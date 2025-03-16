«Дэу Матиз» угодил под тепловоз во Льве Толстом

Малолитражка выскочила на переезд на запрещающий сигнал светофора.

Ровно в полночь с пятницы на субботу, на улице Льва Толстого в поселке Лев Толстой, 33 летний водитель, управляя «Дэо Матиз» выскочил на железнодорожный переезд на запрещающий движение авто сигнал. В это время по железной дороге ехал тепловоз 2ТЭ116. Произошло столкновение. Но, к счастью, в аварии никто не пострадал.Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель «Дэу» привлечен в административной ответственности по ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ.