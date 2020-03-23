Общество

сегодня, 18:20

Родители смогут забирать детей из детсадов в удобное время

3 1699
#детсад
Родители смогут забирать детей из детсадов в удобное время

Городской департамент образования гарантирует продуктивный диалог между родителями воспитанников и заведующими детсадами.

Графики работы детских садов Липецка будут скорректированы, сообщила председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова. Это решение принято из-за обращений родителей воспитанников детсадов.

- Родители дошкольников обращаются ко мне с вопросом, что делать, если график работы на некоторых предприятиях в связи с принятием мер, направленных на предупреждение распространения коронавируса, изменился? В случае необходимости мы сделаем режим работы дошкольных учреждений более гибким и позволяющим родителям забирать детей в удобное время. По данному вопросу необходимо обратиться к руководителю ДОУ, - советует Светлана Бедрова. - Вместе с тем обращаем ваше внимание, что режим дня дошкольника должен остаться неизменным. Самым важным компонентом режима является сон. Ребенок должен ложиться спать и вставать в одно и то же время. Дорогие мамы и папы, помните об этом! Поэтому, несмотря на изменения в вашем графике работы, в дошкольном учреждении строго соблюдается режим дня.


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Графики работы детских садов Липецка будут скорректированы. Такое решение принято в департаменте образования. Родители дошкольников обращаются ко мне с вопросом, что делать, если график работы на некоторых предприятиях в связи с принятием мер, направленных на предупреждение распространения коронавируса, изменился? В случае необходимости мы сделаем режим работы дошкольных учреждений более гибким и позволяющим родителям забирать детей в удобное время. По данному вопросу необходимо обратиться к руководителю ДОУ. Вместе с тем обращаем ваше внимание, что режим дня дошкольника должен остаться неизменным. Самым важным компонентом режима является сон. Ребенок должен ложиться спать и вставать в одно и то же время. Дорогие мамы и папы, помните об этом! Поэтому, несмотря на изменения в вашем графике работы, в дошкольном учреждении строго соблюдается режим дня.

Публикация от Светлана Бедрова (@svbedrova5)

3 1699
#детсад

Комментарии (3)

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А департамент образования

46 минут назад
не знает ли случайно, как детям удалённо учиться, если не работает сайт с заданиями??? Все нервы вытрепали, зачем все задавать делать на сайте, если не хватает мощностей сделать эту систему реально работающей??? Всё через ж
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Яжемать

55 минут назад
Лучше бы они вообще сидели бы все по домам! Да закройте вы уже весь город на карантин, и заставти всех людей сидеть в своих квартирах, "коронавирус" же всё-таки гуляет!! Опасно ведь для жизни!!!
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Перри Мейсон

сегодня, 18:35
Очень удобно.
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