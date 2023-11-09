Происшествия
53 минуты назад
Telegram-каналы сообщают о деле в отношении экс-начальника управления благоустройства Липецка Алексея Романчукевича
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Речь идёт о мошенничестве на сумму 28,5 миллиона рублей.
Бывшего начальника МБУ управления благоустройства Липецка и вице-мэра Белгорода Алексея Романчукевича подозревают в хищении 28,5 миллиона рублей. Telegram-канал SHOT сообщил о возбуждении в отношении Алексея Романчукевича уголовного дела по статье «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»: причём в материалах дела речь идёт о событиях ещё времен работы Романчукевича в Липецке.
По информации SHOT, Романчукевича подозревают в вымогательстве денег у знакомых бизнесменов с 2021 года. Среди пострадавших — гендиректор и главный инженер липецких строительных компаний, а также индивидуальный предприниматель, который занимался ремонтом автомобилей. Чиновник якобы брал у них деньги за некое содействие, но помощи бизнесмены так и не дождались.
Алексей Романчукевич занимал пост начальника МБУ управления благоустройства администрации Липецка до 7 февраля 2022 года. Затем подал в отставку и перешел на похожую должность в Белгород, но уже в ранге вице-мэра.
В Белгороде Алексей Романчукевич стал участником скандала с переименованием остановки «5 Августа»: 1 июня 2022 года его приказом к названию остановки прибавилась реклама частной клиники. Это вызвало гнев белгородцев, так как 5 августа – день освобождения города от немецких войск. В скандал пришлось вмешиваться губернатору региона и под напором общественности остановке вернули прежнее название.
По информации SHOT, Романчукевича подозревают в вымогательстве денег у знакомых бизнесменов с 2021 года. Среди пострадавших — гендиректор и главный инженер липецких строительных компаний, а также индивидуальный предприниматель, который занимался ремонтом автомобилей. Чиновник якобы брал у них деньги за некое содействие, но помощи бизнесмены так и не дождались.
Алексей Романчукевич занимал пост начальника МБУ управления благоустройства администрации Липецка до 7 февраля 2022 года. Затем подал в отставку и перешел на похожую должность в Белгород, но уже в ранге вице-мэра.
В Белгороде Алексей Романчукевич стал участником скандала с переименованием остановки «5 Августа»: 1 июня 2022 года его приказом к названию остановки прибавилась реклама частной клиники. Это вызвало гнев белгородцев, так как 5 августа – день освобождения города от немецких войск. В скандал пришлось вмешиваться губернатору региона и под напором общественности остановке вернули прежнее название.
6 1192
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