«Я не хочу платить за парковку», - женщина-водитель перегородила въезд во двор другим автомобилям
«Я не хочу платить за парковку», - женщина-водитель перегородила въезд во двор другим автомобилям
Общество
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30 минут назад
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Куры уже дешевле бананов
Итоги недели: цены.
Корзина с дорогими продуктами, напротив, подорожала на 76 рублей 7 копеек.
Первая корзина подешевела в основном за счет подсолнечного масла, мы нашли его за 111 рублей (хотя еще не так давно и такие цены были заоблачными). Купить по такой цене можно было не более 18 бутылок.
Снизились цены на кур. А цены на бананы продолжают расти. Теперь килограмм заморских плодов стоит дороже килограмма российского куриного мяса!
На Центральном рынке продавцы еще накинули по 10 рублей за килограмм картофеля. И теперь продают его по 70 рублей. В магазине он тоже дорожает. Похоже, скоро картофель старого урожая сравняется в цене с картофелем нового.
Редис, который на прошлой неделе продавали пучками, уже предлагают килограммами — от 300 до 350 рублей. Причем, в магазине израильский продают по 149 рублей 99 копеек за полкило.
Мы решили включить редис в нашу таблицу, а хурму, напротив, убрать. В магазинах ее почти нет, торгуют этими плодами в основном только на рынке.
На Центральном рынке овощей все больше и больше. Капусту предлагают уже нового урожая.
Огурцы из воронежских теплиц можно купить от 150 до 350 рублей за килограмм.
А помидоры всего по 50 рублей за килограмм!
— Мы реально можем продавать по такой цене. Устраивает, покупайте! — заявила продавец.
Яблоки «с бочками» можно купить даже не по 50., а по 30 рублей.
— Бабушки берут. Кто на компот, кто на пирожки. Пост ведь сейчас, — говорят во фруктовых рядах.
И на Центральном рынке и в некоторых магазинах на видных местах много товаров к Пасхе. Хотя до нее больше месяца.
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