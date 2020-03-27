В Липецке закрывают детсады, оставляя несколько дежурных групп на весь город

В дошкольных образовательных учреждениях собирают заявки от родителей, которые будут работать на протяжении объявленных главой государства каникул.

- Дорогие друзья! Сообщаю, что в пяти районах города (НЛМК, 12 мик-он, 27 мик-он, район Октябрьского рынка, район ул. Космонавтов) будут функционировать 6 дежурных групп в ДОУ 9, 15, 89, 98, 133, 134. В настоящее время подано заявлений от родителей 36 детей дошкольного возраста, - сообщила в своем Instagram председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова.Оставлять работающими все муниципальные детские сады Липецка, по мнению чиновников, нет резона, поскольку большинство горожан на следующей неделе останется дома в связи с Указом президента РФ, объявившего выходными период с 28 марта по 5 апреля.- В одном из детсадов только трое родителей выразили свое желание приводить в него детей на следующей неделе. Мы, конечно, понимаем, что будет много тех, кто не сможет оставить детей дома из-за работы на производствах и в организациях, которые не будут закрыты. Поэтому призываем таких липчан срочно обратиться в детские сады и сообщить об этом. Мы будем продолжать формировать списки для формирования разновозрастных групп детей до конца сегодняшнего дня, - сообщили GOROD48 в департаменте образования мэрии.