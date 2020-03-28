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сегодня, 12:31

Орел, собаки, гоблины… В Липецком горсовете весьма эмоционально говорили о смене спикера

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#Липецкий горсовет
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Орел, собаки, гоблины… В Липецком горсовете весьма эмоционально говорили о смене спикера

В список для голосования по освободившейся должности председателя горсовета включили депутата от «ЕР» Александра Афанасьева и депутата от КПРФ Николая Быковских.

В связи с принятием экстренных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сегодня, а не во вторник, 31 марта, как планировалось ранее, состоялась внеочередная 60-я сессия Липецкого городского Совета. В силу понятных причин она прошла в особом режиме: на сессию приглашены только депутаты и докладчики (парламентариям старше 65 лет предложено принять участие в работе сессии с учетом состояния здоровья).

- Из-за необходимости принятия безотлагательных решений я подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии. Депутатам предстоит утвердить изменения в бюджет Липецка - из областной казны нам поступили средства на программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. А также утвердить схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов горсовета, и внести поправки в регламент, - прокомментировал ситуацию спикер Игорь Тиньков.

В ее повестке дня значились четыре вопроса, но главным был тот, о котором Игорь Тиньков не сказал: перевыборы председателя горсовета по причине переезда спикера в Орловскую область, где ему предложена должность вице-губернатора. Тем более что получасом ранее фракция «Единой России» в Липецком горсовете выдвинула на должность спикера Александра Афанасьева.

Первый вопрос повестки дня так и звучал: уход с должности председателя горсовета Игоря Тинькова.

Свое ранее подготовленное последнее слово Игорь Тиньков сократил в пять раз, и все равно прочитал его почти по бумажке:

- Как вы знаете, я получил предложение о работе в исполнительной власти правительства Орловской области и ухожу досрочно. Хочу поблагодарить вас за совместную работу. Отдельное спасибо нашей Счетной палате, которая всегда внимательна была к поручениям и предложениям профильных комиссий. Буду рад, если вы будете меня приглашать в горсовет.

Александр Попов (фракция ЛДПР) поблагодарил Игоря Тинькова «за атмосферу демократии и свободу слова» и тут же прикрыл носоглотку медицинской маской. Поблагодарил уже экс-спикера за долгую и плодотворную работу старейший депутат, первый вице-спикер Федор Жигаров.

Мы хотим, чтобы в Орловско области вы парили как орел! - подключилась к проводам Игоря Тинькова как всегда эмоциональная депутат Вера Урываева (как-то в порыве чувств она даже сломала каблук туфли, когда рванула с места за депутатским значком и удостоверением на первой для себя сессии).

Пришедший на сессию губернатор Игорь Артамонов поблагодарил Игоря Тинькова за проделанную работу, назвав его авторитетным руководителем:

- Ваш опыт будет востребован на Орловщине, где непростая ситуация. Но по Сеньке и шапка!

Поблагодарив Игоря Тинькова, губернатор покинул горсовет.

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Игорь Тиньков сообщил о решении фракции «ЕР», выдвинувшей ему в сменщики депутата Александра Афанасьева. Но депутат от КПРФ Александр Ушаков сообщил о желании своей фракции сделать выборы спикера альтернативными:

- Протестные настроения в обществе показывают, куда нас ведет действующая власть. Но народ поддерживает другой курс. Нас критикуют за то, что мы ничего не делаем, а только критикуем. Но ничего сделать мы не можем. Предлагаем свою альтернативу - Николая Быковских, нашего преданного партийца.

- Мы не гоблины какие-то, мы вполне способны мыслить! Наша кандидатура - человек очень достойный. Мы за его фракцию проголосовали единогласно. Это наша осознанная позиция, - обиделся на самого молодого коллегу по депутатскому корпусу «единоросс» Николай Двугрошев.

Не смогла не съязвить насчет постоянно поддевающих ее коммунистов и глава Липецка Евгения Уваркина:

- Для меня очевидна политическая подоплека выступления коммунистов. Администрация города и городской Совет работают для жителей. Я - не член партии «Единая Россия», а ее сторонник. Я хорошо знаю Афанасьева, его работу на округе, на его предприятии. Он - достойная кандидатура. Вы сделали правильный выбор! Я уже говорила об этом: собаки лают, караван идет!

В итоге в бюллетени для голосования по освободившейся должности председателя горсовета включили депутата от «ЕР» Александра Афанасьева и депутата от КПРФ Николая Быковских.

Игорь Луговой
20 869
#Липецкий горсовет
1

Комментарии (20)

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Гость

1 минуту назад
Один в маске сидит...защищен)))
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Чиполлоне

13 минут назад
Чиполлино, сынок,а ну ка,марш,уроки делать!
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Чиполлино

19 минут назад
А если на выборах в горсовет в этом году едерастов прокатят, то кому будет сочувствовать шавка Хабалкина?
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Когда народ сметен

24 минуты назад
едерастов из власти( а это будет скоро), то хабалка Уваркина позавидует даже бездомным собакам.
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Автовокзал "Липецк"

25 минут назад
Игорь Владимирович, куда Вам скинуть расписание маршрутов "Липецк -Орел" ?
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Хабалку надо

27 минут назад
Сюсамоизолировать в Магадан. Навсегда.
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Пенсионер

27 минут назад
Обращался к Тинькову письменно, ответил со знанием закона.Думаю,что Артамонов и Уваркина против Тинькова просто шавки.
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Томми

30 минут назад
Уваркина злопамятная. Фу, как противно
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библиотекарша ленка

36 минут назад
хорошо, что там нет других животных, к примеру петухов и овец
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Приваркина

сегодня, 13:00
Я не гомик -- я им сочувствующий !
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