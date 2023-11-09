Происшествия

53 минуты назад

Telegram-каналы сообщают о деле в отношении экс-начальника управления благоустройства Липецка Алексея Романчукевича

6 1192
#мошенничество
3
Telegram-каналы сообщают о деле в отношении экс-начальника управления благоустройства Липецка Алексея Романчукевича

Речь идёт о мошенничестве на сумму 28,5 миллиона рублей.

Бывшего начальника МБУ управления благоустройства Липецка и вице-мэра Белгорода Алексея Романчукевича подозревают в хищении 28,5 миллиона рублей. Telegram-канал SHOT сообщил о возбуждении в отношении Алексея Романчукевича уголовного дела по статье «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»: причём в материалах дела речь идёт о событиях ещё времен работы Романчукевича в Липецке.

По информации SHOT, Романчукевича подозревают в вымогательстве денег у знакомых бизнесменов с 2021 года. Среди пострадавших — гендиректор и главный инженер липецких строительных компаний, а также индивидуальный предприниматель, который занимался ремонтом автомобилей. Чиновник якобы брал у них деньги за некое содействие, но помощи бизнесмены так и не дождались.

Алексей Романчукевич  занимал пост начальника МБУ управления благоустройства администрации Липецка до 7 февраля 2022 года. Затем подал в отставку и перешел на похожую должность в Белгород, но уже в ранге вице-мэра.

В Белгороде Алексей Романчукевич стал участником скандала с переименованием остановки «5 Августа»: 1 июня 2022 года его приказом к названию остановки прибавилась реклама частной клиники. Это вызвало гнев белгородцев, так как 5 августа – день освобождения города от немецких войск. В скандал пришлось вмешиваться губернатору региона и под напором общественности остановке вернули прежнее название.
6 1192
#мошенничество
3

Комментарии (6)

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пипецк

6 минут назад
где деньги, Лебовски?
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Скорее

27 минут назад
Елена, всего,уехал и не поделился.
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Липа

34 минуты назад
Пусть возвращается, у нас тут не криминогенный регион.
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vlad

36 минут назад
Не по теме, но хочу предупредить. В Липецке появилась новая схема мошенничества. Представители якобы метрологической службы ходят по квартирам и запугиванием предлагают опломбировать счётчики воды, естественно за деньги.
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Елена

43 минуты назад
В Белгород уехал, поэтому всё и раскрылось. Был бы в Липецке, всё осталось бы незамеченным.
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смотритель зоопарка

45 минут назад
вообще не удивительно, а удивительно почему так долго молчали...
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