктурные проекты. Уставный капитал компании — 3 млн рублей. С организацией заключено более 230 госконтрактов на общую сумму в 21,8 млрд рублей.