Липецкие больницы объединят в кластеры

В Липецкой области будут созданы межрайонные медицинские кластеры. Это следует из региональной программы модернизации здравоохранения.Ядром каждого такого кластера станет центральная районная больница (юридическое лицо) с функцией межмуниципального центра. Филиалами центра станут районные, участковые больницы, врачебные амбулатории, центры ОВП, ФАП. В районные больницы будут преобразованы маломощные центральные районные больницы, которые утратят статус юридических лиц.Объединение начнется уже в этом году. В кластеры сольются ГУЗ «Воловская РБ» и ГУЗ «Тербунская ЦРБ», ГУЗ «Краснинская РБ» и ГУЗ «Лебедянская ЦРБ», ГУЗ «Лев-Толстовская РБ» и ГУЗ «Данковская ЦРБ».— Доступность стационарной и амбулаторной помощи для жителей перечисленных районов сохранится, — рассказали GOROD48 в областном управлении здравоохранения. — Основные стационарные отделения и амбулаторный прием жителей будут организованы в имеющихся подразделениях.Идея реформы предполагает, что кластеробразующая ЦРБ, получив статус межмуниципального центра, сконцентрирует на своих площадях высокопроизводительные диагностические и лечебные мощности, а также набор административно-хозяйственных подразделений, функционирующих в межрайонном формате. Кроме того, кластеробразующая ЦРБ станет единственным фондодержателем, обеспечивая гибкое перераспределение финансовых ресурсов внутри кластера.За счет объединения больниц планируется достигнуть следующих результатов:— сохранить необходимый уровень доступности медицинской помощи в сельской местности при сокращении расходов на ее обеспечение (на территории каждого района будет сохранена ранее существовавшая инфраструктура здравоохранения, но с оптимизированным функционалом);— создать полноценную трехуровневую модель организации медицинской помощи в соответствии с установкой Минздрава России;— сократить административно-хозяйственный аппарат;— обеспечить необходимую централизацию управленческой и организационно-методической деятельности;— сократить неэффективные расходы на приобретение медицинского оборудования, расходные материалы и лекарственные средства в связи с исключением необходимости закупок однотипных наборов товаров и услуг;— обеспечить возможность развития внутри кластера не только лечебно-диагностических услуг, но и технологий долечивания и реабилитации больных;— обеспечить дифференцированный подход к оплате труда медицинских работников и финансированию медицинских услуг с учетом уровня, и сложности их оказания.Объединение лечебных учреждений планируется и в Ельце — на базе городской больницы им. Н. А. Семашко. Кроме того, по программе модернизации первичного звена в 2026–2030 годах запланировано строительство нового здания городской поликлиники.