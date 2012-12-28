Липецк — на 54 месте в стране по площади строящегося жилья на человека

В Липецке площадь строящихся квартир в начале 2026 года составила 0,95 квадратного метра на человека, следует из исследования РИА Новости.





По этому показателю Липецк занял 54-е место в рейтинге 100 крупнейших городов России по объемам строительства жилья, который подготовило РИА Новости.В рейтинге использовались данные по площади строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения в административных центрах субъектов РФ, а также других крупнейших городах страны. Исследование проводилось на основе статистики Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ и официальной статистики численности жителей муниципальных образований.Лидером рейтинга стал Краснодар, где на душу населения пришлось 4,39 квадратного метра жилья, вторая позиция у Тюмени (3,93 метра), третье место досталось Майкопу (3,57 квадратного метра). В аутсайдерах оказались Саратов (0,11 квадратного метра на человека), Нижний Тагил (0,15 квадратного метра), Новокузнецк (0,16 квадратного метра).