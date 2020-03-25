Игорь Артамонов о коронавирусе: «Мы готовимся ко всем сценариям»

Власти региона готовы отказаться от больших строек в пользу дополнительных расходов на медицину и мер социальной поддержки в период борьбы с коронавирусом.

Сегодня губернатор и его заместители, руководители облздрава и регионального управления Роспотребнадзора рассказали о мерах принимаемых в регионе по борьбе с коронавирусной инфекцией.В областной «инфекционке» от коронавируса лечат двух липчан - вернувшуюся из Доминиканы девушку и приехавшего из Андорры мужчину. Их диагноз подтвержден в новосибирском «Векторе», сертифицированном ВОЗ научном центре. Под вопросом соответствующий диагноз липчанки, приехавшей из Венгрии. Кстати, с этой недели подтверждение диагноза новой коронавирусной минфекции для жителей нашего региона будет происходить уже в Москве.В данковским обсерваторе находятся 22 человека. Под наблюдением медиков в режиме самоизоляции на дому - 522 человека, входивших в круг контактов заболевших (напомним, что на прошлой неделе из инфекционной больницы были выписаны трое липчан, вылеченных от COVID-19, которые привезли инфекцию из Италии).В СМИ появились заявления российских и иностранных специалистов, утверждающих, что заболевших у нас на самом деле не меньше, чем в других странах, просто отечественные тест-системы в сто раз менее чувствительнее, чем европейские.- Наши тесты лучше, чем за границей. И частные мнения врачей роли для нас не играют. Почему количество заразившихся в Европе и у нас разное? Потому что в нашей стране сохранена санитарность больниц, что позволяет сдерживать инфекцию. В Италии в сутки гибнут до 700 человек, в России умерла одна женщина, и то медики спорят, из-за чего. Может, шприц у нас не такой острый, соглашусь. Но у нас есть множество других преимуществ, - сказал Игорь Артамонов.По словам Игоря Артамонова больницы региона располагают 400 аппаратами искусственной вентиляции легких, что перекрывает нормативные потребности области вдвое. И вообще липецкая медицинская сеть гораздо лучше, чем во многих других субъектах РФ. Для облздрава сейчас закупается новое оборудование, расходники, автомобили «скорой помощи», а областная инфекционная больница, где лечат коронавирусных больных, скоро получит еще пять новых аппаратов ИВЛ.По словам губернатора, региону нужно несколько миллионов масок, а отечественная промышленность производит всего 1,6 миллиона штук в день с задачей доведения их выпуска до трех миллионов. Поэтому задача власти - создать условия для производства несертифицированных масок из марли и нетканых материалов малым бизнесом:- Мы думаем о приобретении марли за счет бюджета. В больницах есть запас из 779 тысяч масок для врачей и медсестер. Но я знаю, что главврачи просят медиков шить маски самостоятельно. Это правильно, если мы хотим иметь запасы средств защиты.По мнению Игоря Артамонова, у России помимо сбереженной советской санитарной системы есть еще одно преимущество: «восточный и западный опыт» борьбы с коронавирусом. В пример губернатор поставил Китай, Южную Корея, Сингапур, где «добились больших успехов в борьбе с инфекцией за счет самодисциплины населения и серьезных карантинных мер».- Сингапур в какое-то время был в числе лидеров по заболеваемости, но сейчас там все хорошо. В Китае уже идут заражения извне. Страны Востока идут вниз по заболеваемости, а западные демократии - вверх из-за безалаберности населения и неготовности медицины к эпидемии.Игорь Артамонов привел случай, из которого следует, к чему может привести наплевательское отношение к COVID-19:- В Уругвае было ноль инфицированных. Но одна туристка побывала на свадьбе, на которой было 500 гостей, и инфицировала 200 человек!Губернатор назвал отношение к коронавирусу в регионе словом «напряженное». Не пофигистское, не паническое, а спокойно-уравновешенное с учетом складывающейся ситуации:- Была первая волна заболеваемости, которую мы успешно прошли. Сейчас ждем вторую волну инфицированных, которые идут из-за границы. Но мы ждем и третью волну больных, которые перемещаются по России из субъекта в субъект. Мы к этим волнам готовимся. Волна заболевших обязательно придет. Будет ли это цунами? Посмотрим. Пока делаем все, чтобы до таких размеров заболеваемость не дошла. Рассчитываем, что пройдем этот путь с минимальными потерями.