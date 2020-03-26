Полиция проверила находящихся на домашнем карантине липчан

Им напомнили об ответственности за нарушение режима самоизоляции.

Сегодня сотрудники полиции вместе с врачами посетили липчан, которые находятся на карантине после заграничных поездок.Молодой врач Михаил вернулся с учебы из Германии 21 марта. Он предупредил о своем возвращении надзорные органы, а сегодня к нему пришли врачи. Люди в масках и халатах под присмотром камер журналистов сразу насторожили жительниц подъезда. Женщины достали телефоны и начали снимать происходящее.- А зачем это все, у нас что, вирус в доме, - спрашивала одна из них.Полицейские объяснили, что мероприятие контрольное, маски и халаты необходимы как форма.В квартире врачи проверили состояние здоровья Михаила – никаких признаков болезни у него не оказалось.- Мы вас ознакомим с правилами нахождения на карантине, а также предоставим телефоны для связи с врачами поликлиники, - объяснила его коллега. - Вам приносят продукты питания?- Да, родственники оставляют на ручке двери, после этого уходят, - ответил Михаил.- Мы к вам вернемся 30 марта, чтобы взять мазки на наличие заболевания, - предупредили Михаила врачи.В принципе, Михаил и сам знает основные правила самоизоляции – профессия обязывает.- Я сам врач и понимаю, какую опасность может нести вирус, - объяснил Михаил. – Когда уезжал на учебу, ситуация была еще не на столько критичной. Со временем в Германии также начали принимать меры, немцы стараются находиться дома и без крайней нужды на улицу не выходят.По другому адресу дверь полицейским никто не открыл. А приехали сюда они не просто так – поступила информация, что семья из трех человек нарушила правила самоизоляции. Поэтому квартира и ее жильцы теперь находятся под особым контролем.- Полностью самоизолировался, - сказал после очередного безответного стука в дверь заместитель начальника отдела участковых и ПДН отдела полиции №8 Сергей Жуков.А вот по третьему адресу живет липчанка, которая вернулась из Таиланда и сразу ушла на самоизоляцию.- У нас по предприятию строгий приказ, поэтому я сразу ушла на карантин, - рассказал женщина. – Работаю удаленно. Режим не нарушаю, как сознательный гражданин, все время нахожусь дома. Продуктов пока хватает.Полицейские постоянно контролируют такие квартиры. Данные каждый день обновляются – спустя две недели старые адреса автоматически исключаются из списков, новые его дополняют.- В случае нарушение правил пребывание на карантине на граждан составляется административный протокол по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа), - рассказал журналистам начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Липецку Евгений Воронежцев. – Санкция статьи кодекса предусматривает наказание для граждан от пятисот до тысячи рублей. Также может применяться статья 6.3 КоАП РФ - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: штраф от ста до пятисот рублей для граждан.