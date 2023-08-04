14 минут назад
«В Липецке длительное время группа лиц причиняет значительные убытки бюджету...»
История несостоявшегося благоустройства сквера у Комсомольского пруда получила неожиданное развитие в судебном процессе по укладке плитки у строительного супермаркета «Леруа Мерлен».
«Прежний хозяин «Дорог Черноземья» Сержик Авагян покинул страну. Нынешний, Айро Мхитарян, тоже не выходит на связь»
В 2021 году тамбовская компания «Реал-Макс» (директор Михаил Шаумян) стала подрядчиком липецкого городского управления строительства на мощение плиткой тротуаров у супермаркета стройматериалов «Леруа Мерлен». На субподряд тамбовчане взяли ООО «ДРСУ-Боринское» (директор Арутюн Саргсян). Эта организация, в свою очередь, наняла ООО «Дороги Черноземья» (директор Сержик Авагян). Весной 2022 года заказчик, УКС Липецка, обнаружил несколько мест просадки плитки общей площадью 450 кв.м. и велел подрядчику устранить провалы. Это сделало «ДРСУ-Боринское», выставив своему субподрядчику, «Дорогам Черноземья», соответствующий счет о возмещении убытков. Но этому времени у организации сменился собственник и директор: им стал Айро Мхитарян.
Обо всем этом Алексей Иванов узнал позже, когда его компания обратилась в Арбитражный суд с иском к «Дорогам Черноземья», требуя от ответчика 5,5 млн рублей долга и неустойку за отгруженный в апреле 2021-го товар. Иску предшествовала досудебная претензия, на которую Айро Мхитарян ответил заявлением, что «Дороги Черноземья» не ведут никакой деятельности из-за неисполнения договорных отношений неким заказчиком по муниципальным контрактам. «С 2019 года идут судебные разбирательства, арестованы счета… Учредительные документы и печать находятся у меня в сейфе. Имущества у организации нет».
Представляющие интересы Айро Мхитаряна юристы заявили, что «Дороги Черноземья» не брали товар у компании «Феникс-Л», и что все счета-фактуры и иные документы, представленные истцом, могут быть поддельными! Тогда истец попросил суд обратиться к налоговикам за книгой покупок «Дорог Черноземья» в 2021 году. Межрайонная ИФНС России № 6 по Липецкой области предоставила заверенную копию налоговой декларации ответчика с приложениями, из которой следовало, что плитку и бордюры «Дороги Черноземья» у истца брали, но товар не оплатили.
— В свою очередь, юристы «Дорог Черноземья» решили подать встречный иск — якобы наша плитка, которой выложены пешеходные зоны у «Леруа Мерлен», некачественная. Они представили некий акт досудебной экспертизы, где указали 9,2 миллиона рублей понесенных «Дорогами Черноземья» убытков. Арбитражный суд принял такую аргументацию, хотя третье лицо в процессе, заказчик, УКС Липецка, заявил, что не имеет претензий к качеству стройматериалов, — говорит Алексей Иванов.
По встречному иску судья Ирина Фонова назначила строительную экспертизу, поручив ее липецкому ООО «Центральная научно-исследовательская лаборатория по строительству и стройматериалам».
— Суд не имел оснований принять встречный иск. У нас есть договор с «Дорогами Черноземья», в котором сказано о приеме претензий по качеству в течение 30 дней после отгрузки товара. Но никаких письменных претензий от этого контрагента не было. Назначенные судом эксперты вынули плитку в разных местах тротуаров, выбрали керны из бордюров. Эти образцы не нумеровали, пробы вырезали из пиленых при укладке бордюров, чего делать нельзя, так как при их монтаже уже была нарушена целостность материала. Опять же, плитка, которую взяли на экспертизу, уже прошла через циклы минус-плюс, ведь ее уложили в 2021 году.
Алексей Иванов сказал еще и о том, что «Дороги Черноземья» непонятно с какой целью ранее купили у него 450 кв.м. некондиционной плитки — счета-фактуры в материалах гражданского дела, по его словам, есть:
— Зачем такой материал им понадобился? Где они его использовали? Попала ли такая плитка на экспертизу? Какой плиткой были переложены те 450 квадратных метров провалов? Получается, все участники благоустройства у «Леруа Мерлен» получили свою выгоду, а с нас теперь пытаются взыскать 9,2 миллиона рублей! За что? За то, что, возможно, у «Леруа Мерлен» уложены вовсе не нашего производства бордюры и плитка?
