Житель Тульской области пытался обокрасть детский сад

В детсаду сработала сигнализация. Вора задержали.





В Липецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 33-летнего жителя Тульской области, который забрался в детский сад на улице Ушинского.



Задержанный разбил окно детсада кирпичом и забрался в здание. Однако ничего украсть он не успел — в детском саду сработала сигнализация.



«Росгвардейцы установили, что подозреваемый в попытке совершения имущественного преступления — житель Тульской области. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел полиции», — рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии.



