Неделя 48
21 минуту назад
Сегодня нет напрасных опасений
Итоги недели
В разных странах с недавних пор проводят акцию «слово года». Ее цель - выявление наиболее актуальных, значимых и популярных слов и выражений. Так, в России словами года были «гламур» (2007), «кризис» (2008), «Болотная» (2012), «госдура» (2013), «крымнаш» (2014), «беженцы» (2015), «Новичок» (2018), «протест» (2019). В этом году, к жюри не ходи, словом года станет «коронавирус».
Коронавирус внезапно смешал карты и сломал планы всем. После празднования 8 марта россияне оказались на новом информационном фронте, на котором Украину и Сирию заменил зловредный вирус. Новые обстоятельства требуют адекватных действий. И уже очень скоро, в апреле, мы поймем, все ли правильно делали наши власти на этой неделе. Так, после того, как 25 марта к народу обратился президент России, объявивший о пакете мер по борьбе с COVID-19 (см. «Следующая неделя объявлена нерабочей, бизнесу обещана поддержка») и заявил, что все доходы от вкладов россиян от миллиона рублей и выше будут обложены 13-процентным налогом, люди начали штурмовать банки и выгребать из них нал.
«Ну что ж, придется вами насладиться...»
Новая реальность потребовала быстроты принятия решений на местах.
Так, в понедельник мы сообщили, что «На следующей неделе в Липецком горсовете появится новый спикер» (Игорю Тинькову предложена должность вице-губернатора Орловской области), а он появился уже на этой. Вчера в связи с объявлением выходными всей следующей неделе как меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции состоялась внеочередная сессия городского Совета. Перед заседанием «Фракция «ЕР» в Липецком горсовете выдвинула на должность спикера Александра Афанасьева».
Обсуждение преемника Игоря Тинькова на самой сессии стало настоящим спектаклем (см. «Орел, собаки, гоблины… В Липецком горсовете весьма эмоционально говорили о смене спикера»). После того, как уходящий председатель сообщил о решении фракции «ЕР» голосовать за Александра Афанасьева, депутат от КПРФ Александр Ушаков сообщил о желании своей фракции сделать выборы спикера альтернативными:
- Протестные настроения в обществе показывают, куда нас ведет действующая власть. Но народ поддерживает другой курс. Нас критикуют за то, что мы ничего не делаем, а только критикуем. Но ничего сделать мы не можем. Предлагаем свою альтернативу - Николая Быковских, нашего преданного партийца.
Конечно, «Новым председателем Липецкого горсовета стал Александр Афанасьев». Против его кандидатуры проголосовали четыре коммуниста и один член ЛДПР.
Опять же в прошлый понедельник GOROD48 сообщил, что «Новый прокурор региона вступит в должность после 31 марта», но уже в субботу «В облсовете поддержали кандидатуру нового регионального прокурора». За приехавшего из Саратова Геннадия Анисимова депутаты проголосовали единогласно, не задав ему ни одного вопроса. Теперь дело за Генеральной прокуратурой РФ, которая должна представить кандидатуру Анисимова Владимиру Путину. Обычно такая процедура занимает две-три недели.
На внеочередной сессии областного Совета «Александр Бабанов стал Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Липецкой области». Таким образом пустующее с весны прошлого года кресло бизнес-омбудсмена занял директор ООО НПП «Валок-Чугун».
Коронавирус не повлиял на планы только одного человека. В среду мы сообщили, что «Игорь Артамонов может стать членом «Единой России», и в это же день «Игорь Артамонов вступил в партию «Единая Россия». Получив партбилет, губернатор заявил о готовности возглавить региональное отделение партии, пообещав начать чистку рядов «медведей» от приспособленцев. В тот же день, кстати, председатель областного Совета Павел Путилин оставил должность секретаря регионального отделения «ЕР», которую на следующий день занял глава региона.
«Была такою страшной сказка, что дети вышли покурить»
В помощь региональному управлению Роспотребнадзора, специалисты которого выявляют смертельно опасный вирус, «Областной кожно-венерологического диспансер начал диагностику на коронавирус». В нем будут проверять биоматериалы - кровь и мазки из носоглотки - прибывших из-за рубежа липчан, не имеющих симптомов инфекции.
- По желанию липчан анализы на коронавирус у нас сделать невозможно. Только по направлению участкового терапевта, - сказала GOROD48 главврач диспансера Любовь Сухова.
