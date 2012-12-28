В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо

Впервые за последние месяцы недельные цены на все марки наблюдаемого автомобильного топлива не изменились и остались на прежнем уровне. Об этом свидетельствуют последние данные мониторинга цен на бензин Липецкстата за период с 14 по 20 января.Согласно данным статистики, средняя цена за бензин составила, как и неделей ранее, 58,17 рубля. В том числе, стоимость бензина марки АИ-92 составила 54,98 рубля, марки АИ-95 — 60,02 рубля, марки АИ-98 — 84,16 рубля. Не изменились потребительские цены на дизельное топливо – 66,35 рубля за литр.