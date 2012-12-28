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Общество
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сегодня, 16:21
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Липецкие больницы объединят в кластеры
Ядром каждого такого кластера станет центральная районная больница (юридическое лицо) с функцией межмуниципального центра. Филиалами центра станут районные, участковые больницы, врачебные амбулатории, центры ОВП, ФАП. В районные больницы будут преобразованы маломощные центральные районные больницы, которые утратят статус юридических лиц.
Объединение начнется уже в этом году. В кластеры сольются ГУЗ «Воловская РБ» и ГУЗ «Тербунская ЦРБ», ГУЗ «Краснинская РБ» и ГУЗ «Лебедянская ЦРБ», ГУЗ «Лев-Толстовская РБ» и ГУЗ «Данковская ЦРБ».
— Доступность стационарной и амбулаторной помощи для жителей перечисленных районов сохранится, — рассказали GOROD48 в областном управлении здравоохранения. — Основные стационарные отделения и амбулаторный прием жителей будут организованы в имеющихся подразделениях.
Идея реформы предполагает, что кластеробразующая ЦРБ, получив статус межмуниципального центра, сконцентрирует на своих площадях высокопроизводительные диагностические и лечебные мощности, а также набор административно-хозяйственных подразделений, функционирующих в межрайонном формате. Кроме того, кластеробразующая ЦРБ станет единственным фондодержателем, обеспечивая гибкое перераспределение финансовых ресурсов внутри кластера.
За счет объединения больниц планируется достигнуть следующих результатов:
— сохранить необходимый уровень доступности медицинской помощи в сельской местности при сокращении расходов на ее обеспечение (на территории каждого района будет сохранена ранее существовавшая инфраструктура здравоохранения, но с оптимизированным функционалом);
— создать полноценную трехуровневую модель организации медицинской помощи в соответствии с установкой Минздрава России;
— сократить административно-хозяйственный аппарат;
— обеспечить необходимую централизацию управленческой и организационно-методической деятельности;
— сократить неэффективные расходы на приобретение медицинского оборудования, расходные материалы и лекарственные средства в связи с исключением необходимости закупок однотипных наборов товаров и услуг;
— обеспечить возможность развития внутри кластера не только лечебно-диагностических услуг, но и технологий долечивания и реабилитации больных;
— обеспечить дифференцированный подход к оплате труда медицинских работников и финансированию медицинских услуг с учетом уровня, и сложности их оказания.
Объединение лечебных учреждений планируется и в Ельце — на базе городской больницы им. Н. А. Семашко. Кроме того, по программе модернизации первичного звена в 2026–2030 годах запланировано строительство нового здания городской поликлиники.
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