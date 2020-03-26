В Липецкой области приостанавливается работа всех организаций с массовым пребыванием людей

Сегодня глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов выступил с обращением к населению региона, в котором рассказал, какие меры примет власть в объявленную президентом нерабочей неделю для предотвращения распространения коронавируной инфекции.

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