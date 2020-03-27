сегодня, 10:34
В Липецке закрывают детсады, оставляя несколько дежурных групп на весь город
В дошкольных образовательных учреждениях собирают заявки от родителей, которые будут работать на протяжении объявленных главой государства каникул.
Оставлять работающими все муниципальные детские сады Липецка, по мнению чиновников, нет резона, поскольку большинство горожан на следующей неделе останется дома в связи с Указом президента РФ, объявившего выходными период с 28 марта по 5 апреля.
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Дорогие друзья! Сообщаю, что в 5 районах города (НЛМК, 12 мик-он, 27 мик-он, район Октябрьского рынка, район ул. Космонавтов) будут функционировать 6 дежурных групп в ДОУ 9, 15, 89, 98, 133, 134. В настоящее время подано заявлений от родителей 36 детей дошкольного возраста.
- В одном из детсадов только трое родителей выразили свое желание приводить в него детей на следующей неделе. Мы, конечно, понимаем, что будет много тех, кто не сможет оставить детей дома из-за работы на производствах и в организациях, которые не будут закрыты. Поэтому призываем таких липчан срочно обратиться в детские сады и сообщить об этом. Мы будем продолжать формировать списки для формирования разновозрастных групп детей до конца сегодняшнего дня, - сообщили GOROD48 в департаменте образования мэрии.
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Анна
#СойдуСУмаНаКарантине
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Катерина
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Вон оно как...