А вчера в Липецком горсовете при обсуждении изменения параметров городского бюджета депутат Екатерина Пинаева попросила чиновников выделить деньги на приобретение медицинских масок для группы риска - пожилых людей - на период эпидемии коронавируса. Мол, их надо или купить, или пошить за счет бюджетных средств и раздать людям.
Из ответа главы Липецка Евгении Уваркиной следовало, что такие траты бюджетом не предусмотрены. Но для профилактики заболевания «В Липецке запретят оплату проезда в общественном транспорта за наличные», так как такой способ расчетов - самый быстрый вариант распространения инфекции. А еще глава города попросила липчан уйти в жесткий режим самоизоляции хотя бы в эти выходные и на следующей неделе, пообещав отправить на удаленку максимум сотрудников мэрии и подведомственных организаций.
В субботу на сессии областного Совета было решено, что «Полмиллиарда рублей из бюджета региона дополнительно потратят на борьбу с коронавирусом». Средства пойдут на профилактические меры, приобретение медикаментов, дезинфицирующих средств, медоборудования и тест-систем.
Между тем во вторник власти сообщили о том, что «Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Липецкой области». Заболевшая женщина вернулась в область после пребывания в Доминиканской Республике, мужчина - из Андорры. В субботу ситуация усугубилась: «Три новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Липецкой области» - диагноз подтвердился у пациентов, ранее помещенных в инфекционную больницу с подозрениями на заболевание. Таким образом, липчан с тревожным диагнозом стало пять. Кстати, «Администрация области запустила группу в «ВКонтакте» с оперативной информацией о коронавирусе». Пользователи соцсети из нее смогут узнавать самую оперативную и официальную информацию о ситуации в регионе.
Но если коронавирус страшит даже депутатов Госдумы (см. «Михаил Тарасенко: «Приеду из Липецка в Москву и самоизолируюсь на даче»), то простые липчане, даже, возможно, вирусоносители, продолжают находится в расслабленно состоянии. К четвергу «Четверо жителей Липецкой области нарушили карантин по коронавирусу. На них составлены протоколы» по ст. 19.4 КоАП РФ (санкция статьи предусматривает штраф для граждан до 10 000 рублей).
- Ждем от государства ужесточения ответственности за нарушение карантина, за нарушение режима самоизоляции, - заявил на брифинге липецкий губернатор.
В Госдуме уже на следующей неделе ужесточат меры ответственности за нарушение эпидемиологических правил. Согласно законопроекту, если это повлечет массовое заболевание людей, виновный будет оштрафован на сумму до 1 млн рублей. Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, штраф увеличится вдвое. Если же нарушение повлечет за собой смерть двух и более лиц, речь пойдет о лишении свободы на срок до семи лет. В Госдуму поступили поправки Кабмина об усилении административной ответственности за нарушение правил карантина. Так, гражданина, проявившего легкомыслие, смогут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, а юрлицо - на миллион!
На этом же брифинге губернатор сообщил, что больницы региона располагают 400 аппаратами искусственной вентиляции легких, что перекрывает нормативные потребности области вдвое. И вообще, по его словам, липецкая медицина гораздо лучше, чем во многих других субъектах РФ, готова к эпидемии (см. «Игорь Артамонов о коронавирусе: «Мы готовимся ко всем сценариям»).
Губернатор призвал пожилых людей к самоизоляции. GOROD48 выяснил, что «Липецкие старики собираются во время объявленных Путиным выходных сидеть дома», но просят одно послабление: раз в день выйти в магазин за молочком и хлебушком.
Тем временем «Полиция проверила находящихся на домашнем карантине липчан». Тем, кого застали дома, напомнили об ответственности за нарушение режима самоизоляции. Тем, кого нет, ждет штраф.
- Была первая волна заболеваемости, которую мы успешно прошли. Сейчас ждем вторую волну инфицированных, которые идут из-за границы. Но мы ждем и третью волну больных, которые перемещаются по России из субъекта в субъект. Мы к этим волнам готовимся. Волна заболевших обязательно придет. Будет ли это цунами? Посмотрим. Пока делаем все, чтобы до таких размеров заболеваемость не дошла. Рассчитываем, что пройдем этот путь с минимальными потерями, - считает губернатор.
«Довольно тут приковывать вниманье!»
26 марта глава администрации области Игорь Артамонов выступил с обращением к населению региона, в котором рассказал, какие меры примет власть в объявленную президентом нерабочей неделю для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (см. «В Липецкой области приостанавливается работа всех организаций с массовым пребыванием людей»).
«Куда звонить, если вас заставляют работать». В регионе открыли сразу несколько горячих линий.
