Правило «более 50 не собираться» пока не коснется кафе и ресторанов

Исполняющая обязанности начальника регионального управления культуры и туризма Кристина Наролина подписала приказ об отмене массовых мероприятий , в которых принимают участие более 50 человек.Это - мера предупреждения распространения коронавируса. Какие организации затронет это правило и не станет ли рекомендация ударом по общепиту?

- Управление культуры и туризма этим приказом регламентировало работу исключительно подведомственных, то есть региональных, учреждений культуры, - сообщил GOROD48 начальник отдела народного творчества и организационно-кадровой работы областного управления культуры Сергей Прокофьев. - А вот муниципальным властям и частным организациям мы можем только рекомендовать принять меры по ограничению распространения инфекции, соответственно — перенести мероприятия, в которых задействованы более 50 человек. Принимать рекомендации к сведению или нет — решение владельцев бизнеса. Мы не имеем права прийти к ним в организацию и повесить на дверь амбарный замок. Эти действия совершенно не согласуются с правовым полем. Взаимодействие идет только на уровне рекомендаций.



Администрация Липецка для ограничения массовых мероприятий в учреждения культуры сработала на опережение. Ряд запретов действует еще с начала марта.



- В городе ограничена работа, к примеру, библиотек. Сотрудники библиотек приходят на работу, но не принимают читателей лично — общение и консультации идут через телефон и интернет. Приостановлена работа театров, учреждений дополнительного образования, Домов и Дворцов культуры, спортивных учреждений: к примеру, временно прекращены массовые катания в Дворце спорта «Звездный». Все муниципальные учреждения должны соблюдать временные ограничения. А вот частным организация — тем же кафе и ресторанам — мы можем только рекомендовать соблюдать карантинные меры, - уточнили в пресс-службе администрации Липецка. - Наказывать бизнес за несоблюдение рекомендаций мы не имеем полномочий.



- Речи о том, чтобы вводить правило «более 50 не собираться» в кафе и ресторанах, пока не ведётся. Но оперативный штаб по ограничению распространения коронавируса в регионе отслеживает актуальную информацию по эпидобстановке, и не исключено, что правило могут в будущем распространить и на частный бизнес, - рассказали в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.



