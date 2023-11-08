Тульский застройщик купил 15,5 гектара в Липецке

Участок на Опытной станции предназначен под комплексное развитие территории, поэтому мэрия хотела бы видеть на нем помимо жилья еще и детский сад.

Госкопрорация «ДОМ.РФ» продала с торгов земельный участок площадью 15,5 га в Правобережном районе Липецка. Его собственником стала тульская компания «Специализированный застройщик «Комплекс». При стартовой цене участка в 14,2 млн рублей туляки заплатили за него 256,9 миллиона рублей.На сайте «Дом.РФ» сказано, что участок находится на улице Ботанической в районе Опытной станции. Окружение представлено частными жилыми домами, складской и многоэтажной жилой застройкой. Кварталы по соседству застроены современными жилыми комплексами (речь идет о микрорайонах «Звездный» и «Взлетный». —). «Градостроительный потенциал площадки — не менее 70 тыс. кв. м жилья. Помимо строительства многоквартирных жилых домов здесь предполагается обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустройство и озеленение. Проект должен быть реализован в течение 10 лет».— Мы ждем от победителя торгов проект планировки территории. Естественно, мы будем принимать участие в его согласовании. Кроме жилья мы предполагаем наличие на участке детского сада, — сообщили GOROD48 в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии Липецка.