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29 минут назад
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка
Заметнее всего подорожали в Липецкой области на прошлой неделе морковь и помидоры. Подросли цены на сливочное мало, сметану, творог, молоко, муку, рис, гречку. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен прошлой недели (с 14 по 20 января).
В перечне подешевевших продуктов по итогам прошлой недели оказались куры, овощные консервы для детского питания, яйца, сахар, соль, вермишель, свекла, огурцы – снижение цен составило от 1,66% до 0,19%. Не изменились цены на говядину, подсолнечное масло, ржаной и пшеничный хлеб.
Из непродовольственных товаров заметно подорожали женские эластичные колготки — на 1,09%, также стали дороже туалетное мыло, зубные щетки и спички. Подешевели хозяйственное мыло, шампунь, зубная паста, туалетная бумага, сухие корма для животных. Недельная инфляция не коснулась таких товаров повседневного спроса, как джинсы для детей школьного возраста, школьные спортивные костюмы, мужские и детские футболки, мужские носки, детские и взрослые кроссовки, стиральный порошок, сигареты с фильтром.
Из наблюдаемых видов услуг стали дороже на 4,66% — мойка легкового авто, на 0,6% —плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов.
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