Прокуратура Липецкой области: 27-34-59.
Трудовая инспекция (вопросы работы сотрудников предприятий, незаконных увольнений и сокращений, снижения и невыплаты заработной платы): 36-02-03, 34-66-23.
Областное управление потребительского рынка и ценовой политики (цены, товары, услуги): 8-991-344-27-53.
Центр «Мой бизнес» (вопросы малого и среднего бизнеса): 8-800-301-76-75.
«Рок-фестиваль на Зеленом острове перенесли из-за коронавируса». Большой музыкальный праздник планировали на начало июня. Новая дата проведения фестиваля пока неизвестна.
В начале недели GOROD48 сообщил, что «МФЦ региона переходят на новый режим работы», и что только срочные услуги, например, по получению или замене паспорта, начисления субсидий, детских выплат по прежнему будут оказываться гражданам по живой очереди. А в ее середине стало ясно, что «МФЦ уходят на каникулы: прием возобновят только в апреле».
До телеобращения главы государства к россиянам частный бизнес еще храбрился (см. «На сеансы в липецкие кинотеатры не пустят более 50 человек» и «Правило «более 50 не собираться» пока не коснется кафе и ресторанов»), а после Путина власти сообщили, что «В Липецкой области закрываются парки, кинотеатры и ночные клубы». В пятницу в администрации области определили список предприятий, подпавших под ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса (см. «Кафе, магазины, парикмахерские, аптеки: кто работает на следующей неделе»), но уже в субботу правительство РФ утвердило новый перечень магазинов, которым разрешено работать в ближайшую неделю (см. «Что работает, что нет - обновленный список»). Вчера же начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики «Юрий Букреев весь день ездил по кафе, магазинам и ТРЦ». Но не по личным делам, а ради проверки соблюдения торговыми предприятиями и общепитом постановления губернатора об ограничительных мерах в связи с эпидемией коронавируса. В разъездах он лично проверил режим работы 312 (!) объектов и выявил 11 нарушителей.
В начале недели департамент образования мэрии объявил о том, что «Родители смогут забирать детей из детсадов в удобное время», а в пятницу сообщил: «В Липецке закрывают детсады, оставляя несколько дежурных групп на весь город». На этой неделе журналистам рассказали, что в городских школах и колледжах в условиях карантина по коронавирусу сбоит система дистанционного образования (см. «Даже председатель департамента образования не может зайти в «Электронный дневник»), а в пятницу стало ясно, что отмучились и дети, и педагоги: «Школы Липецка на неделю прекращают дистанционное обучение». Соответственно, «Студенты и преподаватели вузов Липецкой области тоже уходят на каникулы».
«Ничто не помешает нам отвлечься»
А вот и приятная новость: «Запасов еды в Липецкой области хватит миллионам россиян». В областном управлении сельского хозяйства уверяют, что лапши у нас припасено с избытком. А также свинины, мяса птицы, сахара и картошки.
- Возьмем, например, свинину. По медицинским нормам потребления человеку нужно в год 18 килограммов такого мяса. Таким образом потребность региона в свинине составляет 20,6 тысячи тонн - с учетом младенцев, конечно. А производится в области 116,9 тысячи тонн свинины в год, то есть в 5,7 раза больше наших потребностей. То есть накормить своей свининой мы сможем 4,4 миллиона человек, - сообщил GOROD48 заместитель начальника областного управления сельского хозяйства по работе с пищевыми и перерабатывающими предприятиями Сергей Малинин.
Прежний губернатор, кстати, очень любил такие сравнения. Не было ни одного административного Совета, где бы Олег Королев не подчеркивал самодостаточность области в производстве сельскохозяйственной продукции за исключением молока. Регион по-прежнему остается одним из ведущих в стране по выращиванию и переработке сельхозсырья. Так, по производству мяса птицы, которой среднестатистическому гражданину требуется 31 килограмм в год, потребности в нем Липецкой области превышены вдвое, по картофелю и макаронным изделиям - в 4,6 раза. Бьют рекорды производство растительного масла и сахара (первого в регионе выпускают в 25 раз больше от потребностей липчан, второго - в 35 раз).
«Как вы проведете следующую неделю?» - спросили у горожан корреспонденты GOROD48. Оказалось, что большинство опрошенных липчан намерены выспаться и сделать много домашних дел.
В помощь читателям лайфхак от GOROD48: «Сидим дома: 40 ссылок на бесплатные кино, спектакли, книги, лекции и онлайн-экскурсии по музеям».
