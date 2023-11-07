Происшествия

24 минуты назад

Житель Тульской области пытался обокрасть детский сад

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#кража
Житель Тульской области пытался обокрасть детский сад

В детсаду сработала сигнализация. Вора задержали.

В Липецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали  33-летнего жителя Тульской области, который забрался в детский сад на улице Ушинского.

Задержанный разбил окно детсада кирпичом и забрался в здание. Однако ничего украсть он не успел —  в детском саду сработала сигнализация. 

«Росгвардейцы установили, что подозреваемый в попытке совершения имущественного преступления — житель Тульской области.  Для дальнейшего разбирательства он  был доставлен в отдел полиции», — рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии.

126
#кража

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