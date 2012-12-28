«Я не хочу платить за парковку», - женщина-водитель перегородила въезд во двор другим автомобилям
«Я не хочу платить за парковку», - женщина-водитель перегородила въезд во двор другим автомобилям
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Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о нанесении побоев первокласснице
Липецкие правоохранители представят доклад о расследовании в центральный аппарат СК России.
В редакцию GOROD48 обратился отец семилетней девочки и рассказал о конфликте дочери с учителем в столовой из-за компота. По его словам, история закончилась рукоприкладством.
По словам отца семилетней девочки, 13 марта классный руководитель ударила его дочь, ученицу 1 класса, рукой по щеке. Родители обратились в полицию и уже съездили на медицинскую экспертизу. Предварительный диагноз — ушиб мягких тканей лица. В школе же настаивают, что девочка сама причинила себе травму: поцарапалась или ударилась. Хотя некоторые дети-свидетели утверждают обратное. Также нашлась еще одна родительница, утверждающая, что эта учительница распускала руки и в отношении ее сына.
В свою очередь, в школе создана своя комиссия, разбирающаяся в этом деле.
Директор учебного заведения собиралась обращаться в полицию. По его словам, во время встречи отец девочки обложил его и учительницу нецензурными выражениями, при этом, якобы, даже бросил стул.
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