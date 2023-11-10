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Силовики установили личности издевавшихся над школьником подростков
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Виновные уже ищут выходы на родителей пострадавшего, желая «замять дело».
Правоохранители отыскали подростков, издевавшихся 3 ноября на улице Терешковой в Липецке над 14-летним мальчиком. Об этом GOROD48 рассказал отец школьника Валерий.
— Сразу же после того, как мы передали заявление о совершенном преступлении в полицию и Следственный комитет, по нашему обращению начались следственные действия. Нам известно, что силовики уже знают имена всех подростков, которые глумились над моим сыном, — сообщил Валерий GOROD48.
По словам Валерия, его жене уже звонил некий мужчина, представившийся другом семьи одного из участников группы подростков. Он заявил о желании «замять дело».
— Жена спросила, значит ли это, что мы должны их понять и простить? Он сказал, да.
Валерий и его жена не намерены спускать дело на тормозах. Семья мальчика заручилась поддержкой адвоката.
— Сразу же после того, как мы передали заявление о совершенном преступлении в полицию и Следственный комитет, по нашему обращению начались следственные действия. Нам известно, что силовики уже знают имена всех подростков, которые глумились над моим сыном, — сообщил Валерий GOROD48.
По словам Валерия, его жене уже звонил некий мужчина, представившийся другом семьи одного из участников группы подростков. Он заявил о желании «замять дело».
— Жена спросила, значит ли это, что мы должны их понять и простить? Он сказал, да.
Валерий и его жена не намерены спускать дело на тормозах. Семья мальчика заручилась поддержкой адвоката.
18 1875
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