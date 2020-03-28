42 минуты назад
Полмиллиарда рублей из бюджета региона дополнительно потратят на борьбу с коронавирусом
Средства пойдут на профилактические меры, приобретение медикаментов, дезинфицирующих средств, медоборудования и тест-систем.
Более 10 млн рублей депутаты направили на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких. Кроме того, управление здравоохранения региона дополнительно получило 28 млн рублей на погашение кредиторской задолженности медучреждений, еще 24 миллиона - на ремонт и приобретение оборудования для лечебных учреждений.
- Объем средств резервного фонда администрации области увеличен на 480 миллионов рублей. В случае необходимости эти средства будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией: на приобретение лекарств, дезинфицирующих средств, специального оборудования, тест-систем и профилактические меры, - отметил спикер облсовета Павел Путилин.
Но, как говорится, не только COVID-19 жив человек. Депутаты выделили дополнительные средства на дополнительные меры социальной поддержки населения. Так, предусмотрены 759 млн рублей на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. На ежемесячное денежное вознаграждение классным руководителям направляется почти 158 миллионов. Более 43 миллионов рублей предусмотрено на финансирование модернизации областных и муниципальных детских школ искусств. 19 млн рублей получит сфера образования на организацию горячего питания учеников начальной школы в муниципалитетах, а на три новых ресурсных класса для детей с аутистическим расстройством выделят 17,5 миллиона. Областному управлению ЖКХ выделено 88 млн рублей на субсидии малым городам - Ельцу, Данкову и Чаплыгину, которые победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
- Срок уплаты налогов для малого и среднего бизнеса в связи с коронавирусной инфекцией по Указу президента отложен на полгода. Все наши обязательства по субсидиям сохраняются в полном объеме, - ответил на вопрос депутата-коммуниста Светланы Копыловой вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых.
А потом под неодобрительный ропот депутатов-«единороссов» коллега Светланы Копыловой по фракции КПРФ Сергей Токарев разразился критикой капитализма:
- Вирус капитализма куда страшнее пандемии коронавируса. Я рекомендую изучить работы Владимира Ильича Ленина. Нас ожидают крайне тяжелые времена. Но я о другом - об оптимизации бюджетных учреждений. Нам обещали только лучшее от оптимизации, но идет только сокращение персонала в детских садах, где и так ставки по минимуму, и где уже и так все сокращено. Какую мы получим экономию? Во главе угла сегодня - не образовательный процесс, а калькулятор! Оптимизация убила не только образование, но и медицину...
Депутат Василий Сазонов, в свою очередь, посоветовал коммунистам изучить некую работу Ленина о компромиссах:
- Это полезно в период борьбы с коронавирусом!
С учетом внесенных изменений, областной бюджет в 2020 году по доходам составит 69 млрд рублей, по расходам - 74,5 миллиарда.
смехопанорама
Может,