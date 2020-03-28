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Три новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Липецкой области

24 5993
#коронавирус
3
Три новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Липецкой области

В Липецкой области выявлены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у пациентов, ранее помещённых в инфекционную больницу с подозрением на выделение вируса. 

- В настоящее время пациенты находятся под наблюдением врачей Липецкой областной клинической инфекционной больницы и получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России, - сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом. - Все заболевшие побывали за границей. Состояние пациентов удовлетворительное. 

Близко контактировавшие с заболевшими граждане помещены в обсервационное отделение. Симптомы ОРВИ у них не выявлены. 

Таким образом, общее число липчан с диагнозом «Коронавирусная инфекция» составляет пять человек (24 марта этот диагноз поставили женщине, которая вернулась из Доминиканской Республики и мужчине, побывавшему в Андорре).

Напомним, что под наблюдением в инфекционной больнице находились четыре человека с подозрением на выделение вируса.




24 5993
#коронавирус
3

Комментарии (25)

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Гость

9 секунд назад
Я, а вы уверены в их диагнозе? Кто им его поставил?
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Я

22 минуты назад
Почему никто не пишет про заразившихся в Воловском районе? Их уже трое.. И никто из них не был за границей.
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Олегу

23 минуты назад
Ты задолбал уже про свою мать писать во всех новостях. Успокойся, ее услугами давно никто не пользуется
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Олег

33 минуты назад
Проститутки могут заражать коронавирусом! Их не дезинфицируют! Губернаторам все равно. Коррумпированные менты крышуют их. Все в теме и никому ничего не нужно. Вчера они были как бы не социально опасными, а сегодня из-за них могут умереть люди! 200 млард в год не поступает в бюджет из-за теневой экономики проституции. В России 10.000 интим салонов. За 10 лет у нас 2000 млрд своровали проститутки и сутенеры! А могли пойти деньги на детсадики, школы, институты, парки, дороги.
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Fiore

44 минуты назад
VVV, кстати, да. Еслиб я знал что общался с больным. Первый прибежал бы.
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28

45 минут назад
Так тестируют только побывавших за границей... Откуда же взяться другим подтвержденным случаям. Но это же не значит ничего )))
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Fiore

45 минут назад
Границу закрывают. Осталось блокировать Москву.
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Нафаня

46 минут назад
Аааа, полностью поддерживаю
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VVV

47 минут назад
Уважаемая редакция! Практика успешной борьбы с вирусом в восточной Азии показала, что публикация детальной информации о заразившихся (адрес; место работы; места, которые посетил заражённый) являются важнейшим способом сдерживания темпов роста эпидемии. Скрывая эти данные от посетителей сайта, Вы убиваете липчан, которые на пике эпидемии по Вашей вине останутся без ИВЛ.
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Аааа

47 минут назад
Закрыть границу! Пусть за бугром дальше отдыхают и там же лечатся!
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