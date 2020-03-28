сегодня, 12:34
Три новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Липецкой области
В Липецкой области выявлены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у пациентов, ранее помещённых в инфекционную больницу с подозрением на выделение вируса.
Близко контактировавшие с заболевшими граждане помещены в обсервационное отделение. Симптомы ОРВИ у них не выявлены.
Таким образом, общее число липчан с диагнозом «Коронавирусная инфекция» составляет пять человек (24 марта этот диагноз поставили женщине, которая вернулась из Доминиканской Республики и мужчине, побывавшему в Андорре).
Напомним, что под наблюдением в инфекционной больнице находились четыре человека с подозрением на выделение вируса.
Гость
Я
Олегу
Олег
Fiore
28
Fiore
Нафаня
VVV
Аааа