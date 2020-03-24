Новый прокурор региона вступит в должность 31 марта

на внеочередной сессии областного Совета.

31 марта депутаты облсовета рассмотрят вопрос о назначении на должность нового прокурора Липецкой области. Случится это на внеочередной сессии областного Совета по распоряжению спикера регионального парламента Павла Путилина.



Как и предполагалось, им станет 40-летний Геннадий Анисимов, работавший до этого заместителем прокурора Саратовской области.