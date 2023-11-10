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сегодня, 14:31

Силовики установили личности издевавшихся над школьником подростков

18 1875
#издевательства #травля #подростки
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Силовики установили личности издевавшихся над школьником подростков

Виновные уже ищут выходы на родителей пострадавшего, желая «замять дело».

Правоохранители отыскали подростков, издевавшихся 3 ноября на улице Терешковой в Липецке над 14-летним мальчиком. Об этом GOROD48 рассказал отец школьника Валерий.

— Сразу же после того, как мы передали заявление о совершенном преступлении в полицию и Следственный комитет, по нашему обращению начались следственные действия. Нам известно, что силовики уже знают имена всех подростков, которые глумились над моим сыном, — сообщил Валерий GOROD48.

По словам Валерия, его жене уже звонил некий мужчина, представившийся другом семьи одного из участников группы подростков. Он заявил о желании «замять дело».

— Жена спросила, значит ли это, что мы должны их понять и простить? Он сказал, да.

Валерий и его жена не намерены спускать дело на тормозах. Семья мальчика заручилась поддержкой адвоката.
18 1875
#издевательства #травля #подростки
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Комментарии (18)

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Инна

13 минут назад
Липецк, а что не так? Что же им орден дать?
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Житель Сокола

14 минут назад
Вопрос к этим героям, вы же такие все крутые были, когда глумились над пацаном, что вы сразу заднюю включили? Всё, как жареным запахло, крутизна кончилась. Это вам ещё повезло, что пацан домашний, а был бы какой нибудь с улицы, таких бы тумаков навешал.
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Нонка

14 минут назад
Что ж это такие "смелые, сильные мальчики", вдруг стали такими * , а? Сразу начали искать "выход"! Эх вы, "вояки".
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Вообще то

19 минут назад
….говоря о великом не нужно забывать об обыденном….иначе в душах людей будет равнодушие и пустота… Как то так.
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Мама учеников

38 минут назад
Лариса, все верно, должен быть урок отдельный по этому поводу, а не разговоры о важном, которые нужны только государству, а не нашим детям, которые ещё ничего не понимают в политике и бизнесе.
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Город 48

49 минут назад
Друг семьи, значит родители не в курсе, что вытворяет дидятко, у которого совершенно нет никакого воспитания
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Лариса

58 минут назад
Не только родители, но и учителя в школе должны на эту тему проводить классные часы и доводить до сведения подростков что ждёт тех, кому ещё захочется почувствовать себя господином.
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Липецк

59 минут назад
Тут уже общественность требует наказания
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Гость.

59 минут назад
Уже друзья семи появились значит не из простых некоторые? А как же телефон они добыли?
ответить

Гость

сегодня, 14:56
Думаем, органам опеки будет чем заняться в семьях этих подростков.
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