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Происшествия
«Дэу Матиз» угодил под тепловоз во Льве Толстом
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Происшествия
496
49 минут назад
4

«Дэу Матиз» угодил под тепловоз во Льве Толстом

Малолитражка выскочила на переезд на запрещающий сигнал светофора.

Ровно в полночь с пятницы на субботу, на улице Льва Толстого в поселке Лев Толстой, 33 летний водитель, управляя «Дэо Матиз» выскочил на железнодорожный переезд на запрещающий движение авто сигнал. В это время по железной дороге ехал тепловоз 2ТЭ116. Произошло столкновение. Но, к счастью, в аварии никто не пострадал.

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Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель «Дэу» привлечен в административной ответственности по ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ.


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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
омсквич
5 минут назад
Ну вот теперь тепловоз чинить...
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Может
15 минут назад
Водитель думал что все тепловозы сдали в металлолом?
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пдд
16 минут назад
дураков хватает
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Садовод
28 минут назад
Вообще-то эта штуковина называется семафор
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