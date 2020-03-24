Игорь Артамонов может стать членом «Единой России»

Партбилет он может получить из рук лидера партии Дмитрия Медведева.

Сегодня группа глав субъектов РФ встречается с лидером партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. В числе участников встречи и липецкий губернатор. Игорь Артамонов рассказал председателю партии о принятых в регионе мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.



По данным GOROD48, ожидается, что на заседании Президиума Генсовета «Единой России» Игорь Артамонов вступит в партию. Возможно, он получит партбилет из рук председателя партии Дмитрия Медведева.



Ранее Игорь Артамонов позиционировал себя руководителем, который ни дня не был членом ни одной политической партии.

