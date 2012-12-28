Куры уже дешевле бананов

Итоги недели: цены.

Наша корзина с дешевыми продуктами за неделю снизилась в цене на 25 рублей 2 копейки.Корзина с дорогими продуктами, напротив, подорожала на 76 рублей 7 копеек.Первая корзина подешевела в основном за счет подсолнечного масла, мы нашли его за 111 рублей (хотя еще не так давно и такие цены были заоблачными). Купить по такой цене можно было не более 18 бутылок.Снизились цены на кур. А цены на бананы продолжают расти. Теперь килограмм заморских плодов стоит дороже килограмма российского куриного мяса!На Центральном рынке продавцы еще накинули по 10 рублей за килограмм картофеля. И теперь продают его по 70 рублей. В магазине он тоже дорожает. Похоже, скоро картофель старого урожая сравняется в цене с картофелем нового.Редис, который на прошлой неделе продавали пучками, уже предлагают килограммами — от 300 до 350 рублей. Причем, в магазине израильский продают по 149 рублей 99 копеек за полкило.Мы решили включить редис в нашу таблицу, а хурму, напротив, убрать. В магазинах ее почти нет, торгуют этими плодами в основном только на рынке.На Центральном рынке овощей все больше и больше. Капусту предлагают уже нового урожая.Огурцы из воронежских теплиц можно купить от 150 до 350 рублей за килограмм.А помидоры всего по 50 рублей за килограмм!— Мы реально можем продавать по такой цене. Устраивает, покупайте! — заявила продавец.Яблоки «с бочками» можно купить даже не по 50., а по 30 рублей.— Бабушки берут. Кто на компот, кто на пирожки. Пост ведь сейчас, — говорят во фруктовых рядах.И на Центральном рынке и в некоторых магазинах на видных местах много товаров к Пасхе. Хотя до нее больше месяца.