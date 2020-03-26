Общество

30 минут назад

Полиция проверила находящихся на домашнем карантине липчан

5 884
#коронавирус #карантин
Полиция проверила находящихся на домашнем карантине липчан

Им напомнили об ответственности за нарушение режима самоизоляции.

Загрузка плеера
Сегодня сотрудники полиции вместе с врачами посетили липчан, которые находятся на карантине после заграничных поездок.

Молодой врач Михаил вернулся с учебы из Германии 21 марта. Он предупредил о своем возвращении надзорные органы, а сегодня к нему пришли врачи. Люди в масках и халатах под присмотром камер журналистов сразу насторожили жительниц подъезда. Женщины достали телефоны и начали снимать происходящее.

IMG_1338.JPG

- А зачем это все, у нас что, вирус в доме, - спрашивала одна из них.

Полицейские объяснили, что мероприятие контрольное, маски и халаты необходимы как форма.

В квартире врачи проверили состояние здоровья Михаила – никаких признаков болезни у него не оказалось.

IMG_1349.JPG

- Мы вас ознакомим с правилами нахождения на карантине, а также предоставим телефоны для связи с врачами поликлиники, - объяснила его коллега. - Вам приносят продукты питания?

- Да, родственники оставляют на ручке двери, после этого уходят, - ответил Михаил.

- Мы к вам вернемся 30 марта, чтобы взять мазки на наличие заболевания, - предупредили Михаила врачи.

IMG_1351.JPG

В принципе, Михаил и сам знает основные правила самоизоляции – профессия обязывает.

- Я сам врач и понимаю, какую опасность может нести вирус, - объяснил Михаил. – Когда уезжал на учебу, ситуация была еще не на столько критичной. Со временем в Германии также начали принимать меры, немцы стараются находиться дома и без крайней нужды на улицу не выходят.

По другому адресу дверь полицейским никто не открыл. А приехали сюда они не просто так – поступила информация, что семья из трех человек нарушила правила самоизоляции. Поэтому квартира и ее жильцы теперь находятся под особым контролем.

IMG_1360.JPG

- Полностью самоизолировался, - сказал после очередного безответного стука в дверь заместитель начальника отдела участковых и ПДН отдела полиции №8 Сергей Жуков.

А вот по третьему адресу живет липчанка, которая вернулась из Таиланда и сразу ушла на самоизоляцию.

- У нас по предприятию строгий приказ, поэтому я сразу ушла на карантин, - рассказал женщина. – Работаю удаленно. Режим не нарушаю, как сознательный гражданин, все время нахожусь дома. Продуктов пока хватает.

Полицейские постоянно контролируют такие квартиры. Данные каждый день обновляются – спустя две недели старые адреса автоматически исключаются из списков, новые его дополняют.

- В случае нарушение правил пребывание на карантине на граждан составляется административный протокол по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа), - рассказал журналистам начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Липецку Евгений Воронежцев. – Санкция статьи кодекса предусматривает наказание для граждан от пятисот до тысячи рублей. Также может применяться статья 6.3 КоАП РФ - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: штраф от ста до пятисот рублей для граждан.
5 884
#коронавирус #карантин

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Animal planet.

8 минут назад
Перри Мейсон, он просто танцует Uno.:))) А ты о чем подумал:)))
ответить

Бим

14 минут назад
100 руб штрафа. И кому он страшен такой? Лучше б на дверь подьезда клеили информацию о таком жильце
ответить

Гость

19 минут назад
А смысл выявлять?! У нас что пограничная служба не работает? Или ее данные секретны и Полиция делает двойную работу?!
ответить

))

21 минуту назад
Перри Мейсон, замеры снимать будут.
ответить

Перри Мейсон

22 минуты назад
А что происходит на предпоследней фотографии? )))
ответить

Еще в рубрике

Судебные приставы липчанам: «Пишите письма»
1
Судебные приставы липчанам: «Пишите письма»

32 минуты назад

Общество
Управление транспорта объяснило отмену рейсов в Москву
#авиасообщение #аэропорт
1
Управление транспорта объяснило отмену рейсов в Москву

сегодня, 15:23

Общество
«Продюсер кричал на режиссера сериала: «Ты должен не шедевр снимать, а перебивку между рекламой»
#ЛГАДТ #театр #актёры
6
«Продюсер кричал на режиссера сериала: «Ты должен не шедевр снимать, а перебивку между рекламой»

сегодня, 14:15

Общество
В Липецкой области закрываются парки, кинотеатры и ночные клубы
#коронавирус
90
В Липецкой области закрываются парки, кинотеатры и ночные клубы

сегодня, 13:06

Общество
Путинские выходные не повлияют на реновацию проспекта Победы
#коронавирус #проспект Победы
35
Путинские выходные не повлияют на реновацию проспекта Победы

сегодня, 12:47

Общество
Тербунский район обзавелся собственным самолетом-бомбардировщиком
#самолет #памятник
19
Тербунский район обзавелся собственным самолетом-бомбардировщиком

сегодня, 12:34

Общество