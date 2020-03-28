Общество

сегодня, 17:35

Юрий Букреев весь день мотался по кафе, магазинам и ТРЦ

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#коронавирус #торговля
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Юрий Букреев весь день мотался по кафе, магазинам и ТРЦ

не по личным делам, а ради проверки соблюдения торговыми предприятиями и общепитом постановления губернатора об ограничительных мерах в связи с эпидемией коронавируса.

Сегодня весь день начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев провел в разъездах. Он лично проверил режим работы 312 (!) торговых объектов, ателье, кафе, ресторанов, пивных баров и торгово-развлекательных центров, которые должны были закрыться до 5 апреля в связи с эпидемией коронавируса. Некоторые из тех предприятий, которые должны были закрыться, работали как и прежде.

В числе нарушителей оказались магазин «Керхер» на улице Космонавтов, 12, торговый центр «Добрострой» на Лебедянском шоссе, пивной бар на улице Студенческий городок, 12а, магазин штор на проспекте Победы и магазин «Рыболов-охотник» на проспекте Победы, 124, ломбард на улице Желябова, 16, пивной магазин «Хмельная миля» на улице Смородина, 5а, магазин «Цветочный» на улице Меркулова, 30, магазин «Музон» на улице Гагарина, 30, пивбар «PIVNICE bar» на улице Вермишева, 2, магазин «Натура Мебель» на площади Заводская, 9а.

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Во все такие торговые объекты по звонку Юрия Букреева приехали сотрудники полиции для составления административных протоколов за нарушение карантина по статье 6.3 КоАП РФ («нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), что влечет наложение штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица до тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

- Отрадно, что подавляющее большинство предпринимателей оказались законопослушными. Работали только продуктовые магазины. К нашим указаниям прислушалось руководство всех ТРЦ Липецка. Так, в «Ривьере» работали только продуктовая «Лента» и аптека, в «Европе» на улице Советской - только супермаркет «Окей», в «Торнадо» на улице Космонавтов и в «Радуге» на Студеновской - только «Пятерочки», в «Армаде» на улице Смородина - только «Перекресток», - сказал GOROD48 Юрий Букреев.

Работали сегодня и несколько ателье - на пошив индивидуальных средств защиты, масок, на улице Гагарина, 53, в переулке Учебный, 4 и на улице Вермишева, 15.

- Всех нарушителей карантинных мероприятий оштрафуют. Специалисты нашего управления будут ежедневно проверять работу всех торговых объектов, ателье, кафе, ресторанов, пивных баров и торгово-развлекательных центров, - сказал Юрий Букреев.
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#коронавирус #торговля
4

Комментарии (37)

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Максим

27 секунд назад
Да Центральный Городской Ломбард на Желябова работал и я рад , так как мне нужны были деньги и они выручили как всегда
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Хоть бы

1 минуту назад
3/4 ляпитска сдохло !.
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Иван

2 минуты назад
Проститутки могут заражать коронавирусом! Их не дезинфицируют! Губернаторам все равно. Коррумпированные менты крышуют их. Все в теме и никому ничего не нужно. Вчера они были как бы не социально опасными, а сегодня из-за них могут умереть люди! 200 млард в год не поступает в бюджет из-за теневой экономики проституции. В России 10.000 интим салонов. За 10 лет у нас 2000 млрд своровали проститутки и сутенеры! А могли пойти деньги на детсадики, школы, институты, парки, дороги.
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Жительница

2 минуты назад
Лично видела сегодня в Европе на Стаханова отдел МТС был открыт и Томаатто(люди с коробками бегали туда сюда)
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Фима

4 минуты назад
Стаханова 59 магазин Обои. НАГЛАЯ ХАМОВАТАЯ ХОЗЯЙКА ей жильцы сделали замечание но ей ПО.
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Сергей 13

5 минут назад
Рыболова-Охотника на по.Победы,124 сроду не было,он переутомился,там "охот-актив".
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Тишина

7 минут назад
Насмешил. Начальник и Сам. Не верю. На 1 раба два прораба
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Перри Мейсон

9 минут назад
Лиса, кстати, хорошая тема для Г48. Про автохамов забыли уже, теперь можно новую тему открывать про "барыгохамов". И гражданским активистам будет чем заняться
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Анастасия

15 минут назад
А почему СИТИЛИНК работает.
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Прохожий

17 минут назад
Добрострой же магазин стройматериаллв, а им можно работать))
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