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сегодня, 10:34

В Липецке закрывают детсады, оставляя несколько дежурных групп на весь город

9 1919
#детсады #коронавирус
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В Липецке закрывают детсады, оставляя несколько дежурных групп на весь город

В дошкольных образовательных учреждениях собирают заявки от родителей, которые будут работать на протяжении объявленных главой государства каникул.

- Дорогие друзья! Сообщаю, что в пяти районах города (НЛМК, 12 мик-он, 27 мик-он, район Октябрьского рынка, район ул. Космонавтов) будут функционировать 6 дежурных групп в ДОУ 9, 15, 89, 98, 133, 134. В настоящее время подано заявлений от родителей 36 детей дошкольного возраста, - сообщила в своем Instagram председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова.

Оставлять работающими все муниципальные детские сады Липецка, по мнению чиновников, нет резона, поскольку большинство горожан на следующей неделе останется дома в связи с Указом президента РФ, объявившего выходными период с 28 марта по 5 апреля.



- В одном из детсадов только трое родителей выразили свое желание приводить в него детей на следующей неделе. Мы, конечно, понимаем, что будет много тех, кто не сможет оставить детей дома из-за работы на производствах и в организациях, которые не будут закрыты. Поэтому призываем таких липчан срочно обратиться в детские сады и сообщить об этом. Мы будем продолжать формировать списки для формирования разновозрастных групп детей до конца сегодняшнего дня, - сообщили GOROD48 в департаменте образования мэрии.
9 1919
#детсады #коронавирус
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Комментарии (9)

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Яжмаме

6 минут назад
Ага, 100%, и бабушки, и даже прабабушки прутся
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Лёха

23 минуты назад
Нам в ЛСП сегодня на собрании сказали хотите работайте хотите нет, если нет-то оклад, без премии, если ходить работать-то премия будет...Переобулись быстро.
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Яжмама

26 минут назад
Как на утренники, так куча родственников умиляться приходят, а как с ребенком посидеть, так сразу некому.
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Анна

31 минуту назад
Катерина, а врачи или сотрудники полиции, продавцы продовольственных магазинов, аптек.....что бессмертные? Они работают все! Это вы будете отдыхать, а люди работают, рискуя своей жизнью. И у них есть дети, которые ходят в сад. Так что ваш комментарий крайне не уместен.
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#СойдуСУмаНаКарантине

35 минут назад
А мне в саду сказали, что моя работа не подходит для их "списка тех, кому может быть предоставлена дежурная группа". В этом Списке врачи, продавцы и кто-то третий. Это как? а МЫ РАБОТАЕМ С МУЖЕМ.
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Врач

35 минут назад
Катерина, сотрудники медучреждений - бессмертные.
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Катерина

37 минут назад
А сотрудники этих садов не люди, не граждане страны? У них ни детей, ни пожилых родственников? В конце концов они бессмертные?
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Прохожий

43 минуты назад
В детсаду сообщили что в группах не будет питания, кухня будет закрыта, а со своим пайком нельзя. Так?
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Вон оно как...

48 минут назад
"нет резона, поскольку большинство горожан на следующей неделе останется дома" Серьезно?
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