На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей

Пока липчане жалуются на отсутствие снега и унылый вид за окнами, коммунальщики подсчитывают прибыль.

Перед началом зимы мэрия Липецка заключила контракты на уборку дорог на сумму 103,5 миллиона рублей. Однако аномально теплая, бесснежная зима внесла свои коррективы. Убирать по сути нечего. Это позволило значительно сократить расходы на зимнее содержание дорог и улиц. По состоянию на 23 января на эти цели было потрачено всего 250 тысяч рублей. Об этом GOROD48 рассказали в мэрии Липецка.В мэрии добавили, что при такой погоде износ асфальта значительно выше. Поэтому основная часть сэкономленных денег пойдет на ямочный ремонт и благоустройство городских территорий, что позволит улучшить городскую инфраструктуру весной. Еще часть средств будет направлена на зимнее содержание дорог и улиц в ноябре–декабре 2025 года.При этом в мэрии, конечно, следят за погодой. И хотя, по прогнозам синоптиков, настоящей зимы уже не ожидается, в случае необходимости все ресурсы для обеспечения безопасности и комфорта жителей будут задействованы.В управляющих компаниях пока существенной экономии не увидели. Как рассказали GOROD48 представители коммунальных фирм, в прошлом году, когда город утопал в снегу, был большой перерасход средств на уборку. В тарифе заложены всего шесть механизированных уборок за зиму, а убирали снег (добросовестные УК) чаще.— Убирали не столько, сколько в тарифе заложено, а сколько требовала мэрия. Вся экономия этого года, это мизерные деньги, пойдет на дома, никто себе ее не прикарманит, — сказал один из директоров управляющей компании.Дворники же работают вне зависимости от того, есть снег или нет. И сейчас у тех из них, кто подходит к работе ответственно, хлопот даже больше, чем в снегопады — приходится убирать песок и грязь.