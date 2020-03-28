Общество

50 минут назад

Новым председателем Липецкого горсовета стал Александр Афанасьев

11 814
#Липецкий горсовет
Новым председателем Липецкого горсовета стал Александр Афанасьев

Против его кандидатуры проголосовали четыре коммуниста и один член ЛДПР.

Как уже сообщал GOROD48, сегодняшние досрочные выборы в связи с переездом в Орел на новую работу ушедшего сегодня в отставку Игоря Тинькова стали альтернативными. В бюллетени для голосования по должности спикера были включены депутат от «ЕР» Александр Афанасьев и депутат от КПРФ Николай Быковских.

Голосовали за нового спикера по старинке - тайно. За Александра Афанасьева были отданы 33 голоса, за Николая Быковских - пять голосов. Один депутат решил воздержаться.  

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- Уважаемые коллеги! Спасибо вам за оказанное доверие. Я понимаю возложенную на меня ответственность. Мы сегодня работаем в сложных условиях». Но ответственность момента требует от нас собранности и мобилизации. Я хочу поблагодарить Игоря Владимировича и Евгению Юрьевну за то, что они поддержали мою кандидатуру. Я верю, что все присутствующие здесь депутаты хотят для Липецка одного -и процветание и развитие родного города. Это наша общая задача, - сказал новый спикер горсовета.
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#Липецкий горсовет

Комментарии (11)

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Пенсионер

16 минут назад
Раз единорос то сука и вор вот мой ему приговор!
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Каждому липчанину

18 минут назад
Мог бы и по мороженому выдать, тогда .В качестве проставы.Жлоб.
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Липецкий

19 минут назад
Ну кто бы сомневался....
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цирк-липецку и его жителям

21 минуту назад
чем меньше уровень образования ,тем больше чудес на свете-147 процентов
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Рсдрп

22 минуты назад
В это году выборы в горсовет. Можно Афоню и его едерастам прокатить.
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Корановирус.

23 минуты назад
Липецк и его жители, Чихать я хотел на едерастов и сочувствующей им хабалкину.
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Липецк и его жители

26 минут назад
Как все предсказуемо! Боже! Спаси нас и сохрани от таких дирежеров !!!
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10 шахта

36 минут назад
Папа был чмырдяй- прихватизировал « холодильник». А сынок- и подавно. Едераст- что с него взять.
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Чиполлино

37 минут назад
А при чем здесь лысый и хабалка. Какое они имеют отношение к выборам председателя горсовета?
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И тут

39 минут назад
они заопладировали стоя!
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