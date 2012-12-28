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сегодня, 11:48
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Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения

В Липецкой области эффективно действует программа «Профессионалитет», позволяющая быстро, а главное качественно подготовить специалистов для востребованных отраслей экономики.

Экономика страны требует все больше и больше рабочих рук и в Липецкой области планомерно перестраивается система профессионального образования. 1800 учебных мест перераспределены в пользу рабочих специальностей. Активно работает программа «Профессионалитет».

Среди востребованных специальностей — операторы станков ЧПУ, токари, сварщики, слесари, сантехники, педагоги, медицинский персонал. Причем, рабочие специальности сегодня совсем не архаичны, поэтому в рамках нацпроекта «Образование» в учебных заведениях созданы 35 современных мастерских, оснащенных по последнему слову науки и техники.

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С 1 сентября 2024 года в Липецке начал работу колледж искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли — бывший машиностроительный техникум, в котором изменилось не только название, но и внутреннее содержание. Его производственные мастерские, — это современные лаборатории. Готовят в Колледже ИИ не только будущих машиностроителей, автослесарей, специалистов газового хозяйства, но и айтишников, операторов БПЛА.

— Искусственный интеллект внедряется в образовательный процесс: используется во время практики, анализе рабочих программ. Развиваем IT-направление. Будем готовить сисадминов, появится интеллектуальное программирование, научим ребят писать собственные модели искусственного интеллекта, а так же начнем обучать операторов БПЛА. Наши предприятия буквально стоят в очереди за нашими выпускниками, особенно рабочих специальностей. Крупные промышленные предприятия разбирают электриков, всех до одного. Машиностроителей — автосервисы, — рассказал заместитель директора колледжа Илья Киселев.

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В лаборатории-мастерской БПЛА будущие операторы учатся и на тренажерах-симуляторах и управляют настоящими квадрокоптерами в специально огороженной сеткой пространстве. Беспилотные аппараты востребованы сегодня в разных отраслях: и в обслуживании газо-и-нефтепроводов, в разведке месторождений, в наблюдении с воздуха за пожарами, в нашем регионе — в сельском хозяйстве.

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18-летний студент-первокурсник Иван Добрынин считает управление БПЛА перспективным направлением.

— Дроны применяют все чаще в разных отраслях, причем я имею в виду в мирных целях, и считаю, что это становится отдельной профессией. Я учусь на айтишника, а курсы операторов дронов у нас пока не отдельная профессия, но группы занимаются по серьёзному, прогуливать нельзя. И несмотря на то, что учусь на IT-специальность, задумываюсь, по какому пути пойти лучше – IT или БПЛА…

В  Колледже ИИ учат не только пилотированию БПЛА, но и их программированию, работе с искусственным интеллектом дронов. ИИ, как известно, не перестает самообучаться, поэтому приходиться с ним постоянно взаимодействовать.

Рядом с лабораторией БПЛА  аддативная мастерская, где учат создавать изделия с помощью 3D-печати. Мастерская оснащена 3D-сканерами и  3D-принтерами. Студенты не просто осваивают оборудование,  работают на нем, изготавливают разные детали, в том числе делают различное навесное оборудование и запчасти для БПЛА.

Казалось бы, обычная мастерская для практических занятий будущих электриков и электромонтеров, но она тоже высокотехнологична.

— В лабораториях по электромонтажу и электротехники исследуются, монтируются, диагностируются приборы и оборудование, которые применяются в электроустановках с искусственным интеллектом — приборы с ЧПУ, частотные преобразователи, программируемое логическое реле и контролеры. Студентов мы учим не только с ними работать, но и программировать, — говорит преподаватель электротехнических дисциплин Олег Сушков.

На базе трех ссузов и ЛГТУ созданы кластеры «Профессионалитета». В ЕГУ им. И. А. Бунина в этом году появится новый кластер «АгроХимБиоТех». Программа обучения по «Профессионалитету» отличается сокращенными сроками обучения с акцентом на практику, гарантией трудоустройства на предприятие.

Липецкий цементный завод один из партнеров программы «Профессионалитет». Филиал АО «ЦЕМРОС» является якорным работодателем для студентов Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий.

На предприятии студенты получают возможность познакомиться с производством цемента, изучить технологические процессы и применить полученные знания на практике.

— За 2023-2024 год практику на предприятии под крылом наставников прошли более 25 студентов колледжа. В основном — токари и сварщики. По окончании учебного заведения у ребят есть все возможности сразу устроиться на завод, — говорит Екатерина Астапенкова, директор по управлению персоналом Липецкого филиала АО «ЦЕМРОС».

Мы застали на заводе практикантов из Ельца.

— Я учусь на последнем курсе в Елецком колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий на токаря. Сейчас эта одна из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий. Я ее и выбрал поэтому. На время практики предприятие предоставляет нам  общежитие, еще и до место работы привозит. Наставник очень помогает. Все объясняет, показывает. Я доволен, — говорит Константин Животов.

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Второй студент — второкурсник того же колледжа Егор Ложкарев, учится на сварщика. 

— Сварщики получают очень хорошо и востребованы везде. Цемзавод привлекает не только высокими зарплатами, но и заботой о сотрудниках. Например, компенсируют стоимость съемного жилья. 
С трудоустройством выпускников помогает и региональный проект «Забота. Кадры». Взаимодействие с карьерным консультантом происходит с помощью чат-бота. Специалист не только подбирает вакансии, но и оказывает помощь в составлении резюме, подготавливает к собеседованию и устраивает встречу с работодателем, поддерживает в период после трудоустройства. Таким образом, около 10 тысяч выпускников получили свои первую профессию. 

Предусмотрены для студентов и меры  поддержки. Например, компенсации за найм жилья для семейных пар. 84 тысячи рублей мамам в возрасте до 24 лет, родившим первенца. До 350 тысяч рублей на открытие своего дела выпускникам. 

Студентам-очникам из многодетных семей, проходящим обучение в учреждении среднего профобразования на платной основе, компенсируют 50% затрат. 

образование
рынок труда
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Комментарии (1)

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Студент
22 минуты назад
Чё, правда, что ли?! Чё-то не верится!
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