Директора ООО «Феникс-Л» говорит, что по его иску суд отказался удовлетворить заявление о принятии обеспечительных мер к ответчику, который, по его словам, очевидно петляет:
— В «Дорогах Черноземья» сменился собственник и директор. Прежний, Сержик Авагян, покинул страну и на переговоры не выходит. Нынешний, Айро Мхитарян, никаких действий по оплате задолженности не предпринимает и тоже не выходит на связь. Мы его вообще в глаза не видели! По месту регистрации компании ответчик отсутствует, его местонахождение нам не известно.
«Директора компаний номинальные. Фирмы открыты на левых людей. Все они погрязли в судах с заказчиками и контрагентами»
Дальше — больше. Разбираясь в исках других компаний к «Дорогам Черноземья», Алексей Иванов нашел решение Арбитражного суда от 30 марта этого года по иску ООО «Строительно-дорожная компания» (директор Пайлак Аракелян) к «Дорогам Черноземья» о взыскании 1 279 220 рублей. В процессе, который вела судья Анна Канаева, «Дороги Черноземья» также заявили встречный иск — о признании сделок с компанией «СДК» недействительными.
В заседании юристы «Дорог Черноземья» заявили, что истец сфальсифицировал универсальные передаточные документы по укладке асфальта на дорогах у «Елецкого». Но суд, изучив представленные сторонами материалы, встал на сторону компании «СДК» и даже уличил юристов «Дорог Черноземья» во лжи.
Например, рассматривая заявление ответчика о том, что Сержик Авагян при продаже компании Айро Мхитаряну не передал тому бухгалтерские документы и печать организации, судья не нашла доказательств того, что покупатель требовал у продавца все эти вещи. Более того, Анна Канаева указала в решении, что «факт отсутствия у генерального директора ООО «Дороги Черноземья» Мхитаряна А.А. печати организации опровергается представленной в материалы дела доверенностью, выданной на представление интересов общества Быковой Е.А. и Зениной И.М. 21.02.2022, на которой проставлен оттиск печати ООО «Дороги Черноземья». А еще суд проанализировал представленные налоговиками книги покупок/продаж истца и нашел в них все операции по оспариваемому договору, в том числе по универсальным передаточным документам. «Из ответа налогового органа следует, что налоговая декларация по НДС за 4 квартал 2021 года была представлена 27.01.2022 по ТКС с электронной подписью руководителя Мхитарян Айро Арутюновича, что свидетельствует о наличии у него первичных документов бухгалтерского учета, в том числе спорных универсальных передаточных документов».
Суд в итоге решил взыскать с «Дорог Черноземья» в пользу истца всю сумму задолженности по договору плюс 25 729 рублей судебных расходов. Вот только жизнь показывает, что это решение останется не исполненным.
В распоряжении GOROD48 оказалась копия обращения в Следком по Липецкой области двух липчан и жителя Воронежа с требованием дать правовую оценку деятельности Артака Мурадяна, которого они называют фактическим хозяином сразу четырех компаний — ООО «Дороги Черноземья», ООО «Доминант», ООО «Арег» и ООО «Артстрой». Это обращение начинается так: «Доводим до вашего сведения, что в Липецке на протяжении длительного времени группой лиц… под руководством Мурадяна Артака Робертовича… совершаются противоправные действия по выводу из подконтрольных ему предприятий денежных средств с причинением значительных убытков кредиторам данных организаций — физическим и юридическим лицам, а также бюджету».
Заявители на трех страницах расписывают схемы, которые они считают аферами с неисполненными обязательствами перед кредиторами и бюджетом, выводом активов и преднамеренным банкротствам. И все это завернуто в фантики гражданско-правовых отношений. «Суды регулярно устанавливают нарушение законодательства в подконтрольных Мурадяну А.Р. организациях, выявляются злоупотребление правом. Юристы, представляющие интересы этих организаций, предъявляют судам сфальсифицированные документы, искажают фактические обстоятельства».
— Мурадян формально руководил компанией «Премьера». Самым ценным ее активом был ресторан «Генацвале» на улице Зегеля, в котором любили отдыхать чиновники и силовики. «Премьера» была ликвидирована летом 2018 года. Директора других компаний, указанных в нашем обращении, — номинальные. Фирмы открыты на левых людей. Все эти организации погрязли в судах с заказчиками и контрагентами. У меня преступным образом была отобрана, например, доля в уставном капитале ООО «Доминант», — говорит GOROD48 Нариман Тагиев, один из бизнесменов, подписавших заявление в Следственный комитет.
