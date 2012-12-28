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29 минут назад

Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿

Заметнее всего подорожали в Липецкой области на прошлой неделе морковь и помидоры. Подросли цены на сливочное мало, сметану, творог, молоко, муку, рис, гречку. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен прошлой недели (с 14 по 20 января).

На прошлой неделе в Липецкой области больше всего подорожали морковь (+2,02%) и помидоры (+1,96%). Среди плодоовощной продукции инфляция коснулась также лука (+1,47%), капусты (+1,03%), яблок (+1,09%), менее одного процента подорожал картофель. Росли цены на мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания (+1,06% и +1,24% соответственно), сливочное масло (+1,28%), баранину (+1,02%), рис (+1%), гречку (+1,68%). Менее одного процента увеличилась стоимость свинины, мороженой рыбы, маргарина, пастеризованного молока, сметаны, творога, сыра, муки, чая, печенья, макаронных изделий, водки. Обед в столовой стал дороже на 1,6%. 

В перечне подешевевших продуктов по итогам прошлой недели оказались куры, овощные консервы для детского питания, яйца, сахар, соль, вермишель, свекла, огурцы – снижение цен составило от 1,66% до 0,19%. Не изменились цены на говядину, подсолнечное масло, ржаной и пшеничный хлеб. 

Из непродовольственных товаров заметно подорожали женские эластичные колготки — на 1,09%, также стали дороже туалетное мыло, зубные щетки и спички. Подешевели хозяйственное мыло, шампунь, зубная паста, туалетная бумага, сухие корма для животных. Недельная инфляция не коснулась таких товаров повседневного спроса, как джинсы для детей школьного возраста, школьные спортивные костюмы, мужские и детские футболки, мужские носки, детские и взрослые кроссовки, стиральный порошок, сигареты с фильтром. 

Из наблюдаемых видов услуг стали дороже на 4,66% — мойка легкового авто, на 0,6% —плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов. 

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