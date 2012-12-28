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Общество
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44 минуты назад
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На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Пока липчане жалуются на отсутствие снега и унылый вид за окнами, коммунальщики подсчитывают прибыль.
В мэрии добавили, что при такой погоде износ асфальта значительно выше. Поэтому основная часть сэкономленных денег пойдет на ямочный ремонт и благоустройство городских территорий, что позволит улучшить городскую инфраструктуру весной. Еще часть средств будет направлена на зимнее содержание дорог и улиц в ноябре–декабре 2025 года.
При этом в мэрии, конечно, следят за погодой. И хотя, по прогнозам синоптиков, настоящей зимы уже не ожидается, в случае необходимости все ресурсы для обеспечения безопасности и комфорта жителей будут задействованы.
В управляющих компаниях пока существенной экономии не увидели. Как рассказали GOROD48 представители коммунальных фирм, в прошлом году, когда город утопал в снегу, был большой перерасход средств на уборку. В тарифе заложены всего шесть механизированных уборок за зиму, а убирали снег (добросовестные УК) чаще.
— Убирали не столько, сколько в тарифе заложено, а сколько требовала мэрия. Вся экономия этого года, это мизерные деньги, пойдет на дома, никто себе ее не прикарманит, — сказал один из директоров управляющей компании.
Дворники же работают вне зависимости от того, есть снег или нет. И сейчас у тех из них, кто подходит к работе ответственно, хлопот даже больше, чем в снегопады — приходится убирать песок и грязь.
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