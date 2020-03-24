Политика

сегодня, 17:01

Игорь Артамонов может стать членом «Единой России»

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#Игорь Артамонов
Игорь Артамонов может стать членом «Единой России»

Партбилет он может получить из рук лидера партии Дмитрия Медведева.

Сегодня группа глав субъектов РФ встречается с лидером партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. В числе участников встречи и липецкий губернатор. Игорь Артамонов рассказал председателю партии о принятых в регионе мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным GOROD48, ожидается, что на заседании Президиума Генсовета «Единой России» Игорь Артамонов вступит в партию. Возможно, он получит партбилет из рук председателя партии Дмитрия Медведева.  

Ранее Игорь Артамонов позиционировал себя руководителем, который ни дня не был членом ни одной политической партии.
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#Игорь Артамонов

Комментарии (16)

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пп

10 минут назад
он и похож)))
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Хорошего человека

17 минут назад
членом не назовут.
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гость

18 минут назад
кто бы сомневался!!!
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Вперед-главарь Липецкой области!

18 минут назад
Добровольно в говно - на всю жизнь, можно только раз нырнуть!
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Наталья

19 минут назад
Вот,что и требовалось доказать,то что Артамонов также из Единой России!
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Генерал Бикасов

20 минут назад
Зря он это задумал!
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Точно

21 минуту назад
Ну что же на один член больше.
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123

25 минут назад
он уже стал
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Точно

26 минут назад
В "ЕР" одни члены, а не люди. Жаль если губернатор тоже станет членом.
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Дред

38 минут назад
Желаешь подниматься по карьерной лесенке ,вступи в партию........Что то очень знакомо все это.
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