Родители смогут забирать детей из детсадов в удобное время

Городской департамент образования гарантирует продуктивный диалог между родителями воспитанников и заведующими детсадами.

Графики работы детских садов Липецка будут скорректированы, сообщила председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова. Это решение принято из-за обращений родителей воспитанников детсадов.- Родители дошкольников обращаются ко мне с вопросом, что делать, если график работы на некоторых предприятиях в связи с принятием мер, направленных на предупреждение распространения коронавируса, изменился? В случае необходимости мы сделаем режим работы дошкольных учреждений более гибким и позволяющим родителям забирать детей в удобное время. По данному вопросу необходимо обратиться к руководителю ДОУ, - советует Светлана Бедрова. - Вместе с тем обращаем ваше внимание, что режим дня дошкольника должен остаться неизменным. Самым важным компонентом режима является сон. Ребенок должен ложиться спать и вставать в одно и то же время. Дорогие мамы и папы, помните об этом! Поэтому, несмотря на изменения в вашем графике работы, в дошкольном учреждении строго соблюдается режим дня.