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Елец атакуют полчища тараканов
Общество
Срок действия карты – когда подходит время замены
Общество
«Дэу Матиз» угодил под тепловоз во Льве Толстом
Происшествия
На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
Происшествия
Сейчас бы море, пляж и лето, а не вот это все вот это!
Неделя 48
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Дождь со снегом прекратятся в Липецкой области
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
1518
53 минуты назад
10

На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера

К дому прибыли наряды экстренных служб. Мужчину пытаются снять с высоты при помощи пожарной лестницы.

Из окна пятого этажа дома №18/2 по улице Вермишева в Липецке вечером 16 марта вылез мужчина в одних трусах и разместился на блоке кондиционера. Снять его с высоты пытаются пожарные: они выдвинули автолестницу, и корректируют ее положение под кондиционер, уговаривая мужчину спуститься. Но он отвечает отказом.

К уговорам пожарных присоединились и жильцы дома, собравшиеся во дворе. 

Напомним, 8 марта полуголый мужчина выбрался из окна на кондиционер в доме №17 по улице Опытной: он грозился спрыгнуть с 5-го этажа, но его сняли спасатели.
падение с высоты
спасатели
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Патриот
2 минуты назад
Весна. Мамкины рэволюционэры активизировались.
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Светлая
13 минут назад
14 марта было Лунное затмение,а 29 будет Солнечное.В этот промежуток времени всегда обострение нервных болезней и совершаются необъяснимые разумом поступки.
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Разум
9 минут назад
Со мной дружить надо
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Липецкий цирк
15 минут назад
Ничего удивительного. Город и его население деградируют на глазах
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Аванс уже взял
16 минут назад
Не трогайте электрика - пусть чинит
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Житель
22 минуты назад
Мир сошел с ума...Что же такое делается с людьми? Раньше этого не было. Похоже он что-то употребил или с головой не все в порядке.
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Студент
22 минуты назад
Весна, у психов обострение, или белка в гости зашла.
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Любитель пива
30 минут назад
Может это мастер кондиционеров?
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Мастер кондиционеров
17 минут назад
Это любитель пива
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-
33 минуты назад
Отопительный сезон, и вправду, пора заканчивать.
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