Итак, сидим дома, но помним, что «Мошенники начали наживаться на пандемии коронавируса». УМВД России по Липецкой области информирует жителей региона о появившихся в России мошеннических схемах, связанных с пандемией коронавируса.
Коронавирус внезапно смешал карты и сломал планы всем. После празднования 8 марта россияне оказались на новом информационном фронте, на котором Украину и Сирию заменил зловредный вирус. Новые обстоятельства требуют адекватных действий. И уже очень скоро, в апреле, мы поймем, все ли правильно делали наши власти на этой неделе. Так, после того, как 25 марта к народу обратился президент России, объявивший о пакете мер по борьбе с COVID-19 (см. «Следующая неделя объявлена нерабочей, бизнесу обещана поддержка») и заявил, что все доходы от вкладов россиян от миллиона рублей и выше будут обложены 13-процентным налогом, люди начали штурмовать банки и выгребать из них нал.
«Ну что ж, придется вами насладиться...»
Новая реальность потребовала быстроты принятия решений на местах.
Так, в понедельник мы сообщили, что «На следующей неделе в Липецком горсовете появится новый спикер» (Игорю Тинькову предложена должность вице-губернатора Орловской области), а он появился уже на этой. Вчера в связи с объявлением выходными всей следующей неделе как меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции состоялась внеочередная сессия городского Совета. Перед заседанием «Фракция «ЕР» в Липецком горсовете выдвинула на должность спикера Александра Афанасьева».
Обсуждение преемника Игоря Тинькова на самой сессии стало настоящим спектаклем (см. «Орел, собаки, гоблины… В Липецком горсовете весьма эмоционально говорили о смене спикера»). После того, как уходящий председатель сообщил о решении фракции «ЕР» голосовать за Александра Афанасьева, депутат от КПРФ Александр Ушаков сообщил о желании своей фракции сделать выборы спикера альтернативными:
- Протестные настроения в обществе показывают, куда нас ведет действующая власть. Но народ поддерживает другой курс. Нас критикуют за то, что мы ничего не делаем, а только критикуем. Но ничего сделать мы не можем. Предлагаем свою альтернативу - Николая Быковских, нашего преданного партийца.
Конечно, «Новым председателем Липецкого горсовета стал Александр Афанасьев». Против его кандидатуры проголосовали четыре коммуниста и один член ЛДПР.
Опять же в прошлый понедельник GOROD48 сообщил, что «Новый прокурор региона вступит в должность после 31 марта», но уже в субботу «В облсовете поддержали кандидатуру нового регионального прокурора». За приехавшего из Саратова Геннадия Анисимова депутаты проголосовали единогласно, не задав ему ни одного вопроса. Теперь дело за Генеральной прокуратурой РФ, которая должна представить кандидатуру Анисимова Владимиру Путину. Обычно такая процедура занимает две-три недели.
На внеочередной сессии областного Совета «Александр Бабанов стал Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Липецкой области». Таким образом пустующее с весны прошлого года кресло бизнес-омбудсмена занял директор ООО НПП «Валок-Чугун».
Коронавирус не повлиял на планы только одного человека. В среду мы сообщили, что «Игорь Артамонов может стать членом «Единой России», и в это же день «Игорь Артамонов вступил в партию «Единая Россия». Получив партбилет, губернатор заявил о готовности возглавить региональное отделение партии, пообещав начать чистку рядов «медведей» от приспособленцев. В тот же день, кстати, председатель областного Совета Павел Путилин оставил должность секретаря регионального отделения «ЕР», которую на следующий день занял глава региона.
«Была такою страшной сказка, что дети вышли покурить»
В помощь региональному управлению Роспотребнадзора, специалисты которого выявляют смертельно опасный вирус, «Областной кожно-венерологического диспансер начал диагностику на коронавирус». В нем будут проверять биоматериалы - кровь и мазки из носоглотки - прибывших из-за рубежа липчан, не имеющих симптомов инфекции.
- По желанию липчан анализы на коронавирус у нас сделать невозможно. Только по направлению участкового терапевта, - сказала GOROD48 главврач диспансера Любовь Сухова.
А вчера в Липецком горсовете при обсуждении изменения параметров городского бюджета депутат Екатерина Пинаева попросила чиновников выделить деньги на приобретение медицинских масок для группы риска - пожилых людей - на период эпидемии коронавируса. Мол, их надо или купить, или пошить за счет бюджетных средств и раздать людям.
