Школы Липецка на неделю прекращают дистанционное обучение

Каникулы для учеников начнутся в субботу, 28 марта.

Все школы Липецка с субботы, 28 марта, прекращают процесс дистанционного обучения. Об этом GOROD48 сообщил вице-мэр Липецка Евгений Павлов.



- Перед уходом на недельные каникулы, которые продлятся до 5 апреля, учителя дистанционно раздадут школьникам задания для домашней работы, - сказал Евгений Павлов.