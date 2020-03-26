Коронавирус

54 минуты назад

В Липецкой области приостанавливается работа всех организаций с массовым пребыванием людей

12 3436
#коронавирус
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В Липецкой области приостанавливается работа всех организаций с массовым пребыванием людей

Сегодня глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов выступил с обращением к населению региона, в котором рассказал, какие меры примет власть в объявленную президентом нерабочей неделю для предотвращения распространения коронавируной инфекции.

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Как заявил Игорь Артамонов, в регионе вводится контроль всех прибывающих в регион граждан, не только из-за рубежа, но и из других регионов. 

Безответственное поведение и нарушение режима самоизоляции, попытки скрыть информацию о своём приезде из-за границы – всё это будет жёстко пресекаться.

С 28 марта по 5 апреля вводятся ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей: 

будет приостановлена работа салонов красоты, бань, фитнес-центров и других подобных учреждений. Приостанавливается работа ресторанов, кафе и других мест общественного питания. Временно прекращается работа объектов розничной торговли (в том числе торгово-развлекательных центров, при этом в них будут работать аптечные пункты и продуктовые магазины);

приостанавливается работа детских садов (для тех, кто не может оставить детей дома, будут созданы дежурные группы); 

аптеки и магазины, реализующие продукты питания и товары первой необходимости, продолжат работу.

Органы власти, все службы и больницы, учреждения, призванные обеспечивать нормальную жизнедеятельность, продолжат свою работу.  

Для лиц с хроническими заболеваниями и люди старше 65 лет вводится режим самоизоляции.

На работу должны выйти только те специалисты, от которых зависит весь производственный цикл.
Заставлять своих подчиненных писать какие-то заявления об отпуске без содержания — преступно. Администрация будет такие факты выявлять и пресекать. 

Соответствующее постановление главы администрации Липецкой области будет опубликовано в течение ближайших часов.

фото пресс-службы администрации Липецкой области.
12 3436
#коронавирус
4

Комментарии (12)

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Как гость
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сергей

2 минуты назад
Вы говорите везде приостановилась работа,нет бройлер Черноземья даже и не слышал о таком приказе правительства и приостанавливать работу даже и не думают,якобы мириют температуру а на предприятие даже нет ни одного градусника,им правительство до одного места,и здоровье людей тоже,как сказали Невского оклада вам не будет если дома будете!вот так вот.
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сергей

8 минут назад
Вы говорите везде приостановилась работа,нет бройлер Черноземья даже и не слышал о таком приказе правительства и приостанавливать работу даже и не думают,якобы мириют температуру а на предприятие даже нет ни одного градусника,им правительство до одного места,и здоровье людей тоже,как сказали Невского оклада вам не будет если дома будете!вот так вот.
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Ф1

8 минут назад
Хорошо сказал..!
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хипстер

14 минут назад
Врач, вырви зубы, глаза свои и спи спокойно после 18.00
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Как гость

16 минут назад
Короче, работать не будут те, кто и так не работал
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воароывс

16 минут назад
Спасибо, о великие! весь Липецк на серой зп! на что жить...
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Спокойствие

26 минут назад
Animal planet., да всё будет работать! Кто будет за свой счёт дома сидеть? Только бюджетники и федералы.
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Animal planet.

29 минут назад
А пиццерии будут работать,пиццу на дом заказать?
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Понять и простить

29 минут назад
Корректор, они спешили. Новость то экстренная))
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Корректор

32 минуты назад
Работнички портала, как всегда, "на высоте" - даже фамилию губернатора не могут без ошибки написать: он у нас Артамонов, а не Артамнов
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