Игорь Артамонов сказал, что липчанам, которых ждут плановые госпитализации, волноваться не о чем.- Во всех поликлиниках у пришедших людей бесконтактно проверяют температуру. Тех, у кого она выше обычной, направляют в отдельное помещение, чтобы люди с признаками ОРВИ не контактировали с другими пациентами, - сказал вице-губернатор Александр Ильин- Мы просим стариков на выходить без надобности на улицу. В самой затронутой коронавирусом Италии, например, пожилые люди - это первая группа риска. Мы обращаемся к людям с просьбой сидеть дома, но они плохо слышат. Наши волонтеры получили всего 15 заявок от пожилых людей на их обслуживание на дому. Значит, эта услуга не востребована. Но нам что, зря по телевизору показывают полицейских с собаками и солдат на улицах европейских городов? Надо же понимать, что чем меньше людей заболеет, тем это будет лучше для экономики, тем больше налогов мы получим!Игорь Артамонов считает, что региону нужно готовится к московскому сценарию борьбы с коронавирусом. Правда, денег из бюджета для «самоизолировавшихся» стариков, как в столице, где пожилым людям обещаны выплаты в 4 000 рублей, липецкий губернатор не пообещал. Мол, сравните сначала бюджет Москвы и бюджет Липецкой области!Действительно, доходная часть бюджета Москвы на этот год составляет 2,8 триллиона рублей, а доходы бюджета Липецкой области на этот год не превышают 68 миллиардов рублей. Т.е. бюджет Москвы больше бюджета нашего региона в 41 раз!- Мы обращается к церковным иерархам - не допускайте большого скопления людей! Мы просим тех, кто играет свадьбы - не собирайте на них много гостей. МФЦ и налоговым инспекциям рекомендовано максимально сократить контакты с населением. Мы делаем все для того, чтобы люди знали об опасностях коронавируса, о мерах профилактики и карантине.Тех, кто все же не услышит власть, ждет удар рублем. И это, как показывает и западный, и восточный опыт, быстро вразумляет население.- Ждем от государства ужесточения ответственности за нарушение карантина, за нарушение режима самоизоляции, - сказал губернатор.Не обошлось без упоминания об ответственности за распространение фейков о коронавирусе.- Даже те, кто распространяет не соответствующую действительности информацию, попадает под ответственность. Как только образуется состав правонарушения, в дело вступают правоохранительные органы, - отметил губернатор.Кроме того, власть готова наказывать и тех, кто наживается на эпидемии. Например, гречку в магазинах уже продают по цене в сто рублей за килограмм и больше, и расследованием этого факта занялись в УФАС по Липецкой области.- Мы уже думаем над мерами поддержки бизнеса, попавшего под первую волну борьбы с коронавирусом: для организаций, занятых в сфере туризма и культуры. Возможно, мы введем для них налоговые каникулы и другие послабления. Никого без поддержки мы не оставим. Будем вносить соответствующие изменения в бюджет области. Возможно, будем отказываться от каких-то больших проектов. Будем резать то, что не жизненно важно. От нацпроектов отказываться где будем - там федеральное финансирование. Будем пересматривать расходы на то, куда планировали вложить региональные деньги. Возможно, откажемся от строительства второго «камня» (речь идет о многострадальном липецком спортивном комплексе «Катящиеся камни» в парке Молодежный). Будем переформатировать бюджетное финансирование с точки зрения текущей ситуации в сторону медицины и мер социальной поддержки, - сказал губернатор.Игорь Артамонов привел в пример еврейскую поговорку: «Если проблему можно решить за деньги, это не проблема - это расходы». И от себя добавил: «Если проблема со здоровьем - то это проблема».- Мы понимаем, что у нас будет много незапланированных расходов. Но к этому относимся философски. Надо перенаправить бюджетные средства на здоровье - перенаправим!Игорь Артамонов сообщил, что регион будет ориентироваться на пример Москвы в борьбе с распространением COVID-19 и будет при необходимости дублировать предпринимаемые в столице профилактические меры:- Мы все же рассчитываем на удержание ситуации. Пока мы действуем эффективно. Но дальше все больше будет зависеть от людей, от их дисциплины. Стоит помнить, что ненужные перемещения ведут к заражениям.Брифинг губернатор закончил еще одним мудрым высказыванием, на этот раз отцовским:- Будет день - будет и пища. Мы готовимся ко всем сценариям. И мы - не Москва. У нас город поменьше. Поэтому, надеюсь, мы эту ситуацию пройдем комфортнее москвичей.