Сегодня нет напрасных опасений

Итоги недели

В разных странах с недавних пор проводят акцию «слово года». Ее цель - выявление наиболее актуальных, значимых и популярных слов и выражений. Так, в России словами года были «гламур» (2007), «кризис» (2008), «Болотная» (2012), «госдура» (2013), «крымнаш» (2014), «беженцы» (2015), «Новичок» (2018), «протест» (2019). В этом году, к жюри не ходи, словом года станет «коронавирус».Коронавирус внезапно смешал карты и сломал планы всем. После празднования 8 марта россияне оказались на новом информационном фронте, на котором Украину и Сирию заменил зловредный вирус. Новые обстоятельства требуют адекватных действий. И уже очень скоро, в апреле, мы поймем, все ли правильно делали наши власти на этой неделе. Так, после того, как 25 марта к народу обратился президент России, объявивший о пакете мер по борьбе с COVID-19 (см.) и заявил, что все доходы от вкладов россиян от миллиона рублей и выше будут обложены 13-процентным налогом, люди начали штурмовать банки и выгребать из них нал.Новая реальность потребовала быстроты принятия решений на местах.Так, в понедельник мы сообщили, что(Игорю Тинькову предложена должность вице-губернатора Орловской области), а он появился уже на этой. Вчера в связи с объявлением выходными всей следующей неделе как меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции состоялась внеочередная сессия городского Совета. Перед заседаниемОбсуждение преемника Игоря Тинькова на самой сессии стало настоящим спектаклем (см.). После того, как уходящий председатель сообщил о решении фракции «ЕР» голосовать за Александра Афанасьева, депутат от КПРФ Александр Ушаков сообщил о желании своей фракции сделать выборы спикера альтернативными:- Протестные настроения в обществе показывают, куда нас ведет действующая власть. Но народ поддерживает другой курс. Нас критикуют за то, что мы ничего не делаем, а только критикуем. Но ничего сделать мы не можем. Предлагаем свою альтернативу - Николая Быковских, нашего преданного партийца.Конечно,. Против его кандидатуры проголосовали четыре коммуниста и один член ЛДПР.Опять же в прошлый понедельник GOROD48 сообщил, что, но уже в субботу. За приехавшего из Саратова Геннадия Анисимова депутаты проголосовали единогласно, не задав ему ни одного вопроса. Теперь дело за Генеральной прокуратурой РФ, которая должна представить кандидатуру Анисимова Владимиру Путину. Обычно такая процедура занимает две-три недели.На внеочередной сессии областного Совета. Таким образом пустующее с весны прошлого года кресло бизнес-омбудсмена занял директор ООО НПП «Валок-Чугун».Коронавирус не повлиял на планы только одного человека. В среду мы сообщили, что, и в это же день. Получив партбилет, губернатор заявил о готовности возглавить региональное отделение партии, пообещав начать чистку рядов «медведей» от приспособленцев. В тот же день, кстати, председатель областного Совета Павел Путилин оставил должность секретаря регионального отделения «ЕР», которую на следующий день занял глава региона.В помощь региональному управлению Роспотребнадзора, специалисты которого выявляют смертельно опасный вирус,. В нем будут проверять биоматериалы - кровь и мазки из носоглотки - прибывших из-за рубежа липчан, не имеющих симптомов инфекции.- По желанию липчан анализы на коронавирус у нас сделать невозможно. Только по направлению участкового терапевта, - сказала GOROD48 главврач диспансера Любовь Сухова.А вчера в Липецком горсовете при обсуждении изменения параметров городского бюджета депутат Екатерина Пинаева попросила чиновников выделить деньги на приобретение медицинских масок для группы риска - пожилых людей - на период эпидемии коронавируса. Мол, их надо или купить, или пошить за счет бюджетных средств и раздать людям.Из ответа главы Липецка Евгении Уваркиной следовало, что такие траты бюджетом не предусмотрены. Но для профилактики заболевания, так как такой способ расчетов - самый быстрый вариант распространения инфекции. А еще глава города попросила липчан уйти в жесткий режим самоизоляции хотя бы в эти выходные и на следующей неделе, пообещав отправить на удаленку максимум сотрудников мэрии и подведомственных организаций.В субботу на сессии областного Совета было решено, что. Средства пойдут на профилактические меры, приобретение медикаментов, дезинфицирующих средств, медоборудования и тест-систем.Между тем во вторник власти сообщили о том, что. Заболевшая женщина вернулась в область после пребывания в Доминиканской Республике, мужчина - из Андорры. В субботу ситуация усугубилась:- диагноз подтвердился у пациентов, ранее помещенных в инфекционную больницу с подозрениями на заболевание. Таким образом, липчан с тревожным диагнозом стало пять. Кстати,. Пользователи соцсети из нее смогут узнавать самую оперативную и официальную информацию о ситуации в регионе.Но если коронавирус страшит даже депутатов Госдумы (см.), то простые липчане, даже, возможно, вирусоносители, продолжают находится в расслабленно состоянии. К четвергупо ст. 19.4 КоАП РФ (санкция статьи предусматривает штраф для граждан до 10 000 рублей).- Ждем от государства ужесточения ответственности за нарушение карантина, за нарушение режима самоизоляции, - заявил на брифинге липецкий губернатор.В Госдуме уже на следующей неделе ужесточат меры ответственности за нарушение эпидемиологических правил. Согласно законопроекту, если это повлечет массовое заболевание людей, виновный будет оштрафован на сумму до 1 млн рублей. Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, штраф увеличится вдвое. Если же нарушение повлечет за собой смерть двух и более лиц, речь пойдет о лишении свободы на срок до семи лет. В Госдуму поступили поправки Кабмина об усилении административной ответственности за нарушение правил карантина. Так, гражданина, проявившего легкомыслие, смогут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, а юрлицо - на миллион!На этом же брифинге губернатор сообщил, что больницы региона располагают 400 аппаратами искусственной вентиляции легких, что перекрывает нормативные потребности области вдвое. И вообще, по его словам, липецкая медицина гораздо лучше, чем во многих других субъектах РФ, готова к эпидемии (см.).Губернатор призвал пожилых людей к самоизоляции. GOROD48 выяснил, что, но просят одно послабление: раз в день выйти в магазин за молочком и хлебушком.Тем временем. Тем, кого застали дома, напомнили об ответственности за нарушение режима самоизоляции. Тем, кого нет, ждет штраф.- Была первая волна заболеваемости, которую мы успешно прошли. Сейчас ждем вторую волну инфицированных, которые идут из-за границы. Но мы ждем и третью волну больных, которые перемещаются по России из субъекта в субъект. Мы к этим волнам готовимся. Волна заболевших обязательно придет. Будет ли это цунами? Посмотрим. Пока делаем все, чтобы до таких размеров заболеваемость не дошла. Рассчитываем, что пройдем этот путь с минимальными потерями, - считает губернатор.26 марта глава администрации области Игорь Артамонов выступил с обращением к населению региона, в котором рассказал, какие меры примет власть в объявленную президентом нерабочей неделю для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (см.).. В регионе открыли сразу несколько горячих линий.Прокуратура Липецкой области: 27-34-59.Трудовая инспекция (вопросы работы сотрудников предприятий, незаконных увольнений и сокращений, снижения и невыплаты заработной платы): 36-02-03, 34-66-23.Областное управление потребительского рынка и ценовой политики (цены, товары, услуги): 8-991-344-27-53.Центр «Мой бизнес» (вопросы малого и среднего бизнеса): 8-800-301-76-75.. Большой музыкальный праздник планировали на начало июня. Новая дата проведения фестиваля пока неизвестна.В начале недели GOROD48 сообщил, что, и что только срочные услуги, например, по получению или замене паспорта, начисления субсидий, детских выплат по прежнему будут оказываться гражданам по живой очереди. А в ее середине стало ясно, чтоДо телеобращения главы государства к россиянам частный бизнес еще храбрился (см.), а после Путина власти сообщили, что. В пятницу в администрации области определили список предприятий, подпавших под ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса (см.), но уже в субботу правительство РФ утвердило новый перечень магазинов, которым разрешено работать в ближайшую неделю (см.). Вчера же начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики. Но не по личным делам, а ради проверки соблюдения торговыми предприятиями и общепитом постановления губернатора об ограничительных мерах в связи с эпидемией коронавируса. В разъездах он лично проверил режим работы 312 (!) объектов и выявил 11 нарушителей.В начале недели департамент образования мэрии объявил о том, что, а в пятницу сообщил:. На этой неделе журналистам рассказали, что в городских школах и колледжах в условиях карантина по коронавирусу сбоит система дистанционного образования (см.), а в пятницу стало ясно, что отмучились и дети, и педагоги:. Соответственно,А вот и приятная новость:. В областном управлении сельского хозяйства уверяют, что лапши у нас припасено с избытком. А также свинины, мяса птицы, сахара и картошки.- Возьмем, например, свинину. По медицинским нормам потребления человеку нужно в год 18 килограммов такого мяса. Таким образом потребность региона в свинине составляет 20,6 тысячи тонн - с учетом младенцев, конечно. А производится в области 116,9 тысячи тонн свинины в год, то есть в 5,7 раза больше наших потребностей. То есть накормить своей свининой мы сможем 4,4 миллиона человек, - сообщил GOROD48 заместитель начальника областного управления сельского хозяйства по работе с пищевыми и перерабатывающими предприятиями Сергей Малинин.Прежний губернатор, кстати, очень любил такие сравнения. Не было ни одного административного Совета, где бы Олег Королев не подчеркивал самодостаточность области в производстве сельскохозяйственной продукции за исключением молока. Регион по-прежнему остается одним из ведущих в стране по выращиванию и переработке сельхозсырья. Так, по производству мяса птицы, которой среднестатистическому гражданину требуется 31 килограмм в год, потребности в нем Липецкой области превышены вдвое, по картофелю и макаронным изделиям - в 4,6 раза. Бьют рекорды производство растительного масла и сахара (первого в регионе выпускают в 25 раз больше от потребностей липчан, второго - в 35 раз).- спросили у горожан корреспонденты GOROD48. Оказалось, что большинство опрошенных липчан намерены выспаться и сделать много домашних дел.В помощь читателям лайфхак от GOROD48:Итак, сидим дома, но помним, что. УМВД России по Липецкой области информирует жителей региона о появившихся в России мошеннических схемах, связанных с пандемией коронавируса.