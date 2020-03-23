сегодня, 18:20
Родители смогут забирать детей из детсадов в удобное время
Городской департамент образования гарантирует продуктивный диалог между родителями воспитанников и заведующими детсадами.
- Родители дошкольников обращаются ко мне с вопросом, что делать, если график работы на некоторых предприятиях в связи с принятием мер, направленных на предупреждение распространения коронавируса, изменился? В случае необходимости мы сделаем режим работы дошкольных учреждений более гибким и позволяющим родителям забирать детей в удобное время. По данному вопросу необходимо обратиться к руководителю ДОУ, - советует Светлана Бедрова. - Вместе с тем обращаем ваше внимание, что режим дня дошкольника должен остаться неизменным. Самым важным компонентом режима является сон. Ребенок должен ложиться спать и вставать в одно и то же время. Дорогие мамы и папы, помните об этом! Поэтому, несмотря на изменения в вашем графике работы, в дошкольном учреждении строго соблюдается режим дня.
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Графики работы детских садов Липецка будут скорректированы. Такое решение принято в департаменте образования. Родители дошкольников обращаются ко мне с вопросом, что делать, если график работы на некоторых предприятиях в связи с принятием мер, направленных на предупреждение распространения коронавируса, изменился? В случае необходимости мы сделаем режим работы дошкольных учреждений более гибким и позволяющим родителям забирать детей в удобное время. По данному вопросу необходимо обратиться к руководителю ДОУ. Вместе с тем обращаем ваше внимание, что режим дня дошкольника должен остаться неизменным. Самым важным компонентом режима является сон. Ребенок должен ложиться спать и вставать в одно и то же время. Дорогие мамы и папы, помните об этом! Поэтому, несмотря на изменения в вашем графике работы, в дошкольном учреждении строго соблюдается режим дня.
А департамент образования
Яжемать
Перри Мейсон