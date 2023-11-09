В подростковых Telegram-каналах опубликованы ролики издевательств над школьником. Его родители считают, что травля детей группой подростков в Липецке поставлена на поток.

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Родители 14-летнего подростка узнали о том, что над их сыном всласть поиздевались сверстники, от классной руководительницы. Она позвонила и попросила прийти в школу.



— Мне учитель показала Telegram-каналы , в которых были видеоролики с моим сыном. Над ним издевались 3 ноября, когда сын ездил к бабушке. Я не буду говорить о том, кто спровоцировал группу подростков на издевательства, так как этой историей сейчас занимается полиция, просто скажу, что его обманом выманили из ТРЦ «Малибу», отвели на территорию Военного городка, где унизили и избили. На прощание она сказали: «Если мусорнешься, нам терять нечего», — рассказал GOROD48 Валерий, отец мальчика.



На роликах — подростки, которые прячут свои лица под масками или высоко понятыми воротниками, заставляют мальчика отдавать им честь, бьют его ногой в грудь, заставляют под диктовку какой-то девочки извиняться перед «многоуважаемой Юлей», Максимом, Димой, Иваном и каким-то Депутатом за «распространенную дезинформацию».



Голос за кадром говорит: «У нас есть нож. Мы еще скальп с него можем снять. У нас есть человек, который хочет попробовать человечинки...».



Отец мальчика говорит, что сын скрывал произошедшее. Но после разговора с классным руководителем рассказал, как было дело.



— Вчера, 8 ноября, мы обратились в полицию с сообщением о преступлении. Сегодня поедем в Следственный комитет давать показания. Прошу вас, придайте этой истории огласку, чтобы виновные не ушли от ответственности, — сказал Валерий.



Отец мальчика рассказал свое видение ситуации. По его словам, группа подростков в Липецке скачивает из соцсетей аватары случайных школьников, создает аккаунты от их имени и постит какую-то чушь, чтобы впоследствии сделать козлом отпущения ничего не подозревающих мальчиков или девочек. Потом эта группа выводит якобы в чем-то виновных подростков на «стрелки», где глумится над ними под камеру, требуя извинений. Снятые ролики они выкладывают в популярные подростковые Telegram-каналы.



Валерий обратился в GOROD48 по совету общественника Андрея Трофименкова. Он возмущен тем, что произошло. «Намерен связаться с правоохранительными органами с просьбой дать правовую оценку произошедшему».



В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области отказались от комментариев. Нам сообщили, что в любом случае доследственную проверку по заявлению родителей пострадавшего мальчика проведет Следственный комитет.