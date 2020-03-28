Юрий Букреев весь день мотался по кафе, магазинам и ТРЦ

не по личным делам, а ради проверки соблюдения торговыми предприятиями и общепитом постановления губернатора об ограничительных мерах в связи с эпидемией коронавируса.

Сегодня весь день начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев провел в разъездах. Он лично проверил режим работы 312 (!) торговых объектов, ателье, кафе, ресторанов, пивных баров и торгово-развлекательных центров, которые должны были закрыться до 5 апреля в связи с эпидемией коронавируса. Некоторые из тех предприятий, которые должны были закрыться, работали как и прежде.В числе нарушителей оказались магазин «Керхер» на улице Космонавтов, 12, торговый центр «Добрострой» на Лебедянском шоссе, пивной бар на улице Студенческий городок, 12а, магазин штор на проспекте Победы и магазин «Рыболов-охотник» на проспекте Победы, 124, ломбард на улице Желябова, 16, пивной магазин «Хмельная миля» на улице Смородина, 5а, магазин «Цветочный» на улице Меркулова, 30, магазин «Музон» на улице Гагарина, 30, пивбар «PIVNICE bar» на улице Вермишева, 2, магазин «Натура Мебель» на площади Заводская, 9а.Во все такие торговые объекты по звонку Юрия Букреева приехали сотрудники полиции для составления административных протоколов за нарушение карантина по статье 6.3 КоАП РФ («нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), что влечет наложение штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица до тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.- Отрадно, что подавляющее большинство предпринимателей оказались законопослушными. Работали только продуктовые магазины. К нашим указаниям прислушалось руководство всех ТРЦ Липецка. Так, в «Ривьере» работали только продуктовая «Лента» и аптека, в «Европе» на улице Советской - только супермаркет «Окей», в «Торнадо» на улице Космонавтов и в «Радуге» на Студеновской - только «Пятерочки», в «Армаде» на улице Смородина - только «Перекресток», - сказал GOROD48 Юрий Букреев.Работали сегодня и несколько ателье - на пошив индивидуальных средств защиты, масок, на улице Гагарина, 53, в переулке Учебный, 4 и на улице Вермишева, 15.- Всех нарушителей карантинных мероприятий оштрафуют. Специалисты нашего управления будут ежедневно проверять работу всех торговых объектов, ателье, кафе, ресторанов, пивных баров и торгово-развлекательных центров, - сказал Юрий Букреев.