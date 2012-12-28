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сегодня, 17:25
7

В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо

Впервые за последние месяцы недельные цены на все марки наблюдаемого автомобильного топлива не изменились и остались на прежнем уровне. Об этом свидетельствуют последние данные мониторинга цен на бензин Липецкстата за период с 14 по 20 января. 

Согласно данным статистики, средняя цена за бензин составила, как и неделей ранее, 58,17 рубля. В том числе, стоимость бензина марки АИ-92 составила 54,98 рубля, марки АИ-95 — 60,02 рубля, марки АИ-98 — 84,16 рубля. Не изменились потребительские цены на дизельное топливо – 66,35 рубля за литр. 

цены
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Автомобилист
7 минут назад
Вы всё взрослые, а в сказки верите.
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Житель Липецка
44 минуты назад
На 2 часа остановился ?
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цирк
50 минут назад
аж на целых 6 дней!!!
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Смертный
52 минуты назад
Представим загран валюта падает вниз! Будет ли упадок цен- а нет) всё уже украдено за нас. Улыбаемся и спать укладываемся после вечерней программы новостей, потомучто завтра трудиться на благо дяди. Новый день и рабство. После, если повезёт и близкие отбошляют на последний путь..И так будет до тех пор, пока не произойдёт раскулачивание кулаков ещё раз) А так, не забываем на ночь накушаться и укладываться в своём скворечнике!
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Колян
сегодня, 18:06
Ого, написано-то как красиво! Прям остановился. Всё кончилось. Жизнь теперь попрёт.
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политэкономикс
сегодня, 17:44
надолго ли?
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А Вы
сегодня, 17:32
На Лукойле были?Сходите,а потом пишите!
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