Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Праздник не удался: 8 марта пьяный водитель попытался откупиться взяткой в 30 000 рублей
Общество
86
26 минут назад
Липецк — на 54 месте в стране по площади строящегося жилья на человека
В Липецке площадь строящихся квартир в начале 2026 года составила 0,95 квадратного метра на человека, следует из исследования РИА Новости.
В рейтинге использовались данные по площади строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения в административных центрах субъектов РФ, а также других крупнейших городах страны. Исследование проводилось на основе статистики Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ и официальной статистики численности жителей муниципальных образований.
Лидером рейтинга стал Краснодар, где на душу населения пришлось 4,39 квадратного метра жилья, вторая позиция у Тюмени (3,93 метра), третье место досталось Майкопу (3,57 квадратного метра). В аутсайдерах оказались Саратов (0,11 квадратного метра на человека), Нижний Тагил (0,15 квадратного метра), Новокузнецк (0,16 квадратного метра).
0
0
0
0
1
Комментарии