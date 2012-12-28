На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
Происшествия
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53 минуты назад
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На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
К дому прибыли наряды экстренных служб. Мужчину пытаются снять с высоты при помощи пожарной лестницы.
К уговорам пожарных присоединились и жильцы дома, собравшиеся во дворе.
Напомним, 8 марта полуголый мужчина выбрался из окна на кондиционер в доме №17 по улице Опытной: он грозился спрыгнуть с 5-го этажа, но его сняли спасатели.
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