сегодня, 14:59
Правило «более 50 не собираться» пока не коснется кафе и ресторанов
Исполняющая обязанности начальника регионального управления культуры и туризма Кристина Наролина подписала приказ об отмене массовых мероприятий, в которых принимают участие более 50 человек.Это - мера предупреждения распространения коронавируса. Какие организации затронет это правило и не станет ли рекомендация ударом по общепиту?
Администрация Липецка для ограничения массовых мероприятий в учреждения культуры сработала на опережение. Ряд запретов действует еще с начала марта.
- В городе ограничена работа, к примеру, библиотек. Сотрудники библиотек приходят на работу, но не принимают читателей лично — общение и консультации идут через телефон и интернет. Приостановлена работа театров, учреждений дополнительного образования, Домов и Дворцов культуры, спортивных учреждений: к примеру, временно прекращены массовые катания в Дворце спорта «Звездный». Все муниципальные учреждения должны соблюдать временные ограничения. А вот частным организация — тем же кафе и ресторанам — мы можем только рекомендовать соблюдать карантинные меры, - уточнили в пресс-службе администрации Липецка. - Наказывать бизнес за несоблюдение рекомендаций мы не имеем полномочий.
- Речи о том, чтобы вводить правило «более 50 не собираться» в кафе и ресторанах, пока не ведётся. Но оперативный штаб по ограничению распространения коронавируса в регионе отслеживает актуальную информацию по эпидобстановке, и не исключено, что правило могут в будущем распространить и на частный бизнес, - рассказали в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
Ой ой
Гость
Спорт
Дмитрий
!!!
Обхохочешься
Алкан