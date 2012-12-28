Циклон с запада принесет в Липецкую область дождь со снегом и похолодание

Температура вернется к привычным мартовским значениям.

В ближайшие трое суток влиять на погоду в Липецкой области будут атмосферные фронты циклона с запада. Днем 15 марта пройдут умеренные дожди — в отдельных районах сильные, с мокрым снегом. 16 и 17 марта дожди с мокрым снегом пройдут повсеместно, заметно похолодает.Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 марта — 5 градусов тепла, что на 8 градусов выше нормы, 16 и 17 марта — около 1 градуса тепла, что на 3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 марта в Липецкой области будет облачно, ночью будет без существенных осадков, днем пройдут умеренные, местами сильные дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер ночью западный, 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек, днем северо-восточный, 9-14 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью — от 0 до +5 градусов, днем — от +5 до +10 градусов.В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем пройдут дожди. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.День 15 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 20 градусов мороза.