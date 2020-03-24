Общество

22 минуты назад

На сеансы в липецкие кинотеатры не пустят более 50 человек

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#коронавирус #кинотеатр
На сеансы в липецкие кинотеатры не пустят более 50 человек

Организации решили придерживаться рекомендации регионального управления культуры и туризма, которое призвало ограничить массовые мероприятия.

Правило «более 50 не собираться» затронуло работу липецких кинотеатров. Коммерческие организации, в основном, решили придерживаться квоты — не более 50 человек на один сеанс. Правда, с учетом спада спроса далеко не на все сеансы можно собрать хотя бы полсотни человек.

- Днем к нам на сеансы приходит всего по три-четыре человека, так что хоть мы и придерживаемся рекомендации управления культуры, никого по залу нам рассаживать друг от друга не приходится, - рассказали в «Киномаксе». - Мы придерживаемся инструкции, напоминаем зрителям, что не стоит садиться близко друг к другу — лучше держать дистанцию в пару кресел. Если вдруг на сеанс забронируют 50 билетов, то пришедшему в кассу 51-ому зрителю мы предложим сходить на другой показ.

Также на сокращение числа зрителей сетуют в кинотеатре «Флинт». На вопрос «придерживаются ли там ограничения по числу зрителей», во «Флинте» ответили так: «У нас сейчас даже такое количество не приходят на сеансы». В сети кинотеатров «Малина» сообщили, что пока там не работает правило «более 50 не собираться», но сейчас решается вопрос о дальнейшей работе кинотеатров. В «Викисинема» это правило уже работает: 51-го зрителя в зал не пустят.

Напомним, ранее исполняющая обязанности начальника регионального управления культуры и туризма Кристина Наролина подписала приказ об отмене массовых мероприятий, в которых принимают участие более 50 человек. Управление культуры и туризма этим приказом регламентировало работу только подведомственных учреждений культуры. Рекомендация, касающаяся работы кинотеатров, поступила и из оперативного штаба Липецкой области по борьбе с коронавирусом. Штаб принял решение рекомендовать владельцам кинотеатров временно приостановить работу.
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#коронавирус #кинотеатр

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