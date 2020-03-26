54 минуты назад
В Липецкой области приостанавливается работа всех организаций с массовым пребыванием людей
Сегодня глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов выступил с обращением к населению региона, в котором рассказал, какие меры примет власть в объявленную президентом нерабочей неделю для предотвращения распространения коронавируной инфекции.
Безответственное поведение и нарушение режима самоизоляции, попытки скрыть информацию о своём приезде из-за границы – всё это будет жёстко пресекаться.
С 28 марта по 5 апреля вводятся ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей:
будет приостановлена работа салонов красоты, бань, фитнес-центров и других подобных учреждений. Приостанавливается работа ресторанов, кафе и других мест общественного питания. Временно прекращается работа объектов розничной торговли (в том числе торгово-развлекательных центров, при этом в них будут работать аптечные пункты и продуктовые магазины);
приостанавливается работа детских садов (для тех, кто не может оставить детей дома, будут созданы дежурные группы);
аптеки и магазины, реализующие продукты питания и товары первой необходимости, продолжат работу.
Органы власти, все службы и больницы, учреждения, призванные обеспечивать нормальную жизнедеятельность, продолжат свою работу.
Для лиц с хроническими заболеваниями и люди старше 65 лет вводится режим самоизоляции.
На работу должны выйти только те специалисты, от которых зависит весь производственный цикл.
Заставлять своих подчиненных писать какие-то заявления об отпуске без содержания — преступно. Администрация будет такие факты выявлять и пресекать.
Соответствующее постановление главы администрации Липецкой области будет опубликовано в течение ближайших часов.
фото пресс-службы администрации Липецкой области.
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