Из ответа главы Липецка Евгении Уваркиной следовало, что такие траты бюджетом не предусмотрены. Но для профилактики заболевания «В Липецке запретят оплату проезда в общественном транспорта за наличные», так как такой способ расчетов - самый быстрый вариант распространения инфекции. А еще глава города попросила липчан уйти в жесткий режим самоизоляции хотя бы в эти выходные и на следующей неделе, пообещав отправить на удаленку максимум сотрудников мэрии и подведомственных организаций.
В субботу на сессии областного Совета было решено, что «Полмиллиарда рублей из бюджета региона дополнительно потратят на борьбу с коронавирусом». Средства пойдут на профилактические меры, приобретение медикаментов, дезинфицирующих средств, медоборудования и тест-систем.
Между тем во вторник власти сообщили о том, что «Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Липецкой области». Заболевшая женщина вернулась в область после пребывания в Доминиканской Республике, мужчина - из Андорры. В субботу ситуация усугубилась: «Три новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Липецкой области» - диагноз подтвердился у пациентов, ранее помещенных в инфекционную больницу с подозрениями на заболевание. Таким образом, липчан с тревожным диагнозом стало пять. Кстати, «Администрация области запустила группу в «ВКонтакте» с оперативной информацией о коронавирусе». Пользователи соцсети из нее смогут узнавать самую оперативную и официальную информацию о ситуации в регионе.
Но если коронавирус страшит даже депутатов Госдумы (см. «Михаил Тарасенко: «Приеду из Липецка в Москву и самоизолируюсь на даче»), то простые липчане, даже, возможно, вирусоносители, продолжают находится в расслабленно состоянии. К четвергу «Четверо жителей Липецкой области нарушили карантин по коронавирусу. На них составлены протоколы» по ст. 19.4 КоАП РФ (санкция статьи предусматривает штраф для граждан до 10 000 рублей).
- Ждем от государства ужесточения ответственности за нарушение карантина, за нарушение режима самоизоляции, - заявил на брифинге липецкий губернатор.
В Госдуме уже на следующей неделе ужесточат меры ответственности за нарушение эпидемиологических правил. Согласно законопроекту, если это повлечет массовое заболевание людей, виновный будет оштрафован на сумму до 1 млн рублей. Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, штраф увеличится вдвое. Если же нарушение повлечет за собой смерть двух и более лиц, речь пойдет о лишении свободы на срок до семи лет. В Госдуму поступили поправки Кабмина об усилении административной ответственности за нарушение правил карантина. Так, гражданина, проявившего легкомыслие, смогут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, а юрлицо - на миллион!
На этом же брифинге губернатор сообщил, что больницы региона располагают 400 аппаратами искусственной вентиляции легких, что перекрывает нормативные потребности области вдвое. И вообще, по его словам, липецкая медицина гораздо лучше, чем во многих других субъектах РФ, готова к эпидемии (см. «Игорь Артамонов о коронавирусе: «Мы готовимся ко всем сценариям»).
Губернатор призвал пожилых людей к самоизоляции. GOROD48 выяснил, что «Липецкие старики собираются во время объявленных Путиным выходных сидеть дома», но просят одно послабление: раз в день выйти в магазин за молочком и хлебушком.
Тем временем «Полиция проверила находящихся на домашнем карантине липчан». Тем, кого застали дома, напомнили об ответственности за нарушение режима самоизоляции. Тем, кого нет, ждет штраф.
- Была первая волна заболеваемости, которую мы успешно прошли. Сейчас ждем вторую волну инфицированных, которые идут из-за границы. Но мы ждем и третью волну больных, которые перемещаются по России из субъекта в субъект. Мы к этим волнам готовимся. Волна заболевших обязательно придет. Будет ли это цунами? Посмотрим. Пока делаем все, чтобы до таких размеров заболеваемость не дошла. Рассчитываем, что пройдем этот путь с минимальными потерями, - считает губернатор.
«Довольно тут приковывать вниманье!»
26 марта глава администрации области Игорь Артамонов выступил с обращением к населению региона, в котором рассказал, какие меры примет власть в объявленную президентом нерабочей неделю для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (см. «В Липецкой области приостанавливается работа всех организаций с массовым пребыванием людей»).
«Куда звонить, если вас заставляют работать». В регионе открыли сразу несколько горячих линий.
Прокуратура Липецкой области: 27-34-59.
Трудовая инспекция (вопросы работы сотрудников предприятий, незаконных увольнений и сокращений, снижения и невыплаты заработной платы): 36-02-03, 34-66-23.
