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Экономика
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сегодня, 17:25
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В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Согласно данным статистики, средняя цена за бензин составила, как и неделей ранее, 58,17 рубля. В том числе, стоимость бензина марки АИ-92 составила 54,98 рубля, марки АИ-95 — 60,02 рубля, марки АИ-98 — 84,16 рубля. Не изменились потребительские цены на дизельное топливо – 66,35 рубля за литр.
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