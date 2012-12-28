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сегодня, 16:21
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Липецкие больницы объединят в кластеры

В Липецкой области будут созданы межрайонные медицинские кластеры. Это следует из региональной программы модернизации здравоохранения.

Ядром каждого такого кластера станет центральная районная больница (юридическое лицо) с функцией межмуниципального центра. Филиалами центра станут районные, участковые больницы, врачебные амбулатории, центры ОВП, ФАП. В районные больницы будут преобразованы маломощные центральные районные больницы, которые утратят статус юридических лиц.

Объединение начнется уже в этом году. В кластеры сольются ГУЗ «Воловская РБ» и ГУЗ «Тербунская ЦРБ», ГУЗ «Краснинская РБ» и ГУЗ «Лебедянская ЦРБ», ГУЗ «Лев-Толстовская РБ» и ГУЗ «Данковская ЦРБ».

— Доступность стационарной и амбулаторной помощи для жителей перечисленных районов сохранится, — рассказали GOROD48 в областном управлении здравоохранения. — Основные стационарные отделения и амбулаторный прием жителей будут организованы в имеющихся подразделениях.

Идея реформы предполагает, что кластеробразующая ЦРБ, получив статус межмуниципального центра, сконцентрирует на своих площадях высокопроизводительные диагностические и лечебные мощности, а также набор административно-хозяйственных подразделений, функционирующих в межрайонном формате. Кроме того, кластеробразующая ЦРБ станет единственным фондодержателем, обеспечивая гибкое перераспределение финансовых ресурсов внутри кластера.

За счет объединения больниц планируется достигнуть следующих результатов:

— сохранить необходимый уровень доступности медицинской помощи в сельской местности при сокращении расходов на ее обеспечение (на территории каждого района будет сохранена ранее существовавшая инфраструктура здравоохранения, но с оптимизированным функционалом);

— создать полноценную трехуровневую модель организации медицинской помощи в соответствии с установкой Минздрава России;

— сократить административно-хозяйственный аппарат;

— обеспечить необходимую централизацию управленческой и организационно-методической деятельности;

— сократить неэффективные расходы на приобретение медицинского оборудования, расходные материалы и лекарственные средства в связи с исключением необходимости закупок однотипных наборов товаров и услуг;

— обеспечить возможность развития внутри кластера не только лечебно-диагностических услуг, но и технологий долечивания и реабилитации больных;

— обеспечить дифференцированный подход к оплате труда медицинских работников и финансированию медицинских услуг с учетом уровня, и сложности их оказания.

Объединение лечебных учреждений планируется и в Ельце — на базе городской больницы им. Н. А. Семашко. Кроме того, по программе модернизации первичного звена в 2026–2030 годах запланировано строительство нового здания городской поликлиники.
больницы
медицина
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Комментарии (50)

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vlad
3 минуты назад
Чёрный юмор:"Куда вы меня везёте? В морг. Так я ещё живой! Так мы ещё не довезли." :,-(
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redford
10 минут назад
Доступность говорите! В кластере, допустим невролог есть, но принимает он в Тербунах и что же, теперь из Волово ехать в Тербуны на приём невролога, потому что в Волово его уоптимизировали?! И что такое "оптимизированный функционал"?
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Людвиг Аристархович
19 минут назад
Расчет верный. Там где не хватает врачей, медсестер, при объединении сократят эти ставки. На верх отчитаются, что укомплектовать штататми 100%
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Кирилл
24 минуты назад
пока тебя довезут до кластерообразующей ЦРБ в другой район, можно ласты кластером склеить!
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злой
27 минут назад
Че мелочитесь? ...закройте все больницы и поликлиники.
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vlad
31 минуту назад
Чем меньше поликлиник и больниц, тем меньше врачей необходимо по штату.
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гриня
33 минуты назад
ну да...чтобы планово лечь в терапию надо ждать три недели в своем районе, то теперь чтобы лечь в терапию в другом районе надо будет ждать шесть недель! т.к. терапия будет одна на два района!
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Тимур
43 минуты назад
А Липецкую ЦРБ с Грязинской скрестите?
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Шарапова
56 минут назад
сократить неэффективные расходы на приобретение медицинского оборудования..т.е вместо двух, к примеру, УЗИ аппаратов надо будет купить всего лишь один, к примеру для ГУЗ «Лев-Толстовская РБ» а, жителям ГУЗ «Данковская ЦРБ» придется ездить в ГУЗ «Лев-Толстовская РБ ну или наоборот. Т.е. очередь будет чтобы записаться на УЗИ растянется на полгода, ну и плюс дорога. Просто в шаговой доступности!
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Нина
сегодня, 19:19
В свое время закрыли ФАПы в селах. Сейчас снова открываете. Теперь начали поликлиники объединять, не объединили, не посомтрели как это работает, добрались уже до больниц. Может надо не больницы объединять, а сократить количество управлевцев в самих больницах и облздраве?
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