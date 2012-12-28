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Общество
127
30 минут назад
3

Куры уже дешевле бананов

Итоги недели: цены.

Наша корзина с дешевыми продуктами за неделю снизилась в цене на 25 рублей 2 копейки.



Корзина с дорогими продуктами, напротив, подорожала на 76 рублей 7 копеек.



Первая корзина подешевела в основном за счет подсолнечного масла, мы нашли его за 111 рублей (хотя еще не так давно и такие цены были заоблачными). Купить по такой цене можно было не более 18 бутылок.



Снизились цены на кур. А цены на бананы продолжают расти. Теперь килограмм заморских плодов стоит дороже килограмма российского куриного мяса!



На Центральном рынке продавцы еще накинули по 10 рублей за килограмм картофеля. И теперь продают его по 70 рублей. В магазине он тоже дорожает. Похоже, скоро картофель старого урожая сравняется в цене с картофелем нового.




Редис, который на прошлой неделе продавали пучками, уже предлагают килограммами — от 300 до 350 рублей. Причем, в магазине израильский продают по 149 рублей 99 копеек за полкило.



Мы решили включить редис в нашу таблицу, а хурму, напротив, убрать. В магазинах ее почти нет, торгуют этими плодами в основном только на рынке.

На Центральном рынке овощей все больше и больше. Капусту предлагают уже нового урожая.



Огурцы из воронежских теплиц можно купить от 150 до 350 рублей за килограмм.



А помидоры всего по 50 рублей за килограмм!

— Мы реально можем продавать по такой цене. Устраивает, покупайте! — заявила продавец.



Яблоки «с бочками» можно купить даже не по 50., а по 30 рублей.

— Бабушки берут. Кто на компот, кто на пирожки. Пост ведь сейчас, — говорят во фруктовых рядах.



И на Центральном рынке и в некоторых магазинах на видных местах много товаров к Пасхе. Хотя до нее больше месяца.



цены
дороже/дешевле
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Думаю
7 минут назад
Бананы не пичкают антибиотиком,в отличии от кур.
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селянин
9 минут назад
Какие куры? Вы имеете ввиду гидрокурицы? Которые растут 45 дней,и их накачивают всевозможными жидкостями.
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Nikki is
20 минут назад
На днях, читал новость на Ставрополье хотят построить теплицы и выращивать бананы, кстати в Казахстане уже выращивают в типолицах бананы и говорят весьма вкусные.
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