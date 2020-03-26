Общество

11 минут назад

В Липецкой области закрываются парки, кинотеатры и ночные клубы

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В Липецкой области закрываются парки, кинотеатры и ночные клубы

Управление культуры и туризма приостановило работу подведомственных учреждений и рекомендовало ввести аналогичные запреты.

Исполняющая обязанности начальника регионального управления культуры и туризма Кристина Наролина подписала приказ о приостановлении работы всех парков культуры и отдыха, кинотеатров, всех досуговых культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, в том числе - в торговых центрах. Липчанам запретили ходить на такие мероприятия, а также посещать дискотеки и ночные клубы, кинотеатры, игровые комнаты и иные досуговые заведения. Кристина Наролина своим приказом рекомендовала муниципалитетам ввести аналогичные запреты. Запреты будут действовать до особого распоряжения.


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Приказ издан в соответствии с итогами заседания президиума координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
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Комментарии (1)

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весёлый

5 минут назад
Все под домашний арест ,здорово!
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