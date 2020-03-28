В облсовете поддержали кандидатуру нового регионального прокурора

За Геннадия Анисимова депутаты проголосовали единогласно.

Сегодня на внеочередной сессии Липецкого облсовета депутаты рассмотрели вопрос о даче согласия на назначение на должность прокурора Липецкой области. Кандидатуру старшего советника юстиции Геннадия Анисимова на согласование в региональный парламент внес Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.



Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе Мурат Кабалаев представил парламентариям нового прокурора региона Геннадия Анисимова.



- По своим профессиональным, деловым и личным качествам Геннадий Анисимов способен организовать деятельность прокуратуры Липецкой области в соответствии с предъявляемыми требованиями, - сказал Мурат Кабалаев.



За утверждение Геннадия Анисимова в должности прокурора Липецкой области парламентарии проголосовали единогласно.



Соответствующее постановление облсовета будет направлено в Генеральную прокуратуру РФ для представления кандидатуры Геннадия Анисимова на назначение на должность президентом РФ. Обычно процедура занимает две-три недели.



На сайте прокуратуры Саратовской области об Геннадии Анисимове сказано, что он в 2001 году окончил Ивановский государственный университет по специальности «юриспруденция» и является кандидатом юридических наук.



«В органах прокуратуры служит с 2001 года, последовательно занимая должности следователя прокуратуры Октябрьского района Костромской области, следователя, старшего следователя прокуратуры г. Костромы, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Костромской области, старшего помощника прокурора Костромской области по надзору за соблюдением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях, Шарьинского межрайонного прокурора Костромской области, заместителя начальника отдела, начальника отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Свердловской области. С февраля 2013 года по февраль 2019 года состоял в должности старшего помощника прокурора Свердловской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. В феврале 2019 года назначен заместителем прокурора Саратовской области.



Классный чин – старший советник юстиции.



Награжден знаком отличия «За верность закону» III степени».



Состоит в браке, воспитывает двоих несовершеннолетних детей».

