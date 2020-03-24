Запасов еды в Липецкой области хватит миллионам россиян

В областном управлении сельского хозяйства уверяют, что у нас вермишели и лапши припасено с избытком. А также свинины, мяса птицы, сахара и картошки.

Сегодня областное управление сельского хозяйства, очевидно, для погашения потребительского ажиотажа, пригласило липецкие издания на одно из предприятий АО «Лимак», производящее хлебобулочные изделия и макароны.На проходных журналистов встретил дозатор со спиртосодержащим антисептиком и плакатом «Не воруй!».Украсть отсюда пачку макарон или батон невозможно: контролеры заглядывают даже в мужские борсетки. А вот вывезти товар с территории завода на улице Катукова можно фурами. По словам директора макаронной фабрики Ирины Кузнецовой, в день со склада предприятия вывозят до 200 тонн макаронных изделий. И в последние две недели спрос на них вырос на 40%. А директор хлебозавода №5 Наталья Болотова сообщила, что в последнее время липчане стали есть на 15% больше хлеба.Ажиотажный спрос не пугает производителя, ведь тех же макаронных изделий сколько покупают, столько и производят: на Подгоренском элеваторе полно как зерна, так и муки. А на складе готовой продукции макаронной фабрики высоченные стеллажи забиты коробками с товаром с пола до потолка (тут хранятся 1700 тонн разного вида макарон).Заместитель начальника областного управления сельского хозяйства по работе с пищевыми и перерабатывающими предприятиями Сергей Малинин предоставил GOROD48 таблицу производства и потребления основных продуктов питания в регионе, из которой можно сделать вывод, что о запрете вывоза продовольствия из региона, как это было в 90-е годы, и речи быть не может.- Возьмем, например, свинину. По медицинским нормам потребления человеку нужно в год 18 килограммов такого мяса. Таким образом потребность региона в свинине составляет 20,6 тысячи тонн - с учетом младенцев, конечно. А производится в области 116,9 тысячи тонн свинины в год, то есть в 5,7 раза больше наших потребностей. То есть накормить своей свининой мы сможем 4,4 миллиона человек, - говорит чиновник.Прежний губернатор, кстати, очень любил такие сравнения. Не было ни одного административного Совета, где бы Олег Королев не подчеркивал самодостаточность области в производстве сельскохозяйственной продукции за исключением молока. Регион по-прежнему остается одним из ведущих в стране по выращиванию и переработке сельхозсырья. Так, по производству мяса птицы, которой среднестатистическому гражданину требуется 31 килограмм в год, потребности в нем Липецкой области превышены вдвое, по картофелю и макаронным изделиям - в 4,6 раза. Бьют рекорды производство растительного масла и сахара (первого в регионе выпускают в 25 раз больше от потребностей липчан, второго - в 35 раз).- В первую очередь, конечно, дары наших полей и садов, а также продукция местной пищевой и перерабатывающей промышленности поступает на полки магазинов региона. Избыток реализуется за пределы области. Так что в плане продовольственной безопасности у нас все в порядке, - резюмировал Сергей Малинин.