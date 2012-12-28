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1100
сегодня, 12:39
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Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о нанесении побоев первокласснице

Липецкие правоохранители представят доклад о расследовании в центральный аппарат СК России.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Липецкой области, Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Липецкой области Евгению Шаповалову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах дела о возможном рукоприкладстве учительницы в отношении первоклассницы.

В редакцию GOROD48 обратился отец семилетней девочки и рассказал о конфликте дочери с учителем в столовой из-за компота. По его словам, история закончилась рукоприкладством.

По словам отца семилетней девочки, 13 марта классный руководитель ударила его дочь, ученицу 1 класса, рукой по щеке. Родители обратились в полицию и уже съездили на медицинскую экспертизу. Предварительный диагноз — ушиб мягких тканей лица. В школе же настаивают, что девочка сама причинила себе травму: поцарапалась или ударилась. Хотя некоторые дети-свидетели утверждают обратное. Также нашлась еще одна родительница, утверждающая, что эта учительница распускала руки и в отношении ее сына.
В свою очередь, в школе создана своя комиссия, разбирающаяся в этом деле.

Директор учебного заведения собиралась обращаться в полицию. По его словам, во время встречи отец девочки обложил его и учительницу нецензурными выражениями, при этом, якобы, даже бросил стул.
конфликт. побои
школа
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Комментарии (31)

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Сначала новые
…..
3 минуты назад
Люди , у нас собаки до смерти грызут детей, сами виноваты дразнят их, учитель ударил ребенка, тоже сама виновата, плохо себя вела. Прямо связь какая-то прослеживается. До чего мы дожили, у всех идеальные, воспитанные дети?
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МЭР
3 минуты назад
Учителя жаль в этой ситуации, и так никто не идёт в школу... Желающих нет...
Ответить
Нет
11 минут назад
Это перевод ученицы на домашнее обучение.
Ответить
родитель
15 минут назад
Это конец карьеры учительницы
Ответить
Скорее
9 минут назад
... головокружительной карьеры и закончилась без бедная жизнь
Ответить
Водитель автобуса
22 минуты назад
И вот таких онижедетей я обязан возить бесплатно.
Ответить
За Правду.
22 минуты назад
Родители воспитывайте своих детей. Объясняйте правила поведения в общественных места. Дома будет... Это хочу....
Ответить
Викторм
22 минуты назад
Ох, не верится, как-то... Учительница, семилетку... В столовой... Честно сказать, это интересно, что она такое устроила.... Нет, меня драли как Сидорову козу. Причем, сами родители не хотели. Отец, помнится, маме: "Что я тебе, держиморда, что ли?!" :-))) И, к слову, по делу каждый раз. Может, и жив, до сих пор, в результате. Как вспомнишь, что творили... И, ничего, так... Два образования, степень. Слушайте, секли детей тысячелетиями и горя не знали... А теперь, постоянные визги. Вон, в Британии, вроде, разрешили розги в частных школах. Потому как от деток спасу нет.
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Папа коммуниста
27 минут назад
Ничего не понятно, но очень интересно.
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Эфа
31 минуту назад
Ну, если САМ Бастрыкин потребовал, значит учитель точно приложился. И из семилетних непосед свидетели офигенные. Чё-то посмотрела на свою ладонь, на щёчку своей семилетней внучки - на половину головы удар пришёлся бы.
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Зачем
35 минут назад
Следком? Писали бы сразу в Гаагу и Страсбург.
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