Политика
сегодня, 17:01
Игорь Артамонов может стать членом «Единой России»
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Партбилет он может получить из рук лидера партии Дмитрия Медведева.
Сегодня группа глав субъектов РФ встречается с лидером партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. В числе участников встречи и липецкий губернатор. Игорь Артамонов рассказал председателю партии о принятых в регионе мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.
По данным GOROD48, ожидается, что на заседании Президиума Генсовета «Единой России» Игорь Артамонов вступит в партию. Возможно, он получит партбилет из рук председателя партии Дмитрия Медведева.
Ранее Игорь Артамонов позиционировал себя руководителем, который ни дня не был членом ни одной политической партии.
По данным GOROD48, ожидается, что на заседании Президиума Генсовета «Единой России» Игорь Артамонов вступит в партию. Возможно, он получит партбилет из рук председателя партии Дмитрия Медведева.
Ранее Игорь Артамонов позиционировал себя руководителем, который ни дня не был членом ни одной политической партии.
16 1230
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