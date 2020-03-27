Общество

34 минуты назад

Школы Липецка на неделю прекращают дистанционное обучение

2 806
#коронавирус #школы
Школы Липецка на неделю прекращают дистанционное обучение

Каникулы для учеников начнутся в субботу, 28 марта.

Все школы Липецка с субботы, 28 марта, прекращают процесс дистанционного обучения. Об этом GOROD48 сообщил вице-мэр Липецка Евгений Павлов.

- Перед уходом на недельные каникулы, которые продлятся до 5 апреля, учителя дистанционно раздадут школьникам задания для домашней работы, - сказал Евгений Павлов.
2 806
#коронавирус #школы

Комментарии (2)

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Гость

2 минуты назад
Злая, д.з.задавть нельзя
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Злая

12 минут назад
Уходят на каникулы и тут же дз. У детей уже мозг взорвался
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