44 исполнительных производства на 93,3 млн рублей
О компании «Доминант» GOROD48 уже написал повесть. В 2018 года мэрия Липецка доверила ей благоустраивать сквер у Комсомольского пруда. Контракт стоил 61,8 млн рублей. На эти средства компания обязалась к 1 октября выложить плиткой тротуары, нанести покрытие из мелкой гальки на пешеходные дорожки, смонтировать уличное освещение, озеленить газоны, устроить спортивный уголок и детскую площадку… Работы были закончены незадолго до новогодних праздников, а уже в феврале 2019-го общественное пространство у пруда начало рассыпаться. Позже аудиторы Счетной палаты Липецка обнаружили в сквере сколотые бордюры, проплешины на газонах, сухостой, обозначающий элитные сорта кустарника, торчащие из-под гравия геосетку и провода, которые должны питать электроэнергией светильники-столбики, сломанные уличные тренажеры.
Новый глава Липецка Евгения Уваркина сочла, что ООО «Доминант» обобрал городской бюджет минимум на 8,3 миллиона рублей. В иске к подрядчику в Арбитражном суде фигурировали претензии к экотротуару, резиновому покрытию, плитке, подпорным стенкам, отсутствию тысяч кустов бруннеры. Мэрии удалось отсудить у подрядчика всего 4,5 млн рублей за дешевые растения в сквере. Компания, зиц-председателем которой был работник принадлежащей Артаку Мурадяну автомойки Вячеслав Аветисян, стала банкротом. К лету этого года у службы судебных приставов было уже 44 исполнительных производства в отношении «Доминанта» по проигранным искам аж на 93,3 млн рублей. Из них 26 не исполненных за невозможностью установления местонахождения должника и его имущества.
В прошлом году МУП «Зеленхоз» исправил косяки «Доминанта» по озеленению, а в этом подпорные стенки клумб сквера отремонтировала заново по заказу мэрии компания «Фасад Комплект». А по истории с «Доминантом» в 2020 году полиция возбудила уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Идет оно ни шатко, ни валко: расследование то приостанавливают, то возобновляют заново после вмешательства прокуратуры. Полиция выясняет, правда ли, что часть денег, полученных от муниципального заказа на благоустройство сквера у Комсомольского пруда, была выведена со счетов «Доминанта» на счета «Артстроя» и «Вилажа», и что на эти средства Мурадян купил 200-метровую квартиру в Москве? Также проверяется информация о том, что по оформленной на Вячеслава Аветисяна карте со счета «Доминанта» через банкоматы сняты более 18 миллионов рублей.
А еще так и не нашли виновных по уголовному делу, возбужденному осенью 2021 года о фиктивной регистрации в разрушенном доме на улице Буденного, 4 семи человек, в числе которых — уже известный нам Вячеслава Аветисян, директор ликвидированной в 2019 году фирмы «Артсрой» Артур Дохолян и Ара Геворгян, экс-директор также уже мертвых компаний «Крафт», «Премьер» и «Премьер-М». По данным Наримана Тагиева, владельцем земельного участка на Буденного,4, который использовался под автостоянку, была теща Артака Мурадяна.
Сейчас на месте разрушенного дома и стоянки растет жилой комплекс (архивное фото)
— Эти истории известны всем силовикам, но никто из виновных до сих пор не понес уголовной ответственности, — резюмирует Нариман Тагиев.
GOROD48 пытался связаться с директором «Дорог Черноземья» Айро Мхитаряном по единственному найденному в документах телефону, но автоответчик всякий раз говорил, что абонент в сети не зарегистрирован. Как связаться с Артаком Мурадяном, не знает даже Ира Киракосян, которая также была прописана в разрушенном доме на улице Буденного, 4 и которая учредила в январе этого года компанию… ООО «Премьер»!
— Да, я родственница Артака Мурадяна, но я не веду с ним дел и с ним не общаюсь. Номера его телефона не знаю, — сказала она GOROD48.
В региональном управлении Следственного комитета нам сообщили, что обращение бизнесменов оправлено в полицию. В УМВД РФ по Липецкой области расследования уголовных дел коррупционной направленности никогда не комментируют.