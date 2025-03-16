«Я не хочу платить за парковку», - женщина-водитель перегородила въезд во двор другим автомобилям
«Я не хочу платить за парковку», - женщина-водитель перегородила въезд во двор другим автомобилям
Происшествия
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49 минут назад
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«Дэу Матиз» угодил под тепловоз во Льве Толстом
Малолитражка выскочила на переезд на запрещающий сигнал светофора.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель «Дэу» привлечен в административной ответственности по ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ.
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