Общество

сегодня, 11:46

Тульский застройщик купил 15,5 гектара в Липецке

8 1532
#градостроительство #благоустройство
7
Тульский застройщик купил 15,5 гектара в Липецке

Участок на Опытной станции предназначен под комплексное развитие территории, поэтому мэрия хотела бы видеть на нем помимо жилья еще и детский сад.

Госкопрорация «ДОМ.РФ» продала с торгов земельный участок площадью 15,5 га в Правобережном районе Липецка. Его собственником стала тульская компания «Специализированный застройщик «Комплекс». При стартовой цене участка в 14,2 млн рублей туляки заплатили за него 256,9 миллиона рублей.

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На сайте «Дом.РФ» сказано, что участок находится на улице Ботанической в районе Опытной станции. Окружение представлено частными жилыми домами, складской и многоэтажной жилой застройкой. Кварталы по соседству застроены современными жилыми комплексами (речь идет о микрорайонах «Звездный» и «Взлетный». — Прим. GOROD48). «Градостроительный потенциал площадки — не менее 70 тыс. кв. м жилья. Помимо строительства многоквартирных жилых домов здесь предполагается обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустройство и озеленение. Проект должен быть реализован в течение 10 лет».

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— Мы ждем от победителя торгов проект планировки территории. Естественно, мы будем принимать участие в его согласовании. Кроме жилья мы предполагаем наличие на участке детского сада, — сообщили GOROD48 в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии Липецка.
8 1532
#градостроительство #благоустройство
7

Комментарии (8)

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Ольга

23 минуты назад
Что будет с ГК Колос?
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Animal planet.

27 минут назад
А жителей частных домов спросили? Я не думаю ,что жители будут рады соседству с многоэтажкой.
ответить

ГК Колос

40 минут назад
Только подойдите к моему гаражу!!! Я вам устрою!!!!!
ответить

Потом

50 минут назад
неоднозначник, заселят мигрантами.
ответить

неоднозначник

56 минут назад
население липецка сокращается. платежеспособные горожане давно имеют жилье.на каких покупателей рассчитывают застройщики ?
ответить

Стесняюсь спросить

сегодня, 12:12
А липецкой области от этих миллионов что нибудь перепадёт. Или была земля ваша а деньги стали наши.
ответить

+

сегодня, 12:02
А что, в Тульской области земля закончилась?
ответить

А где

сегодня, 11:55
И как собираются работать жители этого гетто?.Только в Москву дорога позволяет.
ответить
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