Областное управление потребительского рынка и ценовой политики (цены, товары, услуги): 8-991-344-27-53.
Центр «Мой бизнес» (вопросы малого и среднего бизнеса): 8-800-301-76-75.
«Рок-фестиваль на Зеленом острове перенесли из-за коронавируса». Большой музыкальный праздник планировали на начало июня. Новая дата проведения фестиваля пока неизвестна.
В начале недели GOROD48 сообщил, что «МФЦ региона переходят на новый режим работы», и что только срочные услуги, например, по получению или замене паспорта, начисления субсидий, детских выплат по прежнему будут оказываться гражданам по живой очереди. А в ее середине стало ясно, что «МФЦ уходят на каникулы: прием возобновят только в апреле».
До телеобращения главы государства к россиянам частный бизнес еще храбрился (см. «На сеансы в липецкие кинотеатры не пустят более 50 человек» и «Правило «более 50 не собираться» пока не коснется кафе и ресторанов»), а после Путина власти сообщили, что «В Липецкой области закрываются парки, кинотеатры и ночные клубы». В пятницу в администрации области определили список предприятий, подпавших под ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса (см. «Кафе, магазины, парикмахерские, аптеки: кто работает на следующей неделе»), но уже в субботу правительство РФ утвердило новый перечень магазинов, которым разрешено работать в ближайшую неделю (см. «Что работает, что нет - обновленный список»). Вчера же начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики «Юрий Букреев весь день ездил по кафе, магазинам и ТРЦ». Но не по личным делам, а ради проверки соблюдения торговыми предприятиями и общепитом постановления губернатора об ограничительных мерах в связи с эпидемией коронавируса. В разъездах он лично проверил режим работы 312 (!) объектов и выявил 11 нарушителей.
В начале недели департамент образования мэрии объявил о том, что «Родители смогут забирать детей из детсадов в удобное время», а в пятницу сообщил: «В Липецке закрывают детсады, оставляя несколько дежурных групп на весь город». На этой неделе журналистам рассказали, что в городских школах и колледжах в условиях карантина по коронавирусу сбоит система дистанционного образования (см. «Даже председатель департамента образования не может зайти в «Электронный дневник»), а в пятницу стало ясно, что отмучились и дети, и педагоги: «Школы Липецка на неделю прекращают дистанционное обучение». Соответственно, «Студенты и преподаватели вузов Липецкой области тоже уходят на каникулы».
«Ничто не помешает нам отвлечься»
А вот и приятная новость: «Запасов еды в Липецкой области хватит миллионам россиян». В областном управлении сельского хозяйства уверяют, что лапши у нас припасено с избытком. А также свинины, мяса птицы, сахара и картошки.
- Возьмем, например, свинину. По медицинским нормам потребления человеку нужно в год 18 килограммов такого мяса. Таким образом потребность региона в свинине составляет 20,6 тысячи тонн - с учетом младенцев, конечно. А производится в области 116,9 тысячи тонн свинины в год, то есть в 5,7 раза больше наших потребностей. То есть накормить своей свининой мы сможем 4,4 миллиона человек, - сообщил GOROD48 заместитель начальника областного управления сельского хозяйства по работе с пищевыми и перерабатывающими предприятиями Сергей Малинин.
Прежний губернатор, кстати, очень любил такие сравнения. Не было ни одного административного Совета, где бы Олег Королев не подчеркивал самодостаточность области в производстве сельскохозяйственной продукции за исключением молока. Регион по-прежнему остается одним из ведущих в стране по выращиванию и переработке сельхозсырья. Так, по производству мяса птицы, которой среднестатистическому гражданину требуется 31 килограмм в год, потребности в нем Липецкой области превышены вдвое, по картофелю и макаронным изделиям - в 4,6 раза. Бьют рекорды производство растительного масла и сахара (первого в регионе выпускают в 25 раз больше от потребностей липчан, второго - в 35 раз).
«Как вы проведете следующую неделю?» - спросили у горожан корреспонденты GOROD48. Оказалось, что большинство опрошенных липчан намерены выспаться и сделать много домашних дел.
В помощь читателям лайфхак от GOROD48: «Сидим дома: 40 ссылок на бесплатные кино, спектакли, книги, лекции и онлайн-экскурсии по музеям».
Итак, сидим дома, но помним, что «Мошенники начали наживаться на пандемии коронавируса». УМВД России по Липецкой области информирует жителей региона о появившихся в России мошеннических схемах, связанных с пандемией коронавируса.
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