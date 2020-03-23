Общество

сегодня, 14:59

Правило «более 50 не собираться» пока не коснется кафе и ресторанов

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#коронавирус #ограничение #карантин
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Правило «более 50 не собираться» пока не коснется кафе и ресторанов

Исполняющая обязанности начальника регионального управления культуры и туризма Кристина Наролина подписала приказ об отмене массовых мероприятий, в которых принимают участие более 50 человек.Это - мера предупреждения распространения коронавируса. Какие организации затронет это правило и не станет ли рекомендация ударом по общепиту?

- Управление культуры и туризма этим приказом регламентировало работу исключительно подведомственных, то есть региональных, учреждений культуры, - сообщил GOROD48 начальник отдела народного творчества и организационно-кадровой работы областного управления культуры Сергей Прокофьев. - А вот муниципальным властям и частным организациям мы можем только рекомендовать принять меры по ограничению распространения инфекции, соответственно — перенести мероприятия, в которых задействованы более 50 человек. Принимать рекомендации к сведению или нет — решение владельцев бизнеса. Мы не имеем права прийти к ним в организацию и повесить на дверь амбарный замок. Эти действия совершенно не согласуются с правовым полем. Взаимодействие идет только на уровне рекомендаций. 

Администрация Липецка для ограничения массовых мероприятий в учреждения культуры сработала на опережение. Ряд запретов действует еще с начала марта.

- В городе ограничена работа, к примеру, библиотек. Сотрудники библиотек приходят на работу, но не принимают читателей лично — общение и консультации идут через телефон и интернет. Приостановлена работа театров, учреждений дополнительного образования, Домов и Дворцов культуры, спортивных учреждений: к примеру, временно прекращены массовые катания в Дворце спорта «Звездный». Все муниципальные учреждения должны соблюдать временные ограничения. А вот частным организация — тем же кафе и ресторанам — мы можем только рекомендовать соблюдать карантинные меры, - уточнили в пресс-службе администрации Липецка. - Наказывать бизнес за несоблюдение рекомендаций мы не имеем полномочий.

- Речи о том, чтобы вводить правило «более 50 не собираться» в кафе и ресторанах, пока не ведётся. Но оперативный штаб по ограничению распространения коронавируса в регионе отслеживает актуальную информацию по эпидобстановке, и не исключено, что правило могут в будущем распространить и на частный бизнес, - рассказали в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

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#коронавирус #ограничение #карантин
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Комментарии (7)

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Как гость
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Ой ой

9 минут назад
А че комендантский час не сделать!!!!
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Гость

32 минуты назад
Давно пора все закрыть!
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Спорт

43 минуты назад
Спортивные клубы будут работать? Там точно больше 50 человек
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Дмитрий

сегодня, 15:34
культурно развлекательный комплекс Мегаполис где есть караоке кафе бильярд боулинг дезинфицирует и проверяет всех чтобы защитить от вируса.
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!!!

сегодня, 15:17
а что у нас в кафе собираются по 150 человек ? какое кафе рассчитано на столько в кино 50 в кафе 50 да на какие сеансы в кино больше 50 чел идут? в каком кафе более 50 чел сидит?!!!!!!!!!! очередное ограничение не о чем!
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Обхохочешься

сегодня, 15:16
Да закройте вы уже весь город на карантин, и заставти всех людей сидеть в своих квартирах, "коронавирус" же всё-таки гуляет!/Опасно ведь для жизни!!!
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Алкан

сегодня, 15:11
Обычно соображают на троих , запрет на это надеюсь не дойдёт .
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