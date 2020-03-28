Новым председателем Липецкого горсовета стал Александр Афанасьев

Против его кандидатуры проголосовали четыре коммуниста и один член ЛДПР.

Как уже сообщал GOROD48, сегодняшние досрочные выборы в связи с переездом в Орел на новую работу ушедшего сегодня в отставку Игоря Тинькова стали альтернативными. В бюллетени для голосования по должности спикера были включены депутат от «ЕР» Александр Афанасьев и депутат от КПРФ Николай Быковских.Голосовали за нового спикера по старинке - тайно. За Александра Афанасьева были отданы 33 голоса, за Николая Быковских - пять голосов. Один депутат решил воздержаться.- Уважаемые коллеги! Спасибо вам за оказанное доверие. Я понимаю возложенную на меня ответственность. Мы сегодня работаем в сложных условиях». Но ответственность момента требует от нас собранности и мобилизации. Я хочу поблагодарить Игоря Владимировича и Евгению Юрьевну за то, что они поддержали мою кандидатуру. Я верю, что все присутствующие здесь депутаты хотят для Липецка одного -и процветание и развитие родного города. Это наша общая задача, - сказал новый спикер горсовета.